Ribéry-Nachwuchs und Co. zeigten in München ihr Können

Franck Ribéry war am Wochenende beim U15 Elite Cup zu Gast. Sein Sohn spielt in der U15 des FC Bayern, die am Ende Fünfter wurden. Rechts im Bild: Isuf Hiseni (Nr. 7). – Foto: tz/mm

Der FC Bayern organisierte zum dritten Mal den U15 Elite-Cup am Campus. Neben zahlreichen Top-Talenten gibt's ein großes Versprechen für die Zukunft.

München – Ob die Kids auf dem Rasen wussten, wer ihnen da zwei Tage lange auf der Tribüne beim Kicken zuschaute? Kein Geringerer als Franck Ribéry, die Legende des FC Bayern, war der prominenteste Zuschauer beim U15 Elite Cup 2025, der an diesem Wochenende auf dem Bayern-Campus ausgetragen wurde. Doch nicht nur der Tribünengast versprühte großen Flair. Auch das Teilnehmerfeld des Turniers der Top-Talente las sich wie das Who's who des europäischen Fußballs. Neben dem FC Bayern dribbelten von Freitag bis Sonntag der Nachwuchs des Champions-League-Siegers Paris Saint-Germain oder die Talente des Klub-WM-Gewinners FC Chelsea am Campus im Münchner Norden auf. Außerdem dabei: Der FC Liverpool, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, der FC Porto und Real Sociedad.

U15 Elite Cup am Bayern-Campus: Ribéry bringt Flair – viele große Teams am Start Unterstützt wird das Jugendturnier von Bayerns Premiumsponsor Audi. Ziel ist es, die Veranstaltung in München in den kommenden Jahren als das größte Nachwuchs-Event in der Altersklasse der U15 zu etablieren. Daher soll das Teilnehmerfeld nochmal prominenter bestückt werden. Womöglich kann man für das kommende Jahr Real Madrid an den Campus locken.