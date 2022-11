Richard Neudecker: Rückkehr zu 1860? „Es wird nie so sein, dass ich da die Tür komplett schließe“ Er wurde bei den Löwen ausgebildet

München – Für den TSV 1860 München kurbelte Richard Neudecker zwei Jahre lang das Offensivspiel an, schoss 13 Tore und bereitete 16 vor. Auch jetzt, beim 1. FC Saarbrücken, ist der 26-Jährige Stammspieler – und freut sich auf das Wiedersehen am Sonntag auf Giesings Höhen (15 Uhr). Unser Interview mit dem Altöttinger.

Servus Richard, am Wochenende geht’s zurück in die Heimat - diesmal als Gegner im Grünwalder Stadion. Was löst das in Ihnen aus?

Pure Vorfreude! Sechzig ist meine fußballerische Heimat. Ich freue mich darauf, alle wiederzusehen und mit ihnen zu quatschen. Ungewohnt ist, dass ich als Gegner komme – nachdem man ja bis zum Sommer an einem Strang gezogen hat. Das ist schon ein komisches Gefühl, aber ansonsten ist die Vorfreude riesengroß.

Der Tabellenzweiten empfängt den Fünften. Ein echtes Spitzenspiel?

Ich denke schon, dass es ein hochkarätiges Spiel ist in dieser Liga. Wir haben eine gute Defensive, 1860 hat eine sehr, sehr gute Offensive. Da wird es krachen. Mit Sicherheit wird es ein sehr interessantes, umkämpftes Spiel.

Spielt im Hinterkopf Ihrer Mitspieler auch noch die Aufstiegsrelegation von 2018 eine Rolle?

Das ganz große Thema ist es nicht mehr, aber der eine oder andere wird sicher mit einer Portion Extramotivation ins Spiel gehen …

Sechs Scorer nach 13 Spielen: Richard Neudecker ist eine wichtige Stütze beim 1. FC Saarbrücken

Die Leistungen beider Teams waren allerdings schwankend zuletzt. 1860 stürzte vom Gefühlshoch gegen Wiesbaden ins Bayreuther Jammertal. Und Saarbrücken: Drei Spiele ohne Sieg gefolgt von drei Spielen ohne Niederlage. Ist Konstanz in dieser Liga ein Ding der Unmöglichkeit?

Schwer zu sagen. Generell ist in der 3. Liga alles sehr eng – und wir würden alle woanders spielen, wenn wir diese Konstanz reinbringen würden. Fast keiner kriegt es hin, eine 100 oder 110 Prozent Leistung über die komplette Saison abzurufen.

Bei Ihnen persönlich läuft es aber sehr ordentlich: 13 Saisoneinsätze, fast alle über die vollen 90 Minuten. Dazu ein eigener Treffer und fünf Vorlagen. Zufrieden mit Ihrer Bilanz?

Grundsätzlich bin ich happy damit, dass ich so viele Spiele machen durfte – alle bis auf einmal, als ich eine muskuläre Verletzung hatte. Verbessert habe ich mich bei den herausgespielten Chancen – auch wenn wir nicht alle davon nutzen konnten. Ich kreide mir aber an, wenn ich nicht immer komplett im Spiel drin bin. Ich denke, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist – und dass ich insgesamt an meiner Statistik schrauben kann.

Ich hab es immer gehasst, gegen Saarbrücken zu spielen. Dann spiele ich doch jetzt lieber mit ihnen.

Fabian Neudecker im Interview

Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie im Saarland gelandet sind?

Den Fußball, den Saarbrücken spielt, fand ich immer sehr ansprechend. Im Sommer hatte ich ein gutes Gespräch mit Uwe Koschinat (der nach dem 11. Spieltag von Rüdiger Ziehl abgelöst wurde/Red.). Ich habe mich wohl gefühlt mit der Taktik, wie wir spielen wollten – und mit der Verantwortung, die er mir zugesprochen hat. Am Ende dachte ich mir: Ich hab es immer gehasst, gegen Saarbrücken zu spielen. Dann spiele ich doch jetzt lieber mit ihnen.

Es heißt immer, Sie wären eigentlich gerne in München geblieben.

Ich denke, das war am Ende ein Problem der Kommunikation. Beide Seiten waren anfangs nicht abgeneigt, den Vertrag zu verlängern. Dann hab ich mir zu lange Zeit gelassen – wobei ich ja noch einen Vertrag gehabt hätte, wenn wir aufgestiegen wären. Solange wir im Rennen oben dabei waren, hab ich mir gesagt: Okay, dann brauchen wir ja erst mal nicht zu reden. Am Ende hab ich mich dann zu lange nicht gemeldet. Das kreide ich mir an, das war absolut falsche Kommunikation von mir. Alles in allem waren aber beide Seiten daran beteiligt, dass es kompliziert wurde und am Ende nicht funktioniert hat.

Haben Sie sich verpokert oder ist das zu hart ausgedrückt?

Verpokert würde ich nicht sagen. Das hätte ich mich, wenn ich ein anderes Angebot aus der 2. Liga genutzt hätte, um Druck zu machen. Dem war aber nicht so. Mein großes Ziel war damals, mit 1860 aufzusteigen und hochzugehen. Ich habe auch immer kommuniziert, dass ich mir vorstellen könnte, lange zu bleiben.

Richard Neudecker beim TSV 1860 München: Er war immer Fan-Liebling bei den Löwen