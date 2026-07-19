Riccardo Ferrari verlängert beim TSV Weilimdorf

Der Verein freut sich über die Verlängerung: „Riccardo ist ein junger Spieler mit Potenzial, der uns auch neben dem Platz in den letzten Monaten beeindruckt hat. Es ist uns wichtig, solche Persönlichkeiten langfristig an uns zu binden und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich bei uns weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, dass Riccardo diesen Weg mit uns weitergeht.“