„Richtig geil und herzergreifend schön“

Christoph Kramer war am Dienstagabend in der Businesslounge im Borussia-Park häufiger zugegen – zumindest in Form seiner vielfältigen Trikots, die er in insgesamt zehn Profijahren für Borussia Mönchengladbach getragen hat. Mal mit der Rückennummer sechs, mal mit der 23, mal in Weiß, mal in Grün – Kramer war omnipräsent. Der echte Christoph Kramer betrat um 19.35 Uhr die Bühne und bekam ähnlich viel Applaus wie früher als Gladbach-Profi.

Die Businesslounge ist dem Weltmeister von 2014 bestens bekannt – nun sorgte der Ex-Borusse dort für eine Premiere, wie Markus Aretz, Borussias Geschäftsführer und früherer Pressesprecher, in seiner Anmoderation verriet: „Eine Buchlesung hatten wir hier noch nie.“ Kramer ist derzeit auf Lesereise mit seinem ersten Roman „Das Leben fing im Sommer an“, auch in dieser Disziplin hat er mittlerweile Erfahrung gesammelt. In Gladbach hatte er nun ein Heimspiel – und wusste es zu nutzen.

Es sei „richtig geil“ und „herzerwärmend schön“, so empfangen zu werden, sagte Kramer zu Beginn der Veranstaltung, zu der rund 1000 Gäste gekommen waren. Als Aretz, der durch den Abend führte, fragte, wer alles erstmals im Borussia-Park zu Besuch sei, gingen vereinzelte Hände nach oben. Bei der Frage, wer erstmals an einer Buchlesung teilnimmt, waren es deutlich mehr.

Er habe immer gerne geschrieben und mit 13 Jahren angefangen, ein Tagebuch zu führen. Diese alten Aufzeichnungen halfen dem 34-Jährigen dabei, seinen Coming-of-Age-Roman über den Sommer 2006, die „prägendste Zeit meines Lebens“, wie es Kramer beschrieb, zu Papier zu bringen. Der ehemalige Bundesligaprofi erzählt dazu exemplarisch von drei besonderen Tagen aus diesem Sommer. „Es gibt auch fiktionale Teile in diesem Buch, doch die Gefühlswelt war meine, und sie ist zu 100 Prozent echt“, sagte Kramer.

Kompetitiver Gedanke bleibt

Er habe immer schon ein Buch schreiben wollen, zunächst sei das aber nur für ihn gewesen. Doch ist der Profisportler es seit jeher gewohnt, für seine Leistungen bewertet zu werden. So schickte Kramer anonym eine Leseprobe an mehrere Verlage – die Resonanz war durchweg positiv. Mehr noch: Nach der Veröffentlichung kletterte Kramers Debütroman in der ersten Woche gleich an die Spitze der Spiegel-Bestsellerliste. Kramer, immer noch ganz „Tabellen-Mensch“, habe gejubelt wie früher nach einer Vertragsverlängerung.

„Ich bin mir bewusst, dass dieser Erfolg in der ersten Woche einzig auf meinen Namen zurückzuführen ist. Doch es hat mir unglaublich viel bedeutet, dass dann auch viele Leute aus der Branche mir gesagt haben, dass der Text wirklich gut ist“, sagte Kramer. Vor allem aber haben ihn die vielen herzergreifenden Nachrichten seiner Leser berührt.

Und gelesen wurde am Dienstagabend auch im Borussia-Park, Kramer übernahm das selbst, nachdem er seine Lesebrille aus der Aktentasche geholt hatte. Drei Abschnitte las er vor, auch diese Prüfung meisterte er souverän. Dass er vielseitig begabt ist, bewies er später nicht nur anhand eines kleinen Kartentricks, den er mithilfe dreier Gäste zeigte. Er stellte auch noch einen Song vor, für den er den Text geschrieben hat.

Theater, Verfilmung - Kramer ist ein gefragter Mann

Es ist der Song zum Roman, der demnächst verfilmt werden wird, vorgetragen wurde er von der Sängerin Jessy Lee, die danach ebenso viel Applaus erhielt wie Kramer zu Beginn der Lesung. Das Buch wird nicht nur verfilmt, es wird Ende des Jahres im Düsseldorfer Schauspielhaus dazu auch ein Theaterstück geben. Kramer wird dies alles begleiten, sein Terminkalender sei voll, er habe wenig Zeit für einen Rentner, scherzte er.

Kramer ist in der Baller League aktiv, er war zuletzt bei der Kleinfeld-Weltmeisterschaft dabei, er podcastet regelmäßig mit Tommi Schmitt, seit Jahren arbeitet er als Fußball-Experte im Fernsehen. Zudem macht er derzeit Trainerscheine. „Aber das hat alles mit Fußball zu tun – der Roman dagegen gar nichts. Als Fußballer ist die Gefahr groß, danach in ein krasses Loch zu fallen. Das Buch hat mir geholfen für den Start in einen neuen Lebensabschnitt“, sagte Kramer.

Er werde in den Fußball zurückkehren, doch jetzt sei es an der Zeit für andere Pläne. Kramer möchte irgendwann eine Bar eröffnen, das gehört noch zu seinen Träumen. „Wenn man träumt, ist es wichtig, dass man auch macht. Das Leben ist doch dazu da, sich auszuprobieren“, sagte er.

Der Erfolg des Buches hat ihn darin ermutigt, weiterzuschreiben. Wer weiß, vielleicht wird es auch mal ein Buch mit Fußball-Bezug geben – Kramer verriet, dass er sich auch nach jedem Spiel eine kleine Geschichte aufgeschrieben habe. Material dürfte er genügend gesammelt haben.

Nach 95 Minuten war die Lesung beendet – etwa genauso lange dauerte auch früher seine Kern-Arbeitszeit im Borussia-Park. Die dritte Halbzeit folgte stets in Form von Interviews und sicherlich auch mit Abstechern in die Businesslounge. Diesmal bestand sie in der Signierung seines Buches. Die Warteschlange vor seinem Tisch deutete an, dass die dritte Halbzeit diesmal besonders lange gehen sollte.