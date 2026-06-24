Ricardo Medina verstärkt Süderelbes Trainerteam

Medina war seit August 2021 als Assistent bei Concordia tätig und arbeitete dort unter mehreren Cheftrainern. Zuvor gehörte er unter anderem bei Dersimspor Hamburg zum Trainerteam. Auch als Spieler war der Brasilianer viele Jahre im norddeutschen Amateurfußball aktiv. Nun bringt er seine Erfahrung beim FCS ein.

Arlt schätzt Caju fachlich und menschlich

Cheftrainer Stefan Arlt kennt den Weg seines neuen Assistenten bereits seit längerer Zeit und freut sich auf die Zusammenarbeit. „Ich freue mich, dass Caju zum FC Süderelbe gekommen ist, uns ergänzt und bereichert. Ich verfolge seinen Weg seit vielen Jahren. Caju ist neben seinen fachlichen Qualitäten auch ein ganz besonderer Mensch und Sympathieträger“, erklärt Arlt in der Vereinsmitteilung.