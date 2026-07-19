Riccardo Ferrari verlängert beim TSV Weilimdorf

Der 18-jährige geht damit in seine 2. Bundesligasaison mit dem TSV Weilimdorf. Ferrari, der im Januar 2026 zum TSV Weilimdorf kam, ist damit ein weiterer Baustein für die Zukunft des TSV.
„Ich freue mich riesig, dass es beim TSV Weilimdorf weitergeht. Der Verein hat mir von Anfang an das Vertrauen geschenkt, mich weiterzuentwickeln, und genau das möchte ich jetzt mit noch mehr Einsatz zurückzahlen. Gemeinsam mit dem Team wollen wir weiter angreifen und die kommenden Aufgaben angehen“, so Ferrari.
Der Verein freut sich über die Verlängerung: „Riccardo ist ein junger Spieler mit Potenzial, der uns auch neben dem Platz in den letzten Monaten beeindruckt hat. Es ist uns wichtig, solche Persönlichkeiten langfristig an uns zu binden und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich bei uns weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, dass Riccardo diesen Weg mit uns weitergeht.“