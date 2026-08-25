»Richtig bitter« - Dingolfing schlägt in letzter Sekunde zu!

Joker Maximilian Meindl sticht spät: Sein Last-Minute-Treffer beschert dem FCD den Sieg. – Foto: Paul Hofer

Vier Partien standen am Dienstagabend in der Landesliga Mitte auf dem Programm. Während der FC Dingolfing gegen Bogen bis in die Nachspielzeit zittern musste, feiert der FC Sturm Hauzenberg einen klaren Derbysieg gegen Seebach. Türk Gücü Straubing bestätigte seine Heimstärke und der FC Amberg nahm auswärts drei Punkte mit.



Der FCD hat im Derby gegen den TSV Bogen einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Die BMW-Städter waren über weite Strecken die tonangebende Mannschaft, ließen allerdings mehrfach die Vorentscheidung liegen und mussten deshalb bis tief in die Nachspielzeit zittern. Nach einer guten Anfangsphase belohnte sich der FCD in der 26. Minute: Fabian Prebeck-Sanchez fasste sich an der Strafraumgrenze ein Herz und schweißte die Kugel sehenswert in den Winkel – 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Dingolfing gefährlicher, verpasste es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Der FCD hat im Derby gegen den TSV Bogen einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Die BMW-Städter waren über weite Strecken die tonangebende Mannschaft, ließen allerdings mehrfach die Vorentscheidung liegen und mussten deshalb bis tief in die Nachspielzeit zittern. Nach einer guten Anfangsphase belohnte sich der FCD in der 26. Minute: Fabian Prebeck-Sanchez fasste sich an der Strafraumgrenze ein Herz und schweißte die Kugel sehenswert in den Winkel – 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Dingolfing gefährlicher, verpasste es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Das sollte sich zunächst rächen. Der TSV stemmte sich mit viel Einsatz gegen die drohende Niederlage und kam in der 80. Minute tatsächlich zum Ausgleich. Moritz Matschoss nahm einen leicht abgefälschten Ball sehenswert per Seitfallzieher und ließ den Rückstand damit vergessen. Die Rautenstädter schienen sich einen Punkt erkämpft zu haben, doch die Hausherren hatten noch einen Pfeil im Köcher: Der kurz zuvor eingewechselte Maximilian Meindl stand in der sechsten Minute der Nachspielzeit am langen Pfosten goldrichtig und drückte den Ball zum 2:1 über die Linie.

Damit durfte Dingolfing doch noch über drei Punkte jubeln. Für Bogen war es dagegen besonders bitter, nachdem die Gäste sich mit großem Kampf zurück in die Partie gearbeitet hatten. Thomas Seidl (Cheftrainer FC Dingolfing): "Das war sicher heute nicht unser bestes Spiel. Wir haben es einfach verpasst, das 2:0 nachzulegen und dadurch Bogen im Spiel gelassen. Das hat der TSV, der stark gekämpft hat, dann auch knallhart bestraft. Auch wenn‘s nicht unsere beste Leistung war, denke ich, dass so ein Last-Minute-Sieg der Moral sehr gut tut.“

Max Bachl-Staudinger (Cheftrainer TSV Bogen): "Richtig bitter natürlich für uns! Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, einer hat für den anderen gekämpft, gegen ein Topteam haben wir relativ wenig zugelassen. Darauf können wir aufbauen. Grad ist es halt bitter, wir kriegen die Chance, machen den Ausgleich, aber kriegen es dann nicht über die Zeit. Aber so ist halt Fußball!“



Der FC Sturm Hauzenberg hat im Derby gegen den TSV Seebach ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Die Staffelberg-Elf setzte sich deutlich mit 4:1 durch und bestätigte damit einmal mehr ihre starke Heimbilanz. Die Hausherren legten einen Start nach Maß hin. Bereits nach sechs Minuten war Manuel Mader zur Stelle und brachte Hauzenberg in Front. Seebach ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam in der 28. Minute zum Ausgleich. Der FC Sturm Hauzenberg hat im Derby gegen den TSV Seebach ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Die Staffelberg-Elf setzte sich deutlich mit 4:1 durch und bestätigte damit einmal mehr ihre starke Heimbilanz. Die Hausherren legten einen Start nach Maß hin. Bereits nach sechs Minuten war Manuel Mader zur Stelle und brachte Hauzenberg in Front. Seebach ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam in der 28. Minute zum Ausgleich. Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später schnürte Mader seinen Doppelpack und stellte den alten Abstand wieder her. Kurz darauf wurde es turbulent. Hauzenbergs Christoph Traxinger musste nach wiederholtem Meckern mit Gelb-Rot vom Platz – der FC Sturm war fortan in Unterzahl gefordert. Doch auch mit einem Mann weniger blieb Hauzenberg gefährlich. Unmittelbar nach Wiederbeginn erhöhte Anton Hobelsberger auf 3:1. Seebach musste nun selbst mehr riskieren, konnte daraus aber keinen entscheidenden Profit schlagen. In der 49. Minute wurde die personelle Unterlegenheit der Hausherren schließlich wieder egalisiert: Auch Seebachs Marco Aigner sah die Gelb-Rote Karte. Fortan ging es also wieder mit zehn gegen zehn weiter. In der Schlussphase machte der eingewechselte Joris Wagner endgültig den Deckel drauf. Der Angreifer traf in der 90. Minute zum 4:1 und besiegelte damit einen klaren Derbysieg. Für den TSV Seebach war es bereits die vierte Niederlage in Folge – der Negativtrend setzt sich damit fort.



Der SV Türk Gücü Straubing bleibt vor heimischem Publikum eine Macht. Gegen die DJK Vornbach feierten die Gäubodenstädter einen souveränen 3:0-Erfolg und ließen dabei über weite Strecken nichts anbrennen. Nach einer knappen halben Stunde war der Bann gebrochen: Samet Dugolli brachte Türk Gücü in der 23. Minute in Führung. Mit dem Vorsprung im Rücken kontrollierten die Hausherren das Geschehen und legten nach dem Seitenwechsel nach. Der SV Türk Gücü Straubing bleibt vor heimischem Publikum eine Macht. Gegen die DJK Vornbach feierten die Gäubodenstädter einen souveränen 3:0-Erfolg und ließen dabei über weite Strecken nichts anbrennen. Nach einer knappen halben Stunde war der Bann gebrochen: Samet Dugolli brachte Türk Gücü in der 23. Minute in Führung. Mit dem Vorsprung im Rücken kontrollierten die Hausherren das Geschehen und legten nach dem Seitenwechsel nach. In der 52. Minute erhöhte Almir Mesanovic auf 2:0. Vornbach fand darauf kaum noch Mittel, um die Partie wieder spannend zu machen. Spätestens in der 70. Minute war die Messe gelesen: Dugolli schnürte seinen Doppelpack und stellte auf 3:0. Die Straubinger brachten den Vorsprung anschließend souverän über die Zeit und feierten einen weiteren Heimsieg.