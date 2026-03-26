Richard Dolan übernimmt Gustorfs Damen von Florian Kohnke · Heute, 11:33 Uhr · 0 Leser

Richard Dolan übernimmt Gustorfs Damen ❤️🤍💙⚽️ Im Sommer kommt es in Gustorf zu einem Trainerwechsel im Damenbereich, den wohl viele so nicht erwartet hätten. Trainer Dirk Wistuba wird den Verein zum Ende der Saison auf eigenen Wunsch verlassen.

„Wir sind Dirk unheimlich dankbar für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren. Er hat eine Ära geprägt und stand immer für Erfolg“, so Nils Fienitz. Mit großem Engagement, Leidenschaft und sportlichem Erfolg hat Dirk die Entwicklung der Damenmannschaft maßgeblich mitgestaltet und den Verein nachhaltig geprägt. Nach der Saison übernimmt dann Richard Dolan das Traineramt. Richard steht ebenso für Erfolg und ist im Rhein-Kreis Neuss bestens bekannt.