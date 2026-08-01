Rhynern zwingt Siegen in die Knie, spätes Spektakel bei S04

Jubeltraube bei Rhynern. – Foto: Imago/Revierfoto

Die Tabellenführung hielt allerdings nur kurzzeitig. So schob sich nicht Aufsteiger Westfalia Rhynern mit einem überraschenden 3:2-Erfolg gegen die Sportfreunde Siegen vorbei, auch der SC Paderborn II gewann dank einer Willensleistung mit 3:2 gegen den FC Schalke 04 II. Neuer Tabellenführer ist für den Moment Borussia Mönchengladbach, die dank der Treffer von Artem Muradyan und Justin Adozi positiv in die neue Saison startet.

Vorjahres-Vizemeister RW Oberhausen hat die Saison mit einem persönlichen Erfolgserlebnis eröffnet. Beim 2:1-Sieg gegen den Bonner SC trafen mit Kerem Yalcin und Arda Süne jeweils Sommertransfers.

Einstand nach Maß für die Kleeblätter. Gegen den Bonner SC brachten in Kerem Yalcin und Arda Süne zwei Verpflichtungen die Rot-Weißen auf die Siegerstraße und hievten RWO immerhin für eine Nacht an die Tabellenspitze.

Die Partie im Parkstadion begann zunächst ohne viele Höhepunkte. Schalke hatte zwar etwas mehr Spielanteile, klare Torchancen blieben aber Mangelware. Nach knapp zehn Minuten jubelten die Gastgeber kurz über die vermeintliche Führung, doch der Treffer von Jean-Paul Ndiaye wurde wegen eines Offensivfouls am Paderborner Torhüter Florian Pruhs wieder aberkannt (9.). Kurz darauf musste Schalke zudem früh wechseln: Emil Zeil verletzte sich und wurde durch Vincenzo Onofrietti ersetzt (11.). Mit zunehmender Spieldauer fand Paderborn besser in die Begegnung, ohne jedoch gefährlich zu werden. So ging es nach einer insgesamt chancenarmen ersten Halbzeit torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start. Shkrep Stublla setzte den ersten gefährlichen Abschluss knapp neben das Tor (48.), ehe Paul Wollenberg aus aussichtsreicher Position an Johannes Siebeking scheiterte (52.). Kurz darauf köpfte Tristan Zobel den Ball an die Latte, wobei Siebeking den Versuch wohl noch entscheidend abgefälscht hätte (55.). Statt der Paderborner Führung schlug plötzlich Schalke zu. Jean-Paul Ndiaye wurde auf der rechten Seite freigespielt und blieb vor Pruhs eiskalt. Mit einem flachen Abschluss brachte er die Gastgeber in Führung (55.). Nur drei Minuten später legte Edion Gashi nach. Einen Abpraller verwertete er zum 2:0 (58.). Paderborn ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück. Nach einer Flanke setzte sich Stublla im Strafraum durch und köpfte den Anschlusstreffer zum 2:1 (66.). Anschließend entwickelte sich eine offene Schlussphase. Yassin Ben Balla vergab die Chance auf die Vorentscheidung, als Pruhs seinen Abschluss stark parierte (63.), während Luis Flörke auf der Gegenseite Siebeking mit einem wuchtigen Schuss prüfte (77.). Der Ausgleich fiel schließlich in der 87. Minute: Der Treffer von Lasse Eickel sorgte für zusätzliches Momentum beim SCP. In der Nachspielzeit gelang den Ostwestfalen dann tatsächlich noch der Siegtreffer. Joel Udelhoven reagierte nach einem Abpraller am schnellsten, überwand Siebeking und besiegelte die 2:3-Niederlage der Schalker (90.+3). FC Schalke 04 II – SC Paderborn 07 II 2:3

FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Felix Meyer, Louis Tober, Tidiane Touré (62. Martin Wasinski), Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Emil Zeil (11. Vincenzo Onofrietti), Max Grüger (81. Tim Pfeiffer), Jean-Paul Ndiaye (81. Jonas Zgorecki) - Trainer: Jakob Fimpel

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Arne Zajaczek (81. Pedro Restrepo Naranjo), Tristan Zobel, Paul Wollenberg (87. Joel Udelhoven), Maximilian Hippe, Julius Bugenhagen, Neo Lima Stacziwa, Alan Takoudjou (62. Noah Ringbeck), Shkrep Stublla (81. Lucas Kiewitt), Lasse Eickel - Trainer: Thomas Bertels

Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 370

Tore: 1:0 Jean-Paul Ndiaye (55.), 2:0 Edion Gashi (58.), 2:1 Shkrep Stublla (66.), 2:2 Lasse Eickel (87.), 2:3 Joel Udelhoven (90.+3) ____

Aufsteiger Rhynern feiert Traumstart gegen Siegen

Rhynern erwischte einen Traumstart. Bereits in der 2. Minute verwertete Lennart Koerdt eine Hereingabe von der rechten Seite zur frühen Führung. Die Gastgeber blieben auch danach das gefährlichere Team. Henrik Koch spielte bei einem Konter den letzten Pass nicht präzise genug (17.), Koerdt verzog wenig später aus aussichtsreicher Position (23.), ehe sein Schuss nach einer sehenswerten Kombination nur am Innenpfosten landete (30.) Kurz darauf erhielt der Gast einen Strafstoß, nachdem Kevin Goden im Duell mit Keeper Christopher Balkenhoff zu Fall gekommen war. Den ersten Versuch von Serhat-Semih Güler hielt Balkenhoff zwar, weil der Torhüter die Linie jedoch zu früh verlassen hatte, wurde der Elfmeter wiederholt. Im zweiten Anlauf traf Güler zum 1:1 (37.). Die Antwort des Aufsteigers ließ nicht lange auf sich warten. Philipp Ratz zog aus der Distanz ab und traf sehenswert ins Kreuzeck zum 2:1 (40.). Nur vier Minuten später erhöhte Henrik Koch nach einer Ecke per Kopf auf 3:1. Somit ging es mit der schon recht komfortablen Führung für Westalia in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Sportfreunde zunehmend die Kontrolle. Eros Dacaj (51.) und Dustin Willms (53.) näherten sich dem Anschlusstreffer an, während Rhynern bei Kontern gefährlich blieb. Koch zwang Marcel Johnen nach einer Ecke zu einer starken Parade (65.), ehe der Stürmer kurz darauf erneut per Kopf scheiterte (66.). Direkt daraufverkürzte Willms nach Doppelpass nach Kombination Dacaj auf 2:3 (67.). Siegen drängte nun auf den Ausgleich, kam aber gegen tief verteidigende Gastgeber nur noch zu wenigen klaren Möglichkeiten. Die beste Chance vergab Dacaj in der Nachspielzeit, als er einen Freistoß knapp über das Tor setzte (90.+4). Die hektische Schlussphase wurde zudem von zwei Platzverweisen überschattet: Elias Kourouma und Lars Warschewski sahen jeweils wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (90.). Dennoch rettete Westfalia Rhynern den Vorsprung über die Zeit und feierte einen gelungenen Einstand in die neue Saison. Westfalia Rhynern – Sportfreunde Siegen 3:2

Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Melih Sayin (79. Elias Boadi Opoku), Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Lars Warschewski, Henrik Koch (74. Akhim Seber), Lennart Koerdt - Trainer: Marco Stiepermann

Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Rikuhei Nabesaka, Florian Mayer, David Kammerbauer (85. Leon Pursian), Michel Stöcker, Dennis Brock (58. Elias Huth), Eros Dacaj, Dustin Willms (86. Jan-Luca Rumpf), Kevin Goden (37. Elsamed Ramaj), Lucas Cueto, Serhat-Semih Güler (58. Hamza Saghiri) - Trainer: Boris Schommers

Schiedsrichter: Ali Magrouda (Wanne-Eickel)

Tore: 1:0 Lennart Koerdt (2.), 1:1 Serhat-Semih Güler (37. Foulelfmeter), 2:1 Philipp Ratz (40.), 3:1 Henrik Koch (44.), 3:2 Dustin Willms (67.)

Gelb-Rot: Elias Kourouma (90./Westfalia Rhynern/Wiederholtes Foulspiel)

Gelb-Rot: Lars Warschewski (90./Westfalia Rhynern/Wiederholtes Foulspiel) ____ Aufsteigerduell in Bergisch Gladbach endet ohne Sieger

Die erste echte Torchance bot sich nach gut einer halben Stunde den Gästen. Tom Sindermann kam aus im Strafraum frei zum Abschluss, traf jedoch nur den Pfosten (34.). Anschließend erhöhte Wattenscheid den Druck. Kevin Schacht konnte eine Hereingabe von Finn Wortmann jedoch nicht kontrollieren (41.), sodass es torlos in die Halbzeit ging. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange offen. Schacht vergab nach einem starken Angriff die bis dahin beste Gelegenheit, als er an Robin Schulze scheiterte (56.). Auf der Gegenseite blieb Bergisch Gladbach zunächst ungefährlich. So gelang der SGW der erst Wirkungstreffer. Nach einer Ecke von Maximilian Adamski köpfte Wortmann zum 1:0 ein (69.). Nur drei Minuten später bot sich Wattenscheid die große Chance zur Vorentscheidung, doch der eingewechselte Isaak Nwachukwu setzte den Ball aus kurzer Distanz neben das Tor (72.). Das sollte sich rächen. Bergisch Gladbach erhöhte in der Schlussphase den Druck und kam zum Ausgleich. Tristan Arndt spielte auf Daniel Spiegel, der aus kurzer Distanz zum 1:1 einschob. In den letzten Minuten drängten beide Mannschaften auf den Sieg. Zunächst verhinderte Joshua Mroß mit einer starken Parade gegen Arndt einen weiteren Gegentreffer (86.), ehe Bergisch Gladbach in der Nachspielzeit die große Chance auf den Sieg vergab. Nach einer Ecke kam Albin Thaqi zwar nicht entscheidend an den Ball, sodass es beim 1:1 blieb. SV Bergisch Gladbach 09 – SG Wattenscheid 09 1:1

SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Rexhep Ajdari, Mathias Hülsenbusch, Elyas Aydin (60. Ardit Mimini), Fabian Fricke (79. Sami Akremi), Jonas Rücker (59. Daniel Spiegel), Joel Kouekem (46. Eliot Albert), Ole Tillmann, Tristan Arndt, Finn Stromberg (67. Artem Belousov), Denys Pinchuk - Trainer: Kevin Kruth

SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Albin Thaqi, Henri Bollmann, Vincent Gembalies, Tom Sindermann (87. Tidiane Gueye), Eduard Renke, Steve Tunga, Maximilian Adamski (87. Philip Buczkowski), Finn Wortmann (79. Robert Tochukwu Nnaji), Kevin Schacht (67. Isaak Nwachukwu), Illia Poliakov - Trainer: Przemek Czapp

Tore: 0:1 Finn Wortmann (69.), 1:1 Daniel Spiegel (81.) ____ Doppelter Labenz sorgt für leere Gesichter bei Wiedenbrück

Zwei Treffer von Luiz Labenz (19., 83.) führten die Kölner gegen den SCW auf die Siegerstraße. Zwar konnten die Gäste zwischenzeitlich durch Saban Kaptan (24.) ausgleichen, für Punkte sollte es am ersten Spieltag allerdings nicht reichen. 1. FC Köln II – SC Wiedenbrück 2:1

1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Cenny Neumann, Lionel Voufack, Niklas Hoffmann, Fayssal Harchaoui, Emin Kujovic, Safyan Touré, Nilas Yacobi, Luiz Labenz, Malek El Mala - Trainer: Manuel Hartmann

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Charalampos Chantzopoulos, Maik Amedick, Alessandro Toia, Julius Bochmann, Tim Geller, Niklas Szeleschus, Leon Kayser, Marius Zentler, Saban Kaptan, Davud Tuma - Trainer: Dominik Sammer

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg )

Tore: 1:0 Luiz Labenz (19.), 1:1 Saban Kaptan (24.), 2:1 Luiz Labenz (83.) ____ Dortmund entführt einen Zähler aus Bochum

Die Gäste übernahmen früh die Spielkontrolle und setzten Bochum mit hohem Pressing unter Druck. Die erste Möglichkeit hatte Luke Fahrenhorst, der nach einer Ecke aus elf Metern deutlich über das Tor schoss (10.). Wenig später verpasste Bennedikt Wüstenhagen eine scharfe Hereingabe von Daniel Nsumbu nur um Haaresbreite (16.). Kurz vor der Pause meldeten sich die Gastgeber noch einmal: Jonathan Akaegbobi ging nach einem Ballgewinn durch das gegnerische Mittelfeld, sein folgender Abschluss strich jedoch knapp über die Latte (42.). Wüstenhagen setzte einen Kopfball wenig später ebenfalls über das Tor (44.). Nach einem Dortmunder Ballverlust schnappte Lirim Jashari sich den Ball, lief allein auf Aaron Held zu und traf aus zwölf Metern kompromisslos zum 1:0 in den linken Winkel (51.). Der VfL gewann anschließend zunehmend die Kontrolle, während Dortmund nach Lösungen suchte. Wüstenhagen scheiterte aus spitzem Winkel an Hugo Rölleke (70.), ehe Darnell Keumo auf der Gegenseite nach starker Einzelaktion zu zentral abschloss (72.). In der 82. Minute schloss Kevin Mutove im Strafraum ab. Rölleke konnte den Ball nuraprlallen lassen, wo Connor Krempicki goldrichtig stand und zum 1:1 einschob. In der Schlussphase war die Partie völlig offen. Ein Distanzschuss der Dortmunder flog knapp über das Tor (84.), Bochum sorgte mit zwei aufeinanderfolgenden Ecken für Gefahr (79.). In der Nachspielzeit vergab Mutove sogar den möglichen Sieg, als er nach einem Konter frei vor Rölleke das Tor knapp verfehlte (90.+2). So blieb es schlussendlich beim Remis zum Auftakt für die beiden Zweitvertretungen. VfL Bochum II – Borussia Dortmund II 1:1

VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Luca Bernsdorf, Dominic Volkmer, Owono-Darnell Keumo, Lars Holtkamp (65. Moritz Göttlicher), Vahidin Turudija (88. Jason Schneider), Ciwan Günes, Aurel Wagbe, Lirim Jashari (90. Finn-Ole Lang), Jonathan Akaegbobi (88. Maximilian Dittgen), Amos Gerth (65. Luis Pick) - Trainer: Heiko Butscher

Borussia Dortmund II: Aaron Held, Nanitonda Quiala (74. Kevin Mutove), Malik Hodroj, Finn Fuchs, Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain, Tim Degener, Luke Fahrenhorst, Bennedikt Wüstenhagen (74. Elias Benkara), Joseph Boyamba (65. Connor Krempicki), Daniel Sumbu (65. Diego Ngambia) - Trainer: Daniel Rios

Zuschauer: 1188

Tore: 1:0 Lirim Jashari (51.), 1:1 Connor Krempicki (82.) ____ Gütersloh fährt verdienten Auswärtssieg in Lotte ein

Zunächst übernahm Gütersloh die Spielkontrolle und erspielte sich früh die ertsten Möglichkeiten. Nach einem ersten Distanzversuch von Patrik Twardzik (4.) prüfte Aleksandar Kandic den Lotte-Keeper mit einem Schuss ins kurze Eck (10.). Kurz darauf verpasste Kevin Hingerl nach einer Ecke nur knapp die Führung, sein Kopfball wurde auf der Torlinie geklärt (11.). Nach einer weiteren Ecke scheiterten zunächst Hingerl und anschließend Twardzik gleich doppelt am Abwehrverbund der Gastgeber (19.). Lotte setzte offensiv zunächst nur vereinzelte Nadelstiche, ohne Jarno Peters ernsthaft zu fordern. Auf der anderen Seite blieb Gütersloh das aktivere Team. Julius Langfeld und Justin Lukas (32.) fanden ihren Meister jeweils im Schlussmann der Sportfreunde. Die verdiente Führung fiel schließlich in der 37. Minute: Nach einer scharf hereingebrachten Flanke von Justin Lukas konnte der Torhüter den Ball nur abwehren. Twardzik reagierte am schnellsten und jagte den Abpraller unter die Latte zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel war Gütersloh zunächst wieder tonangeben, doch mit zunehmender Spielzeit wurde Lotte mutiger. Die größte Ausgleichschance vergaben die Gastgeber nach einer Stunde, als plötzlich zwei Angreifer frei vor Peters auftauchten. Die Chance blieb allerdings ungenutzt (60.). Auch der kurz zuvor eingewechselte Can Akbas verpasste wenig später den Ausgleich (73.). Auf der Gegenseite schnupperte der FCG an der Vorentscheidung. Twardzik scheiterte freistehend am Torhüter (85.), ehe Paolo Maiella in der Nachspielzeit nach einem Steilpass den Keeper überlupfte, der Ball jedoch nur an die Latte sprang (90.+1). So blieb es beim knappen 1:0-Erfolg für den FC Gütersloh, der gegen die neu zusammengewürftelten Sportfreunde mit drei Punkten in die Saison startet. Sportfreunde Lotte – FC Gütersloh 0:1

Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Mehmet Kaya, Karlo Grgic, Justin Faltyn, Emro Curic (73. Can Akbas), Fatih Öztürk (46. Eduard Mahmuti), Keanu Kerbsties, Rohin Shivani, Julien Kurowski (62. Malte Zumdieck), Nedzhib Hadzha - Trainer: Nadir Sönmez

FC Gütersloh: Jarno Peters, David Winke, Fynn Arkenberg, Kevin Hingerl, Justin Lukas, Aleksandar Kandic (75. Len Wilkesmann), Patrik Twardzik, Erik Lanfer (90. Hannes John), Björn Rother (65. Jan-Lukas Liehr), Julius Langfeld (75. Paolo Maiella), Phil Beckhoff (65. Niklas Frese) - Trainer: Julian Hesse

Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 948

Tore: 0:1 Patrik Twardzik (36.) ____ Gladbach bezwingt Rödinghausen und springt für den Moment auf Platz eins

Rödinghausen erwischte den besseren Start und setzte die Gladbacher früh unter Druck. Die größte Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Mikail Polat, dessen Distanzschuss aus rund 20 Metern nur am Außenpfosten landete (40.). Die U23 der Borussia verteidigte zwar kompakt, kam offensiv zunächst aber nur selten zur Entfaltung. Nach dem Seitenwechsel blieb Rödinghausen zunächst spielbestimmend, ehe die Gastgeber mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel fanden. In der Schlussphase belohnte sich die Borussia: Artem Muradyan brachte die Gastgeber mit dem 1:0 in Führung (72.). Rödinghausen drängte anschließend auf den Ausgleich, konnte seine Feldvorteile aber nicht in Tore ummünzen. Stattdessen sorgte Joker Justin Adozi in der Nachspielzeit für die Entscheidung und traf zum 2:0-Endstand (90.+1). Borussia Mönchengladbach II – SV Rödinghausen 2:0

Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Michel Lieder, Lion Schweers, David Igboanugo, Chris Beyersdorf, Artem Muradyan, Nico Vidic, Jakob Zickler (69. Kerim Yüksel Karyagdi), Niko Horvat (84. Taavi Koukkumäki), Josiah Uwakhonye (70. Karim Affo), Thilo Töpken (62. Justin Adozi) - Trainer: Mihai Enache

SV Rödinghausen: Tim Paterok, Cottrell Ezekwem, Manuel Reutter, Alexander Höck, Louis Hiepen, Marius Bauer, Tim Schleinitz (90. Lasse Zumdieck), Mikail Polat (60. Ansgar Kuhlmann), Fatlum Elezi, Cedric Euschen (75. Ben Klefisch), Luis Frieling - Trainer: Fabian Lübbers

Schiedsrichter: Luca Marx (Badorf/Pingsdorf)

Tore: 1:0 Artem Muradyan (72.), 2:0 Justin Adozi (90.+1) ____ Liveticker: VfB Hilden - 1. FC Bocholt Heute, 16:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt 0 0 PUSH ____

So geht es am nächsten Spieltag weiter



2. Spieltag

07.08.26 FC Gütersloh - VfL Bochum II

07.08.26 Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II

08.08.26 SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern

08.08.26 Sportfreunde Siegen - VfB 03 Hilden

08.08.26 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II

08.08.26 SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II

08.08.26 SV Rödinghausen - Bonner SC

09.08.26 SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09

09.08.26 RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte

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