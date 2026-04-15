»Richtig guter Fußballer«: Seebach bekommt unerwarteten Spielerzuwachs Der frühere ungarische Junioren-Nationalspieler Gergő Adorján hat sich dem Landesligisten angeschlossen von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Gergő Adorján verstärkt ab sofort den TSV Seebach – Foto: G. Peukert

Ein hochinteressanter Kicker streift ab sofort das Trikot des TSV Seebach über: Gergő Adorján heißt der neue Mann, der den Kader des Tabellenzweiten der Landesliga Mitte verstärken wird. Der 26-Jährige lebt bereits seit einigen Monaten in der Region und war in seiner Jugendzeit U-Nationalspieler Ungarns. Im U17- und U18-Bereich machte der Neu-Seebacher für sein Heimatland insgesamt fünf Länderspiele.

"Die Eltern von Gergő wohnen schon seit vielen Jahren im Landkreis Deggendorf und er ist im letzten Sommer nachgekommen. Er hat eine längere Fußballpause hinter sich und hat angefragt, ob er bei uns mittrainieren kann. Seit sechs Wochen ist er bei uns dabei und mittlerweile haben wir auch das Spielrecht für ihn erhalten ", berichtet Seebachs Coach Wolfgang Beller, der von den Qualitäten des Ungarns durchaus angetan ist: "Ein richtig guter Fußballer, der auf allen Offensivpositionen einsetzbar ist. Er spricht zwar leider noch kein deutsch, wird unseren Kader aber bereichern." Die Neuverpflichtung wird voraussichtlich schon im anstehenden Heimspiel am Freitagabend (Anstoß: 18:15 Uhr) gegen den Rangdritten SpVgg Lam erstmals im TSV-Aufgebot stehen.







Für das Team um Keeper Mathias Loibl hat die Partie gegen die "Osserbuam" durchaus richtungsweisenden Charakter. Mit einem Heimdreier wäre die Vizemeisterschaft schon nahezu unter Dach und Fach. "Das wird ein extrem schwieriges Spiel. Ich habe Lam am vergangenen Samstag bei ihrem 2:0-Auswärtserfolg in Luhe-Wildenau beobachtet. Das war ein ganz starker und vor allem reifer Auftritt", lobt Wolfgang Beller die spielstarken Kowalski-Mannen, die Seebach mit einem Sieg richtig auf die Pelle rücken können. Am darauffolgenden Dienstag (Anstoß: 18 Uhr) kreuzt dann Spitzenreiter SpVgg Landshut zu einer Nachholbegegnung im Waldstadion auf.





