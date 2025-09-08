Ribéry-Nachwuchs und Co. zeigten in München ihr Können

Der FC Bayern organisierte zum dritten Mal den U15 Elite-Cup am Campus. Neben zahlreichen Top-Talenten gibt's ein großes Versprechen für die Zukunft.
München – Ob die Kids auf dem Rasen wussten, wer ihnen da zwei Tage lange auf der Tribüne beim Kicken zuschaute? Kein Geringerer als Franck Ribéry, die Legende des FC Bayern, war der prominenteste Zuschauer beim U15 Elite Cup 2025, der an diesem Wochenende auf dem Bayern-Campus ausgetragen wurde.
Doch nicht nur der Tribünengast versprühte großen Flair. Auch das Teilnehmerfeld des Turniers der Top-Talente las sich wie das Who's who des europäischen Fußballs. Neben dem FC Bayern dribbelten von Freitag bis Sonntag der Nachwuchs des Champions-League-Siegers Paris Saint-Germain oder die Talente des Klub-WM-Gewinners FC Chelsea am Campus im Münchner Norden auf. Außerdem dabei: Der FC Liverpool, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, der FC Porto und Real Sociedad.
Unterstützt wird das Jugendturnier von Bayerns Premiumsponsor Audi. Ziel ist es, die Veranstaltung in München in den kommenden Jahren als das größte Nachwuchs-Event in der Altersklasse der U15 zu etablieren. Daher soll das Teilnehmerfeld nochmal prominenter bestückt werden. Womöglich kann man für das kommende Jahr Real Madrid an den Campus locken.
Aber auch ohne den Nachwuchs der Königlichen wurden die viele Zuschauer bestens unterhalten. Am Freitag und Samstagvormittag fanden die Vorrundenpartien statt. Ab Samstagnachmittag ging es dann bei den Viertelfinals richtig ans Eingemachte.
Dort unterlagen die Mini-Bayern dem Nachwuchs von Inter Mailand denkbar knapp mit 1:2. Im Spiel um Platz 5 siegte die U15 des Rekordmeisters am Sonntagmittag dann gegen Galatasaray mit 3:0. Das Finale zwischen PSG und Porto entschieden die Talente aus der französischen Landeshauptstadt schließlich mit 3:0 für sich. Den Siegerpokal überreichte dann natürlich Ribéry.
Der Ribéry-Besuch hatte im Übrigen einen weiteren bestimmten Hintergrund. Sohn Said spielt nämlich in der U15 der Bayern und wirbelte mit der Nummer 17 auf dem Rücken wie einst sein Vater in der Allianz Arena – nur auf der anderen Seite. Ribéry Junior ist nämlich Linksfuß. (smk)