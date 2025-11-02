 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Nick Förster

"Richtig geiles Fußballspiel" – Hennef trotzt Spitzenreiter Remis ab

Mittelrheinliga: Teixeira-Team zeigt starke Reaktion im Abstiegskampf und sendet ein Signal

Verlinkte Inhalte

Mittelrheinliga
Berg. Gl. 09
FC Hennef 05

Der FC Hennef 05 hat im Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 ein starkes Zeichen im Abstiegskampf gesetzt. Beim 1:1 (1:1) überzeugte die Mannschaft von Trainer Nils Teixeira mit hoher Intensität und Leidenschaft, während der Favorit aus Gladbach trotz schwächerer Leistung die Tabellenführung behauptete, weil auch die Konkurrenz patzte.

Vor rund 200 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein intensives, zweikampfstarkes Spiel. Hennef legte los wie die Feuerwehr, war griffig in den Zweikämpfen und setzte die Gäste früh unter Druck. Nach einem energischen Ballgewinn von Ansgar Pflüger, der sich stark auf der linken Seite durchsetzte, schickte er Levi Dang in die Tiefe – der Stürmer blieb eiskalt und traf in der 18. Minute zum 1:0.

Heute, 14:30 Uhr
FC Hennef 05
FC Hennef 05FC Hennef 05
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
1
1
Abpfiff

Nur zwei Minuten später schlug Gladbach jedoch zurück: Tristan Arndt zog nach einem langen Ball von links nach innen und vollendete präzise zum 1:1. In der Folge blieb es ein umkämpftes Spiel, das weniger von Chancen, sondern vor allem von Intensität lebte.

Fußhöller: "Der FC Hennef lebt!"

„Ein gerechtes Ergebnis“, bilanzierte Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller. „Wir waren über 90 Minuten die griffigere Mannschaft, haben den Bergisch-Gladbachern komplett den Schneid abgekauft. Richtig geiles Fußballspiel, viele Zweikämpfe, gar nicht so viele Torszenen.“ Besonders die Szene zum Führungstreffer gefiel ihm: „Ein überragender Zweikampf von Pflüger, der sich auf der linken Seite durchsetzt und Levi Dang auf die Reise schickt – eiskalt gemacht.“

Kurz vor der Pause hatte Hennef sogar die Chance zur erneuten Führung: Kai Schusters scheiterte zunächst an Torwart Robin Schulze, den Abpraller konnte Pflüger aus kurzer Distanz nicht mehr verwerten. Nach der Halbzeit blieb Hennef präsent, verteidigte leidenschaftlich und kämpfte um jeden Ball. „Wir machen ein gutes Spiel, am Ende sind wir mit diesem Punktgewinn auf jeden Fall zufrieden“, sagte Fußhöller. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe – ein absolutes Ausrufezeichen an die Liga, dass nach dem Sieg gegen Frechen in der letzten Woche jetzt gegen Bergisch Gladbach ein Punkt dazukommt. Der FC Hennef lebt.“ Ein Sonderlob gab es für Nathan Kunzika. "Was der auf der Sechser-Position vor der Abwehr alles abgeräumt hat und an Zweikämpfen gewonnen hat – das war schon herausragend", so der 43-jährige Funktionär.

Kruth: "Das können wir uns durchaus vorwerfen lassen"

Auch Trainer Kevin Kruth zeigte sich nach dem Remis selbstkritisch: „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Der Gegner hatte in den ersten 15 Minuten deutlich mehr Schärfe als wir. Das können wir uns durchaus vorwerfen lassen – vielleicht sind wir mit zu wenig Intensität reingegangen.“

Das 1:0 habe in dieser Phase gepasst, erklärte Kruth weiter: „Aus einem individuellen Fehler und Ballverlust resultiert das 1:0 für Hennef – das war okay. Positiv war aber, dass wir sehr schnell zurückkommen. Nach einem guten tiefen Ball auf Tristan Arndt gleicht er mit dem linken Fuß stark aus.“

Nach der Pause gestaltete sich das Spiel ausgeglichener, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. „In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr viel zugelassen“, so Kruth. „Wir hatten durch Semih Akremi die größte Chance des Spiels, aber er spielt den Ball am praktisch leeren Tor vorbei. Wenn der drin ist, kippt das Spiel klar zu unseren Gunsten.“

Letztlich sprach auch Kruth von einem gerechten Ergebnis, wenngleich er einräumte: „Das war sicherlich unser schlechtestes Saisonspiel in der Gesamtschau. Aber das kann man den Jungs zugestehen – wir sind nach wie vor ungeschlagen.“

So bleibt Bergisch Gladbach trotz des Rückschlags Tabellenführer, während Hennef mit dem Punktgewinn ein deutliches Lebenszeichen im Tabellenkeller sendete. „Wir fahren jetzt mit breiter Brust nach Wegberg“, kündigte Fußhöller an – ein Satz, der zeigt: Der FC Hennef lebt wieder.

Aufrufe: 02.11.2025, 17:48 Uhr
Andreas SantnerAutor