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Ricardo Medina verstärkt Süderelbes Trainerteam
FC Süderelbe verpflichtet Ricardo Medina „Caju“ als Co-Trainer. Der Brasilianer kommt von Concordia Hamburg und erweitert den Staff von Stefan Arlt.
Der FC Süderelbe erweitert sein Trainerteam für die kommende Saison um einen erfahrenen Mann aus dem Hamburger Amateurfußball. Ricardo Medina „Caju“ wechselt von Concordia Hamburg an den Kiesbarg und übernimmt beim Oberligisten die Funktion eines weiteren Co-Trainers.
Medina war seit August 2021 als Assistent bei Concordia tätig und arbeitete dort unter mehreren Cheftrainern. Zuvor gehörte er unter anderem bei Dersimspor Hamburg zum Trainerteam. Auch als Spieler war der Brasilianer viele Jahre im norddeutschen Amateurfußball aktiv. Nun bringt er seine Erfahrung beim FCS ein.
Arlt schätzt Caju fachlich und menschlich
Cheftrainer Stefan Arlt kennt den Weg seines neuen Assistenten bereits seit längerer Zeit und freut sich auf die Zusammenarbeit. „Ich freue mich, dass Caju zum FC Süderelbe gekommen ist, uns ergänzt und bereichert. Ich verfolge seinen Weg seit vielen Jahren. Caju ist neben seinen fachlichen Qualitäten auch ein ganz besonderer Mensch und Sympathieträger“, erklärt Arlt in der Vereinsmitteilung.
Caju ergänzt einen mittlerweile umfangreichen Trainerstab. Neben Arlt gehören die Co-Trainer Robert Stöckigt und Benni Heinsohn sowie die Torwarttrainer Sascha Kleinschmidt und Nicolas Sethmacher zum Team. Mit Medina arbeiten damit künftig insgesamt sechs Trainer rund um die Oberliga-Mannschaft.
Der FCS setzt damit nicht nur im Spielerkader, sondern auch in der sportlichen Betreuung auf eine breitere Aufstellung. Nach fünf Jahren bei Concordia beginnt für Caju am Kiesbarg nun ein neues Kapitel in der Oberliga Hamburg.
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