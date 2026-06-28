Ricardo Moreno Morales kehrt zu Göttingen 05 zurück

– Foto: Jörn Kutschmann

Der 1. SC Göttingen 05 hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Ricardo Moreno Morales wechselt vom Landesligakonkurrenten SVG Göttingen 07 zu den Schwarz-Gelben.

Der 31-Jährige kommt bevorzugt im zentralen defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Seine fußballerische Laufbahn begann Moreno Morales beim TSV Ebergötzen. Anschließend spielte er für den SCW Göttingen und den damaligen JFV Göttingen, ehe er zum Oberligakader des 1. SC Göttingen 05 gehörte. Während seines Studiums zog es ihn zu Kickers Markkleeberg, bevor er im Januar 2022 zur SVG Göttingen wechselte.

In der abgelaufenen Saison spielte er 14 Mal und erzielte dabei zwei Treffer für die SVG.

Mit dem Wechsel kehrt der erfahrene Mittelfeldspieler nun zum 1. SC Göttingen 05 zurück. Für die kommende Saison hat er klare Ziele: „Ich möchte, dass wir oben mitspielen und im besten Falle aufsteigen.“