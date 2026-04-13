„Richtig enttäuschend“ – Murnau kommt gegen KSC nicht über Remis hinaus

Die Kirchheim-Serie bleibt bestehen. Trotz zweier Tore von Bastian Adelwart verhinderte ein später Ausgleich den ersten Sieg gegen den SC.
Es ist einfach verhext gegen Kirchheim. Was auch immer mit den Festplatten der Murnauer Fußballer in diesen Duellen passiert, bislang hat es Martin Wagner nicht geschafft, dieses Virus einzudämmen. „War schon richtig enttäuschend“, hält er nach dem 2:2, dem ersten Punktgewinn nach zwei Jahren Landesliga, gegen Kirchheim fest. Der späte Ausgleichstreffer von Bastian Adelwart linderte vielleicht Symptome im ersten Moment, beseitige aber nicht die Ursachen für das maue Spiel.
Bereits beim Aufwärmen, sagt der Trainer, habe er festgestellt, „dass nicht so viel Feuer drin ist“. Nun sind sie in Murnau immer noch Menschen, denen man gerne mal ein wenig Müdigkeit und Nachlässigkeit zugesteht angesichts des abgespulten Programms. Es trifft sich bloß nicht gut, dass dieser gebrauchte Tag genau auf das Kirchheim-Duell fiel. „Wir sind nicht an die Leistungsgrenze gegangen“, beobachtete Wagner. Damit widersprachen die Murnauer selbst ihren Vorgaben. Niemand war an diesem ausgenommen vom Befall. Selbst im gewöhnlich so umtriebigen Zentrum mit Felix Lautenbacher und Jannis Braun – „unser Herzstück“, sagt Wagner – funktionierten die Systeme nicht ruckelfrei. „Nicht so, wie wir es von ihnen kennen.“ Dieser allgemeine Zustand wirkte sich direkt auf das eigene Spiel aus. In Zweikämpfen gewannen zu oft die anderen, das Spiel mit Ball prägten einen Haufen ungenauer Zuspiele. Vom Kurzpassspiel, das sie zuletzt ordentlich aufgezogen hatten, war gleich gar nichts zu sehen. Mit der Zeit habe Wagner gemerkt, „dass es ein typisches Kirchheim-Spiel wird“.
Der Gegner verständigte sich aufs Konterspiel. Wohlwissend um Murnaus Stärken am Ball und auf Rasen. Mit dieser Strategie traf der SC ins Schwarze, gleich beide Treffer fielen nach Gegenstößen. Einerseits routiniert gemacht, lobt Wagner, andererseits auch ermöglicht vom TSV. Beim 1:1 verteilten sich die Murnauer falsch auf ihre Gegenspieler, beim 1:2 fünf Minuten vor Ende entwischte der pfeilschnelle Luis Sako. „Wussten wir, konnten wir aber nicht verteidigen.“ Das fasste so ziemlich den ganzen Tag der Gasgeber zusammen.
Sie hätten in dieser Partie ohne Weiteres drei Punkte einfahren können. Sechs große Chancen ließ Murnau aus. „Da haben wir kläglich versagt“, betont der Coach. Besonders bitter verlief der Nachmittag für Fabian Erhard, der schon in Hälfte eins dreimal alleine aufs Tor zusteuerte, kein einziges Mal vollstreckte. Und als er dann traf, stand er im Abseits. „Er hat die Scheiße am Fuß. Im Training trifft er jeden, im Spiel funktioniert es irgendwie nicht“, erklärt Wagner.
Für das Thema Tore ist derzeit in Murnau Bastian Adelwart Hauptverantwortlicher. Am Samstag schoss er beide. Das 1:0 war einer dieser Treffer, bei dem einem die Kinnlade herunterfällt, eine Ausgeburt seiner Genialität. Per Heber über Keeper Nicolas Beilhardt beförderte er den Ball sanft in den Kasten. „Das Tor macht nur der Basti“, schwärmt sein Coach. In den Schlussmomenten schloss Adelwart einen Grundlinienlauf von Kollege Sanel Dacic erfolgreich ab.
Für seine Mannen hatte Wagner aber auch aufmunternde Worte parat. Weil sie sich gerade am Ende nicht ihrem Schicksal hingaben, sondern einen Punkt und damit auch die Heimserie retteten. Trotzdem stellt der Trainer klar: „Den Gegner musst du schlagen.“