»Richtig bitter« - Dingolfing schlägt in letzter Sekunde zu!

Vier Partien standen am Dienstagabend in der Landesliga Mitte auf dem Programm. Während der FC Dingolfing gegen Bogen bis in die Nachspielzeit zittern musste, feiert der FC Sturm Hauzenberg einen klaren Derbysieg gegen Seebach. Türk Gücü Straubing bestätigte seine Heimstärke und der FC Amberg nahm auswärts drei Punkte mit.
Das sollte sich zunächst rächen. Der TSV stemmte sich mit viel Einsatz gegen die drohende Niederlage und kam in der 80. Minute tatsächlich zum Ausgleich. Moritz Matschoss nahm einen leicht abgefälschten Ball sehenswert per Seitfallzieher und ließ den Rückstand damit vergessen. Die Rautenstädter schienen sich einen Punkt erkämpft zu haben, doch die Hausherren hatten noch einen Pfeil im Köcher: Der kurz zuvor eingewechselte Maximilian Meindl stand in der sechsten Minute der Nachspielzeit am langen Pfosten goldrichtig und drückte den Ball zum 2:1 über die Linie.
Damit durfte Dingolfing doch noch über drei Punkte jubeln. Für Bogen war es dagegen besonders bitter, nachdem die Gäste sich mit großem Kampf zurück in die Partie gearbeitet hatten.
Thomas Seidl (Cheftrainer FC Dingolfing): "Das war sicher heute nicht unser bestes Spiel. Wir haben es einfach verpasst, das 2:0 nachzulegen und dadurch Bogen im Spiel gelassen. Das hat der TSV, der stark gekämpft hat, dann auch knallhart bestraft. Auch wenn‘s nicht unsere beste Leistung war, denke ich, dass so ein Last-Minute-Sieg der Moral sehr gut tut.“
Max Bachl-Staudinger (Cheftrainer TSV Bogen): "Richtig bitter natürlich für uns! Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, einer hat für den anderen gekämpft, gegen ein Topteam haben wir relativ wenig zugelassen. Darauf können wir aufbauen. Grad ist es halt bitter, wir kriegen die Chance, machen den Ausgleich, aber kriegen es dann nicht über die Zeit. Aber so ist halt Fußball!“
Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später schnürte Mader seinen Doppelpack und stellte den alten Abstand wieder her. Kurz darauf wurde es turbulent. Hauzenbergs Christoph Traxinger musste nach wiederholtem Meckern mit Gelb-Rot vom Platz – der FC Sturm war fortan in Unterzahl gefordert. Doch auch mit einem Mann weniger blieb Hauzenberg gefährlich. Unmittelbar nach Wiederbeginn erhöhte Anton Hobelsberger auf 3:1. Seebach musste nun selbst mehr riskieren, konnte daraus aber keinen entscheidenden Profit schlagen.
In der 49. Minute wurde die personelle Unterlegenheit der Hausherren schließlich wieder egalisiert: Auch Seebachs Marco Aigner sah die Gelb-Rote Karte. Fortan ging es also wieder mit zehn gegen zehn weiter. In der Schlussphase machte der eingewechselte Joris Wagner endgültig den Deckel drauf. Der Angreifer traf in der 90. Minute zum 4:1 und besiegelte damit einen klaren Derbysieg. Für den TSV Seebach war es bereits die vierte Niederlage in Folge – der Negativtrend setzt sich damit fort.
In der 52. Minute erhöhte Almir Mesanovic auf 2:0. Vornbach fand darauf kaum noch Mittel, um die Partie wieder spannend zu machen. Spätestens in der 70. Minute war die Messe gelesen: Dugolli schnürte seinen Doppelpack und stellte auf 3:0. Die Straubinger brachten den Vorsprung anschließend souverän über die Zeit und feierten einen weiteren Heimsieg.
In der 53. Minute schlug Dominik Späth erstmals zu. Nach einer Flanke setzte sich der Angreifer in der Luft durch und nickte zur Führung ein. Ettmannsdorf musste nun mehr investieren, doch Amberg ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Späth durfte in der 81. Minute erneut jubeln. Diesmal blieb der Angreifer vom Punkt eiskalt und verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0. Damit war die Vorentscheidung gefallen.
Für den Schlusspunkt sorgte kurz vor Ende der eingewechselte Marc Meyer. In der 89. Minute machte er mit dem 3:0 endgültig alles klar. Bitter für die Hausherren: Noah Scheler sah in der Schlussphase die Rote Karte, sodass Ettmannsdorf die Partie in Unterzahl beenden musste. Amberg nahm damit einen verdienten Dreier mit nach Hause.
Christian Most (Cheftrainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Eine schmerzhafte Niederlage, weil sie komplett unnötig war. Wir waren in der ersten Halbzeit etwas fahrlässig mit unseren Torchancen und hatten auch Unzulänglichkeiten in der Defensive. Deshalb geht das Unentschieden zur Pause in Ordnung. Wir kommen dann richtig stark aus der Halbzeit, haben eine gute Drangphase und kassieren anschließend einen Elfmeter. Es ist schwierig zu beurteilen, ob man den geben muss. Mit der Roten Karte und dem 2:0 war das Spiel natürlich durch. Aus meiner Sicht waren wir definitiv nicht die schlechtere Mannschaft, aber heute hat uns einfach etwas das Spielglück gefehlt. Wir müssen uns jetzt schütteln. Positiv ist, dass es bereits in drei Tagen in Vornbach weitergeht. Dort geht es wieder um drei Punkte – und wir machen weiter.“"