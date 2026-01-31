Richrath gegen Berghausen: Derby zum Rückrunden-Auftakt

Der SSV Berghausen startet gegen TuSpo Richrath. – Foto: wilhelm gundlach

Es war keine lange Vorbereitung, in der sich die Bezirksligisten für die zweite Saisonhälfte wappnen konnten, und dennoch scheint die Zeit ohne Wettbewerb lange. Am Wochenende hat das Warten endlich ein Ende: Der Ball rollt wieder über den Kunstrasen. Mit TuSpo Richrath um Trainer Lukas Beruda und dem SSV Berghausen mit Chef Ralf Dietrich an der Seitenlinie treffen am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Am Schlangenberg) gleich zwei Lokalrivalen aufeinander. Während die Pause in Richrath aufgrund einzig der Verschlankung des Kaders relativ ruhig verlief, gab es beim Personal der Berghausener im Hinblick auf den akuten Abstiegskampf einige Veränderungen.

So kamen vom GSV Langenfeld aus der Kreisliga A gleich drei Akteure: Julian Meis, Verteidiger Fabian Czub und Torjäger Davide Lo Martire. Der 33-Jährige gilt als erfahren und treffsicher, hat in der bisherigen Saison 13 Tore in elf Spielen erzielt und kann auf Fertigkeiten aus Einsätzen mit dem damaligen VfB Solingen in der Landesliga zurückgreifen. Er soll dafür sorgen, dass der SSV effektiver vor dem gegnerischen Kasten wird, sodass die Stabilität des Abstiegskandidaten eine bessere wird. Einzig bleibt die Frage, wie schnell sich das Trio im neuen Umfeld sowie mit dem höheren Niveau der Gegenspieler zurechtfindet. „Wir hoffen, dass es schnell geht – dass sie nur ein, zwei Spiele Anlauf brauchen“, sagt Dietrich.

Berghausens Tests machen nachdenklich

Die Ergebnisse während der Vorbereitung geben gleichwohl Anlass zur Sorge. Zwar startete der SSV mit einem starken Auftritt beim 4:1 gegen den VfB Langenfeld, danach folgten allerdings hohe Niederlagen gegen Aufderhöhe II (0:4) und Köln-Mülheim-Nord (0:4). Grund hierfür ist unter anderem die angespannte Personallage. Am Dienstag waren etwa nur zwölf Akteure beim Training. „Zufrieden sind wir nicht, aber was uns Hoffnung gibt, ist das Spiel gegen den VfB, und dass wir uns auf den Punkt steigern können“, berichtet Dietrich.

Er meint damit die schlechten Ergebnisse im Sommer, denen ein 2:0-Erfolg am ersten Spieltag über TuSpo folgte. Dieses Aufeinandertreffen erinnert auch Beruda noch gut. Dessen Mannschaft schien demnach damals ob der Qualität der Berghausener überrascht. „Ich glaube, wir sind diesmal besser vorbereitet“, gibt der TuSpo-Coach an. Er hat Grund zum Optimismus. Im Gegensatz zum kommenden Gegner verschlankten die Richrather ihren Kader, gaben in erster Linie einige Akteure in ihre Zweitvertretung ab. Das Ziel war weniger Breite, dafür aber eine weiterhin starke Qualität und eine bessere Trainingsbeteiligung. Durch die ausbleibende Integration neuer Spieler setzt TuSpo auf seine hohe Eingespieltheit.

Zuletzt war die beim 7:1-Testspielsieg über Aufderhöhe II sichtbar. Das Ensemble zeigte Dominanz, eine gute Spielkontrolle, und es minimierte eigene Fehler, sodass es weniger konteranfällig war. Gerade beim eigenen Ballbesitzfußball helfe das „extrem“, so Beruda. Diese Leistung soll sich nun auch in der Liga fortsetzen. „Daran arbeiten wir seit zweieinhalb Jahren“, betont der Trainer.

Richrather fleißig in der Vorbereitung

Insgesamt konnte TuSpo jedoch nur zwei von vier Vorbereitungsspielen austragen. Bei Landesligist Aufderhöhe gab es eine Niederlage (1:3), das Match gegen Quettingen wurde witterungsbedingt abgesagt, und bei der SP.VG Hilden führte TuSpo bereits 5:1 zur Halbzeit, als die Gastgeber das Aufeinandertreffen – wohl aus Personalgründen – aufgaben. „Wir haben das Beste aus der kurzen Vorbereitung gemacht“, sagt Beruda, und er lobt seine Spieler: „Die Jungs waren sehr fleißig.“ Erst in gut zwei Wochen sei jedoch klar, wo das Team im Vergleich mit seinen Kontrahenten zu verorten sei.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: