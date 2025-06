Richthammer geht vom FC Amberg nach Ettmannsdorf

„Der Verein bedankt sich bei Ludwig für seinen Einsatz und wünscht ihm für die sportliche wie private Zukunft alles Gute“, schreibt der FC Amberg in einer offiziellen Presseinformation. Der 21-jährige Richthammer ist echtes Eigengewächs, absolvierte im Herrenbereich 85 Punktspiele für die Amberger „Erste“. In der abgelaufenen Landesliga-Runde kam er 30 Mal zum Einsatz.



Auf der anderen Seite ist die Freude im Lager des SV Schwandorf-Ettmannsdorf groß über diese kurzfristige Neuverpflichtung. Beim heutigen Trainingsauftakt konnten Neutrainer Christian Most und Sportlicher Leiter Mario Albert den Mittelfeldakteur als einen von fünf Sommer-Neuzugängen vorstellen. Der junge Spieler selbst möchte beim Top-Klub der Landesliga Mitte die nächsten Entwicklungsschritte gehen.



Derweil gibt es beim Landesliga-Absteiger aus Amberg neben diesem Abgang auch ein Wiedersehen. Matthew Carswell kehrt in den Kader der ersten Mannschaft zurück. Ursprünglich war der 20-Jährige ja vom Kreisligisten VfB Rothenstadt als Neuzugang vorgestellt worden. Der Spieler ist eigeninitiativ auf den FC Amberg zugekommen – nach einem klärenden Gespräch ist das Thema für alle Beteiligten abgeschlossen. „Auch innerhalb der Mannschaft wurde der Weg für seine Rückkehr gemeinsam geebnet: Carswell erhält eine zweite Chance – und möchte diese mit voller Überzeugung nutzen“, teilt sein alter und neuer Verein mit.