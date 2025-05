Richrath gegen Reusrath: Kein Sieger im Bezirksliga-Derby

Ein Meilenstein für den „Mini-Sieg“ war aus Sicht des SCR, dass er die zuletzt potente Offensivmaschinerie der Gastgeber über weite Strecken im Griff hatte. Das lag aber wohl auch an kurzfristigen Ausfällen auf Richrather Seite: Marcel Brunnhuber und Marco Uebber hinterließen im zentralen Mittelfeld eine Lücke, die Florian Heuschkel positionsfremd nur bedingt füllen konnte. Gerade im Herzstück seiner Elf, erläuterte Beruda, seien die Spieler miteiander eingespielt. „Die Abstimmung hat nicht funktioniert“, berichtete er von der Konsequenz. Schobhofen lobte seine Auswahl für ihr taktisch kluges Verhalten und das Zustellen der Halbräume.

Folglich gelangte Richrath nur selten ins letzte Drittel, ging aber dennoch in Führung: Ein langer Ball fand Brando de Gracia, der sich im direkten Duell durchsetzte und den Ball aus etwa 16 Metern in die lange Ecke schlenzte (37.). Sogar zuvor hätte TuSpo schon jubeln müssen, als eine Hereingabe von Jonas Schäfer zwar Maximilian Armerding zentral fünf Meter vor dem Tor fand, der Mittelfeldmann die Kugel allerdings nur ohne Wucht aufs Tor brachte.

So blieb es bei einem knappen Vorsprung – für rund vier Minuten. Dann schlug Pascal Hinrichs eine seiner scharfen Ecken in den Richrather Sechzehner und erreicht Leo de Rubertis, der einen wuchtigen Kopfball ins Netz setzen konnte (41.). Beruda mutmaßte, TuSpo-Keeper Leon Täger hätte die Flanke vielleicht erreichen können, betonte aber auch: „Ich will keinen Spielern die Schuld zuweisen.“

Partie verflacht nach der Pause

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie. Richrath erarbeitete sich maximal Halbchancen, und Reusrath hätte laut Schobhofen mehr aus guten Ausgangslagen machen müssen. „Wir hatten einige gute Balleroberungen“, erzählte Schobhofen, „waren dann aber zu hektisch.“ So sprang nur noch eine nennenswerte Szene aus 45 Minuten Fußball hervor: ein vermeintliches Abseitstor von de Rubertis Mitte der Halbzeit. Laut Beruda hatte der Unparteiische die illegale Position des SCR-Verteidigers richtig erkannt, Schobhofen berichtete hingegen, die Richrather hätten sich gegenseitig angeköpft, sodass sein Akteur nicht im strafbaren Raum stand.

Dementsprechend mischt sich ins Glück über den Punktgewinn das Hadern über die verpassten drei Zähler. Lob gab es vom Gegenüber Beruda. Der sagte: „Die Reusrather haben es für ihre Verhältnisse gut gemacht, sie haben den Abstiegskampf angenommen und die Räume eng gemacht.“