Richterichs Umbruch trägt – und lässt noch Spielraum nach oben

– Foto: Linus Noah Krieger

Rhenania Richterich überwintert auf Rang sechs. Trainer Nick Capellmann spricht offen über Umbruch, Entwicklung und ambitionierte Perspektiven.

Rhenania Richterich geht als Tabellen­sechster der Bezirksliga, Staffel 4, in die Winterpause – ein Zwischenstand, den Trainer Nick Capellmann sachlich einordnet und zugleich als Ausgangspunkt für weitere Entwicklung versteht. „Grundsätzlich kann man im zweiten Jahr nach dem Aufstieg mit dem sechsten Tabellenplatz zur Winterpause zufrieden sein. Das ist erst einmal ein solides Zwischenfazit“, sagt Capellmann. Dabei dürfe jedoch nicht vergessen werden, „vor welchen Herausforderungen wir im Sommer standen: zahlreiche Abgänge von Leistungsträgern, viele junge Neuzugänge und ein komplett neu formiertes Trainerteam“. Von Beginn an sei klar gewesen, „dass ein solcher Umbruch Zeit braucht“. Die Mannschaft befindet sich bis zum 11. Januar in der Winterpause. An diesem Tag startet die Vorbereitung bewusst dosiert. „Wir starten mit einer bewusst lockeren Einheit in die Vorbereitung – es geht darum, wieder ein Gefühl für Ball, Platz und Mitspieler zu bekommen, bevor wir die Intensität Schritt für Schritt steigern.“ Ein besonderes Highlight habe es allerdings bereits während der Pause gegeben: „Der SparkassenCup. Das ist ein Turnier, das in unserer Region einfach einen besonderen Stellenwert hat – ich glaube, da schlägt bei jedem Fußballer ein kleines bisschen das Herz schneller.“

Trotz des soliden Tabellenplatzes sieht Capellmann deutliches Entwicklungspotenzial. „Gleichzeitig spüre ich sehr deutlich, dass in dieser Mannschaft noch mehr steckt.“ In der Hinrunde habe man zwar immer wieder das vorhandene Potenzial gezeigt, „es aber noch zu selten über 90 Minuten konstant auf den Platz gebracht“. In bestimmten Phasen hätten „Reife, Konsequenz und vielleicht auch ein Stück Abgeklärtheit gefehlt“. Der Trainer ist überzeugt: „Deshalb bin ich überzeugt, dass zwei bis drei Tabellenplätze weiter oben absolut möglich gewesen wären.“ Positiv überrascht zeigte sich Capellmann von der Integration der vielen neuen und jungen Spieler. „Die Integration der neuen und teilweise sehr jungen Spieler hat überraschend schnell funktioniert, vor allem aufgrund des starken Charakters der Mannschaft.“ Die Neuen seien von den erfahrenen Spielern „sofort mitgenommen worden, auf und neben dem Platz“. Auch die sportliche Idee sei früh erkennbar gewesen: „Unsere Spielidee wurde relativ schnell angenommen. Sicherlich nicht in jedem Spiel über die volle Distanz, aber die Grundprinzipien waren früh erkennbar und wurden mutig umgesetzt.“ Darauf lasse sich „sehr gut aufbauen“.