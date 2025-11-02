"Richtig geiles Fußballspiel" – Hennef trotzt Spitzenreiter Remis ab

Auch Trainer Kevin Kruth zeigte sich nach dem Remis selbstkritisch: „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Der Gegner hatte in den ersten 15 Minuten deutlich mehr Schärfe als wir. Das können wir uns durchaus vorwerfen lassen – vielleicht sind wir mit zu wenig Intensität reingegangen.“

Das 1:0 habe in dieser Phase gepasst, erklärte Kruth weiter: „Aus einem individuellen Fehler und Ballverlust resultiert das 1:0 für Hennef – das war okay. Positiv war aber, dass wir sehr schnell zurückkommen. Nach einem guten tiefen Ball auf Tristan Arndt gleicht er mit dem linken Fuß stark aus.“

Nach der Pause gestaltete sich das Spiel ausgeglichener, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. „In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr viel zugelassen“, so Kruth. „Wir hatten durch Semih Akremi die größte Chance des Spiels, aber er spielt den Ball am praktisch leeren Tor vorbei. Wenn der drin ist, kippt das Spiel klar zu unseren Gunsten.“

Letztlich sprach auch Kruth von einem gerechten Ergebnis, wenngleich er einräumte: „Das war sicherlich unser schlechtestes Saisonspiel in der Gesamtschau. Aber das kann man den Jungs zugestehen – wir sind nach wie vor ungeschlagen.“

So bleibt Bergisch Gladbach trotz des Rückschlags Tabellenführer, während Hennef mit dem Punktgewinn ein deutliches Lebenszeichen im Tabellenkeller sendete. „Wir fahren jetzt mit breiter Brust nach Wegberg“, kündigte Fußhöller an – ein Satz, der zeigt: Der FC Hennef lebt wieder.