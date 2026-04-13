„Richtig enttäuschend“ – Murnau kommt gegen KSC nicht über Remis hinaus Landesliga-Fußball in Murnau von Andreas Mayr · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Die Mimik sagt alles: Die Murnauer um Tizian Schatto hatten genügend Chancen für drei Punkte. – Foto: Markus Nebl

Die Kirchheim-Serie bleibt bestehen. Trotz zweier Tore von Bastian Adelwart verhinderte ein später Ausgleich den ersten Sieg gegen den SC.

Es ist einfach verhext gegen Kirchheim. Was auch immer mit den Festplatten der Murnauer Fußballer in diesen Duellen passiert, bislang hat es Martin Wagner nicht geschafft, dieses Virus einzudämmen. „War schon richtig enttäuschend“, hält er nach dem 2:2, dem ersten Punktgewinn nach zwei Jahren Landesliga, gegen Kirchheim fest. Der späte Ausgleichstreffer von Bastian Adelwart linderte vielleicht Symptome im ersten Moment, beseitige aber nicht die Ursachen für das maue Spiel. Bereits beim Aufwärmen, sagt der Trainer, habe er festgestellt, „dass nicht so viel Feuer drin ist“. Nun sind sie in Murnau immer noch Menschen, denen man gerne mal ein wenig Müdigkeit und Nachlässigkeit zugesteht angesichts des abgespulten Programms. Es trifft sich bloß nicht gut, dass dieser gebrauchte Tag genau auf das Kirchheim-Duell fiel. „Wir sind nicht an die Leistungsgrenze gegangen“, beobachtete Wagner. Damit widersprachen die Murnauer selbst ihren Vorgaben. Niemand war an diesem ausgenommen vom Befall. Selbst im gewöhnlich so umtriebigen Zentrum mit Felix Lautenbacher und Jannis Braun – „unser Herzstück“, sagt Wagner – funktionierten die Systeme nicht ruckelfrei. „Nicht so, wie wir es von ihnen kennen.“ Dieser allgemeine Zustand wirkte sich direkt auf das eigene Spiel aus. In Zweikämpfen gewannen zu oft die anderen, das Spiel mit Ball prägten einen Haufen ungenauer Zuspiele. Vom Kurzpassspiel, das sie zuletzt ordentlich aufgezogen hatten, war gleich gar nichts zu sehen. Mit der Zeit habe Wagner gemerkt, „dass es ein typisches Kirchheim-Spiel wird“.