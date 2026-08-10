Rice-Doppelpack: Eintracht Nordhorn legt Traumstart hin

– Foto: Michel Witte

Zwei Spiele, zwei Siege, 6:0 Tore: Eintracht Nordhorn hat einen perfekten Start in die neue Landesliga-Saison hingelegt. Beim Aufsteiger VfL Wittekind Wildeshausen sorgten Miles Rice und Kyle Gee bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Trotz des 3:0-Erfolgs fand Trainer Jouke Faber anschließend auch kritische Worte.

Nach dem 3:0 zum Auftakt beim Oberliga-Absteiger SV Holthausen/Biene musste Eintracht Nordhorn auch am zweiten Spieltag auswärts ran. Bei hochsommerlichen Temperaturen übernahm die Mannschaft von Trainer Jouke Faber in Wildeshausen früh die Kontrolle und hatte viel Ballbesitz.

Auf den ersten Treffer mussten die Nordhorner allerdings bis zur 37. Minute warten. Miles Rice erzielte das 1:0 und legte nur sechs Minuten später nach. Für den Offensivspieler waren es bereits die Saisontore zwei und drei.

Noch vor dem Pausenpfiff fiel die Vorentscheidung: In der dritten Minute der Nachspielzeit erhöhte Kyle Gee mit seinem ersten Saisontor auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Eintracht spielbestimmend, ohne an die Leistung der ersten 45 Minuten anzuknüpfen. Die Gastgeber kamen nur selten gefährlich vor das Nordhorner Tor. Laut Faber hatte seine Mannschaft am Ende rund 90 Prozent Ballbesitz.

Der Trainer sah dennoch Verbesserungspotenzial. „Mir war die zweite Halbzeit zu wenig. Das Tempo war komplett weg. Andere Gegner wären vielleicht noch einmal zurückgekommen.“

An der starken Bilanz zum Saisonstart ändert das nichts: Nach zwei Spieltagen steht Eintracht Nordhorn bei sechs Punkten und 6:0 Toren. Beide Auswärtsspiele wurden mit 3:0 gewonnen.

Nun folgt die Heimpremiere. Bereits am Freitag um 20 Uhr empfängt die Eintracht den VfL Oldenburg im Sportpark Blanke.