„Richtig anständige Leistung“: SV Münsing fährt ungefährdeten Auswärtssieg ein

Einen absolut souveränen Auftritt zeigte der SV Münsing am Karsamstag beim FC Real Kreuth.

Das Team von Ralf Zahn diktierte das Geschehen und fuhr im ersten von zwei Wochenend-Partien einen 2:0-Erfolg ein, der zu keiner Zeit ernsthaft in Gefahr geriet. „Wir waren über 90 Minuten klar besser“, freute sich der SVM-Trainer über den gelungenen Ausflug an den Tegernsee.

Münsing zeigte sich von Beginn an torgefährlich, ließ anfangs aber noch zwei bessere Gelegenheit aus. Lukas Hauptmann machte es nach einer knappen Viertelstunde erstmals besser und vollendete einen Angriff zur Führung. Nach einer halben Stunde musste Zahn dann einen Wechsel auf der Torwartposition vornehmen: Der ansonsten eher beschäftigungslose SVM-Keeper Eric Maier wurde beim Herauslaufen vom gegnerischen Stürmer mit den Stollen an der Brust getroffen; für ihn kam Tobias Werner in die Partie. Auch er verlebte einen ruhigen Nachmittag: „Wir haben ganz wenig zugelassen“, freute sich der Trainer, zumal es Hans Zachenbacher mit dem Pausenpfiff gelang, die Führung der Gäste auf zwei Tore auszubauen.