Ricardo Moreno Morales kehrt zu Göttingen 05 zurück

Der 1. SC Göttingen 05 hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Ricardo Moreno Morales wechselt vom Landesligakonkurrenten SVG Göttingen 07 zu den Schwarz-Gelben.
Der 31-Jährige kommt bevorzugt im zentralen defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Seine fußballerische Laufbahn begann Moreno Morales beim TSV Ebergötzen. Anschließend spielte er für den SCW Göttingen und den damaligen JFV Göttingen, ehe er zum Oberligakader des 1. SC Göttingen 05 gehörte. Während seines Studiums zog es ihn zu Kickers Markkleeberg, bevor er im Januar 2022 zur SVG Göttingen wechselte.
In der abgelaufenen Saison spielte er 14 Mal und erzielte dabei zwei Treffer für die SVG.
Mit dem Wechsel kehrt der erfahrene Mittelfeldspieler nun zum 1. SC Göttingen 05 zurück. Für die kommende Saison hat er klare Ziele: „Ich möchte, dass wir oben mitspielen und im besten Falle aufsteigen.“
Auch der Sportliche Leiter Jan Steiger freut sich über die Verpflichtung. „Wir setzen erfolgreich auf junge, selbst ausgebildete Akteure aus dem 05-Nachwuchs. Diese benötigen an ihrer Seite aber auch Vorbilder und Erfahrung. Da sind wir sicher, dass wir mit Ricardo sportlich wie menschlich ein passendes Puzzlestück gefunden haben“, erklärt Steiger.
Mit Ricardo Moreno Morales gewinnt der 1. SC Göttingen 05 einen erfahrenen Mittelfeldspieler, der seine Qualitäten künftig wieder im Trikot der Schwarz-Gelben einbringen soll.