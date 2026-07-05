Ricardo Willenbrock kehrt zu Hansa Schwanewede zurück

– Foto: Alex Hartung

Der FC Hansa Schwanewede hat mit Ricardo Willenbrock einen weiteren Rückkehrer für die kommende Saison vorgestellt. Der Stürmer wechselt von der SV Eintracht Aumund zurück ins Heidestadion und wird künftig wieder für die erste Herrenmannschaft auf Torejagd gehen.

Nach Janik Kreker ist Willenbrock bereits der zweite Rückkehrer, den der Verein in diesem Sommer präsentiert. Der Offensivspieler soll die Angriffsreihe des FC Hansa Schwanewede verstärken.

Bereits 2022 wechselte Willenbrock erstmals zu Schwanewede und erzielte in 25 Kreisligapartien 13 Tore, ehe es zurück zu Eintracht Aumund ging.

Mit der Rückkehr von Ricardo Willenbrock erhält der Verein einen torgefährlichen Angreifer zurück und freut sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit im Hansa-Trikot.