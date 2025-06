Riad Stubbla verlässt den BSV Rehden

Mit seiner kompromisslosen Zweikampfführung, seinem soliden Stellungsspiel und einem stets gefährlichen linken Fuß gehörte Stubbla in der Oberliga Niedersachsen zum Stammpersonal in der BSV-Defensive. Besonders in intensiven Begegnungen und kräftezehrenden englischen Wochen überzeugte der gebürtige Bückeburger durch Präsenz, Laufbereitschaft und Zuverlässigkeit.

„Zwei Jahre Leidenschaft auf der linken Bahn“ – diese Formel trifft es präzise: Stubbla war kein Lautsprecher, sondern ein Arbeiter, der mit unaufgeregter Professionalität seine Aufgaben erfüllte. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch in der Kabine genoss er hohes Ansehen. Seine ruhige Art, gepaart mit Einsatzwillen und Teamgeist, machten ihn zu einem Vorbild für junge Spieler – und zu einem Spieler, auf den sich Trainer Kristian Arambasic jederzeit verlassen konnte.