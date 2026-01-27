Riccardo Scicchitano läuft künftig für den TuS Lörrach-Stetten auf

Neuzugang Riccardo Scicchitano (links) und TuS-Sportchef Franco Viteritti | Foto: Nicole Viteritti

Der TuS Lörrach-Stetten hat einen weiteren Neuzugang für die Rückrunde vermeldet. Wie der Bezirksliga-Spitzenreiter mitteilte, läuft künftig Riccardo Scicchitano im TuS-Trikot auf. Der 23-Jährige war 2021 aus dem Nachwuchs des SV Weil in den Aktivbereich aufgerückt und absolvierte für den Club aus dem Nonnenholz auch Spiele in der Landes- und Verbandsliga. Vornehmlich kam er in den Reserveteams zum Einsatz. In der zurückliegenden Sommerpause war Scicchitano in die Schweiz gewechselt. "Dort fand er sich nicht zurecht und schloss sich während der Vorrunde uns an", erklärte TuS-Sportchef Franco Viteritti. Seitdem trainiert Scicchitano an der Tullastraße, seit Anfang Januar sei er nun auch für den Verein spielberechtigt. "Am wohlsten fühlt er sich offensiv auf der Außenbahn, kann aber flexibel eingesetzt werden. Er wird unseren Kader verstärken und wir freuen uns auf ihn", so Viteritti.