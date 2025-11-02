"Richtig geiles Fußballspiel" – Hennef trotzt Spitzenreiter Remis ab

Der FC Hennef 05 hat im Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 ein starkes Zeichen im Abstiegskampf gesetzt. Beim 1:1 (1:1) überzeugte die Mannschaft von Trainer Nils Teixeira mit hoher Intensität und Leidenschaft, während der Favorit aus Gladbach trotz schwächerer Leistung die Tabellenführung behauptete, weil auch die Konkurrenz patzte.
Vor rund 200 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein intensives, zweikampfstarkes Spiel. Hennef legte los wie die Feuerwehr, war griffig in den Zweikämpfen und setzte die Gäste früh unter Druck. Nach einem energischen Ballgewinn von Ansgar Pflüger, der sich stark auf der linken Seite durchsetzte, schickte er Levi Dang in die Tiefe – der Stürmer blieb eiskalt und traf in der 18. Minute zum 1:0.
Nur zwei Minuten später schlug Gladbach jedoch zurück: Tristan Arndt zog nach einem langen Ball von links nach innen und vollendete präzise zum 1:1. In der Folge blieb es ein umkämpftes Spiel, das weniger von Chancen, sondern vor allem von Intensität lebte.
„Ein gerechtes Ergebnis“, bilanzierte Hennefs sportlicher Leiter Frank Fußhöller. „Wir waren über 90 Minuten die griffigere Mannschaft, haben den Bergisch-Gladbachern komplett den Schneid abgekauft. Richtig geiles Fußballspiel, viele Zweikämpfe, gar nicht so viele Torszenen.“ Besonders die Szene zum Führungstreffer gefiel ihm: „Ein überragender Zweikampf von Pflüger, der sich auf der linken Seite durchsetzt und Levi Dang auf die Reise schickt – eiskalt gemacht.“
Kurz vor der Pause hatte Hennef sogar die Chance zur erneuten Führung: Kai Schusters scheiterte zunächst an Torwart Robin Schulze, den Abpraller konnte Pflüger aus kurzer Distanz nicht mehr verwerten. Nach der Halbzeit blieb Hennef präsent, verteidigte leidenschaftlich und kämpfte um jeden Ball. „Wir machen ein gutes Spiel, am Ende sind wir mit diesem Punktgewinn auf jeden Fall zufrieden“, sagte Fußhöller. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe – ein absolutes Ausrufezeichen an die Liga, dass nach dem Sieg gegen Frechen in der letzten Woche jetzt gegen Bergisch Gladbach ein Punkt dazukommt. Der FC Hennef lebt.“ Ein Sonderlob gab es für Nathan Kunzika. "Was der auf der Sechser-Position vor der Abwehr alles abgeräumt hat und an Zweikämpfen gewonnen hat – das war schon herausragend", so der 43-jährige Funktionär.