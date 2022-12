Riccardo Brandstetter - das große Trainertalent des 1. FC Passau Der 23-Jährige engagiert sich bei seinem Stammklub vorbildlich und macht immer mehr auf sich aufmerksam

Brandstetter lernte das Fußball-ABC an der Danziger Straße und machte in seiner Jugendzeit auch als Torjäger durchaus auf sich aufmerksam. "Als A-Jugendlicher merkte ich aber, dass es für die erste Herrenmannschaft wohl auf Anhieb nicht ganz reichen wird. Das weckte dann irgendwie mein Interesse für die Trainerschiene. Ich habe als Co-Trainer der U13 begonnen und habe in dieser Zeit mit Gerhard Müller und Roland Aschenberger zusammengearbeitet. Nach zwei Spielzeiten hat man mir die damalige U12 hauptverantwortlich anvertraut und seit viereinhalb Jahren betreue ich diesen Jahrgang nun schon", berichtet Riccardo Brandstetter, der nebenbei als Goalgetter der FCP-Kreisklassenmannschaft glänzte. In 49 Partien markierte der Angreifer stolze 34 Treffer für das B-Team. Sechsmal wurde der Ur-Passauer auch im Landesligateam eingesetzt. Allerdings hat sich Brandstetter bereits zweimal das Kreuzband gerissen und seine aktive Karriere liegt deshalb momentan auf Eis. "Ich möchte nicht ausschließen, irgendwann wieder ein Trikot überzustreifen, aktuell ist das jedoch kein Thema."







Die große Leidenschaft des Studenten ist der Jahrgang 2007 des 1. FC Passau, mit dem er in der Vorsaison nur knapp die Qualifikation für die Bayernliga-Meisterrunde verpasste. "Es wäre ein absolutes Highlight gewesen, um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielen zu dürfen. Wir waren mit unserem Abschneiden allerdings auch so mehr als zufrieden", berichtet Brandstetter, dessen Truppe nun als jüngerer Jahrgang die U17-Kreisliga Passau beherrscht. Sieben Spiele, sieben Siege und 28:5 Tore sprechen eine eindeutige Sprache. "Die Jungs entwickeln sich gut. Wir haben nach dem Ende der Herbstrunde auch noch ein paar Testspiele gemacht und weiter trainiert", erzählt der Jung-Coach, der hofft, dass sein Parade-Jahrgang in der Spielzeit 2023/2024 in der Landesliga um Punkte und Tore kämpfen darf: "Unsere U17 führt die Tabelle der Bezirksoberliga an und sollte das im Normalfall packen. Das wäre natürlich für meinen Jahrgang sehr wichtig." Ob Brandstetter, sein Team auch über das Saisonende begleiten wird, steht noch nicht (offiziell) fest. "Es ist aber durchaus vorstellbar", schmunzelt der Übungsleiter, der seit diesem Jahr im Besitz der Trainer B-Lizenz ist und auch im BFV-Nachwuchsleistungzentrum bereits als Aushilfstrainer fungiert.