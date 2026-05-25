Rhynern und Wattenscheid steigen auf, Türkspor und Bamenohl steigen ab

Der SV Westfalia Rhynern rollte mit dem dritten klaren Sieg in Folge erfolgreich an Pfingstmontag Richtung Regionalliga. Nach dem 5:0-Heimsieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl knallten bei den Gastgebern, die zum zweiten Mal nach 2017 in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse schaffen, die Sektkorken. Die Sauerländer fuhren dagegen in der Gewissheit nach Hause, dass es nach sechs Jahren zurück in die Westfalenliga geht. Ein 14 Tore schlechteres Torverhältnis wird am letzten Spieltag gegenüber der SpVgg Vreden nicht mehr aufzuholen sein.
Als zweiter Aufsteiger in die Regionalliga West steht die SG Wattenscheid 09 nach dem 5:1-Auswärtssieg bei der SpVgg Erkenschwick fest, jedoch unter Vorbehalt. Das Abbruchspiel beim SV Schermbeck wurde in erster Instanz mit 2:0 für den früheren Bundesligisten gewertet. Rechtskräftig und auch nicht in der offiziellen Tabelle eingerechnet ist dieses Urteil jedoch nicht, da Schermbeck Rechtsmittel eingelegt hat.
Der Drittplatzierte ASC 09 Dortmund machte seine Hausaufgaben (1:0 gegen die SpVgg Vreden) und stünde für den letzten Spieltag bereit, wenn sich am "Grünen Tisch" doch nochmal etwas ändert. Für den SV Lippstadt 08 setzte sich eine Misserfolgsserie gegenüber den Top 5-Konkurrenten fort. Auch gegen den SC Preußen Münster II war nichts zu holen (1:3).
Neben Finnentrop/Bamenohl muss Türkspor Dortmund den Gang in die Westfalenliga antreten. Die Hypothek des Insolvenzverfahrens, das einen Abzug von neun Punkten mit sich brachte, war zu hoch. Personell gingen die Dortmunder zuletzt auf dem Zahnfleisch. Zu allem Überfluss verletzte sich Spielertrainer Aldin Kljajic im Auswärtsspiel beim FC Eintracht Rheine nach wenigen Minuten schwer. Am Ende ging die Partie durch einen Last-Minute-Treffer mit 1:2 verloren. Nur ein Sieg hätte die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrechterhalten.
Großer Gewinner des Spieltags war zudem der TuS Hiltrup, der sich mit einem 1:0-Heimsieg gegen die TSG Sprockhövel den Klassenerhalt gesichert hat. Die Münsteraner haben am letzten Spieltag spielfrei. Dass Rot Weiss Ahlen nächste Woche ein 19:0-Sieg gelingt, um Hiltrup noch gefährlich zu werden, ist ausgeschlossen.
Die Ahlener werden bis zu letzten Minute zittern müssen, denn nach der 0:2-Pleite beim DSC Arminia Bielefeld II sind die Wersekicker nur noch Außenseiter auf den Klassenerhalt. Der TuS Ennepetal gewann beim SV Schermbeck mit 1:0 und hat damit bisher beeindruckende 26 Punkte in der Rückrunde eingefahren. Zuhause gegen den ASC 09 Dortmund fehlt Ennepetal nur noch ein Zähler, um den Klassenerhalt nächste Woche endgültig klarzumachen. Ahlen muss auf eine Niederlage hoffen und gleichzeitig selbst Rheine besiegen (und dabei insgesamt drei Tore gut machen).
Mittendrin aber auch noch die SpVgg Vreden, die ebenfalls nur einen Zähler am letzten Spieltag zuhause gegen Erkenschwick benötigt, um Ahlen hinter sich zu lassen.
Zu klären war noch der letzten Westfalenpokal-Platz, den der schon in der Sommerpause befindliche TSV Victoria Clarholz nach den Niederlagen von Sprockhövel und Erkenschwick eingefahren hat.
Last but not least trennten sich in einem "Sommerkick" der SC Verl II und der 1. FC Gievenbeck mit einem 3:3-Unentschieden.
TuS Hiltrup – TSG Sprockhövel 1:0
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Asmar Paenda (81. Lukas Berger), Alexander Gockel (66. Till Dresemann), Jonas Weißen, Shayan Sarrafyar (78. Felix Hesker), Cris Adeyeemi Ojo, Felix Bußmann (90. Linus Gröger), Nils Johannknecht (74. Thomas Hitchcock) - Trainer: Raul Prieto - Co-Trainer: Sven Hozjak
TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Simon Hendel (90. Finlay Sube), Ishak Dogan, Alen Cengic, Cihat Topatan (73. Steven Frühauf), Ibrahim Bulut, Jonah Husseck, Eron Morina, Fatih Öztürk, Rinor Mustafa, Agon Arifi (90. Valere Benoit Hiobi) - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 390
Tore: 1:0 Nils Johannknecht (18.)
Eintracht Rheine – Türkspor Dortmund 2:1
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Sören Wald (84. Ralf Lamaj), Fabian Kerellaj (67. Fynn Fellmann), Gabriel Cavar, Krenar Krasniqi, Montasar Hammami (62. Kubilay Yilmaz), Bennet van den Berg - Trainer: Christian Bienemann
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Aldin Kljajic (3. Mohamad Khani), Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Hayrullah Alici (82. Volkan Cetin Yildirim), Sezer Toy, Amer Hodza, Brayan Sosa - Trainer: Aldin Kljajic
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 236
Tore: 1:0 Fabian Kerellaj (8.), 1:1 Oguzhan Kefkir (78.), 2:1 Bennet van den Berg (90.+5)
SV Schermbeck – TuS Ennepetal 0:1
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Christopher Stöhr (54. Shawn Kiyau), Berkant Gedikli, Miles Grumann (11. Mustafa Gürpinar) (79. Adrian Juko), Jos Krechting, Marvin Grumann, Eren Özat, Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir (79. Marlon Baran Feldmann) - Trainer: Engin Yavuzaslan
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Mehmet Serif Dalyanoglu, Francesco Santacroce-Di Gregorio, Robin Gallus, Duje Goles (73. Arda Nebi), Okan Keskin, Joel Westheide (84. Joshua Tollas), Lilian-Gabriel Reyes Mellado (86. Tomislav Simic), David Vaitkevicius (62. Christoph van der Heusen), Kevin Hagemann (90. Edon Rizaj) - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Lilian-Gabriel Reyes Mellado (14.)
ASC 09 Dortmund – SpVgg Vreden 1:0
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Robert Hilsmann, Mats Wilkesmann, Lars Warschewski (78. Justus Zimmermann), Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (94. Keanu Diskau), Rafael Camprobin (53. Lewin Alexander D Hone), Dustin Plöger, Dan Tshibaka Tshimanga (73. Josip Kopecki), Maximilian Podehl (92. Joel Schlotter) - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Kilian Heisterkamp (73. Maximilian Hinkelmann), Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Dennis Wüpping (85. Kilian Daniel Voss), Martin Sinner, Leon Kondring (73. Lars Bleker), Anton Heynk (63. Julian Risthaus), Nicolas Ostenkötter (73. Matteo Anton Geesink), Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Annika Kost (Schwerte) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Lars Warschewski (43.)
SV Lippstadt 08 – SC Preußen Münster II 1:3
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler (68. Kiyan Sadeghi), Justus Meier, Lukas Wulf, Cinar Sansar (68. Gerrit Kaiser), Maximilian Franke (68. Shayan Sadeghi), Nico Jan Böll (68. Simon Kötter), Fatih Ufuk, Gentrit Muja, Tom Kocielnik, Louis Neugebauer (84. Josiah Patruno-Nwanko) - Trainer: Felix Bechtold
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Bennet Eickhoff, Niklas Varelmann, Ben Menke, Ben Kronenberg (90. Pascal Koopmann), Lukas Herb (72. Moritz Krause), Mikail Demirhan, Ryan Acar, Till Hausotter (67. Emanuel De Lemos), Arbnor Hoti (46. Benjamin Hormann Evers), Ben Leiter (56. Luca Steinfeldt) - Trainer: Daniel Feldkamp - Trainer: Yannick Bauer
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 850
Tore: 1:0 Gentrit Muja (24.), 1:1 Mikail Demirhan (56.), 1:2 Nils Köhler (59. Eigentor), 1:3 Benjamin Hormann Evers (64.)
Westfalia Rhynern – SG Finnentrop/Bamenohl 5:0
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff (79. Christopher Sander), Michael Wiese, Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Akhim Seber (66. Connor Mc Leod), Julius Woitaschek (84. Semih Tirgil), Jonah Wagner, Wladimir Wagner, Johannes Thiemann (74. Georges Arthur Baya Baya), Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
SG Finnentrop/Bamenohl: Ingmar Klose, Christopher Hennes, Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt (72. Melvin Musangu), Moritz Kümhof, Gordon Meyer (79. Elias Valentin Butzkamm), Samuel Eickelmann, Eren Albayrak (74. Luca Uwe Herrmann), Anas Akhabach, Maurice Danielle Werlein (56. Nasim Chatar), Din Alajbegovic (53. Marlon Zilz) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 1435
Tore: 1:0 Jonah Wagner (14.), 2:0 Johannes Thiemann (45.), 3:0 Wladimir Wagner (51.), 4:0 Jonah Wagner (70.), 5:0 Georges Arthur Baya Baya (77. Foulelfmeter)
SpVgg Erkenschwick – SG Wattenscheid 09 1:5
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Mike Jordan, Michael-Marvin West, Andreas Ovelhey, Dzenan Pilica, Luis Oliver Schultz, Marius Lackmann (46. Lukas Matena), Dario Biancardi, Barbaros Inan (73. Kian Licina), Brightney Igbinadolor (87. Aggelos Nikolaos Meselidis), Yehor Koniuchenko (87. Roland Kapinga) - Trainer: Nassir Malyar
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke (60. Nico Pulver), Berkan Firat (56. Mike Lewicki) (76. Steve Tunga), Nico Buckmaier, Robert Tochukwu Nnaji (73. Ilias Anan), Finn Wortmann (84. Atakan Uzunbas), Kevin Schacht - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 2324
Tore: 0:1 Finn Wortmann (12.), 0:2 Nico Buckmaier (31.), 0:3 Robert Tochukwu Nnaji (39. Foulelfmeter), 0:4 Robert Tochukwu Nnaji (43.), 1:4 Lukas Matena (62.), 1:5 Albin Thaqi (69.)
SC Verl II – 1. FC Gievenbeck 3:3
SC Verl II: Marvin Vogt, Moritz Lamkemeyer (87. Jan Olschewski), Adrian Nezir, Seung-ho Hwang, Maurice Swoboda, Emmanuel Bamba, Aron Syla, Cristiano Andre Sonntag, Carlo Garic (59. Louis Ahenkora), Lian Vega Zambrano (71. Sekou Eickholt), Yannick Blaszyk (71. Magnus Mertens) - Trainer: Robert Mainka
1. FC Gievenbeck: Connor Janning, Leo Scheipers, Tom Sikorski (87. Mateo Carim Maurer), Malte Wesberg, Niklas Klinke (90. Jonas Tepper), David Isaak (76. Henrik Winkelmann), Leon Richter (76. Kerolos Makkar), Felix Ritter, Jelke Willem Elferink (71. Benedikt Fallbrock), Fabian Witt, Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Arnoush Araghi (Ennepetal) - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Yannick Blaszyk (17.), 1:1 Fabian Witt (25.), 1:2 Fabian Witt (32.), 2:2 Moritz Lamkemeyer (40.), 2:3 Leon Richter (59.), 3:3 Cristiano Andre Sonntag (78.)
DSC Arminia Bielefeld II – Rot Weiss Ahlen 2:0
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Niklas Möllers, Justin Lukas, Fabiano Krasnic, Efe Tirpan, Tom Krüger (59. Latif-Bilal Alassane), Julien Kracht (71. Leo Haase), Marc Gouiffe à Goufan (81. Christopher Rasper), Hassan Mohamad (71. Mohammed Berjaoui), Joyce Luyeye-Nkula (76. Milan Hoffmeister) - Trainer: Oliver Döking
Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Bruno Soares, Emro Curic (71. Aaron Osei Bonsu), Keleb Nwubani (36. Fabian Holthaus), Oktay Dal, Gianluca Di Vinti, Davin Wöstmann (62. Ben Binyamin), Bernad Gllogjani, Marc Heider - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 1055
Tore: 1:0 Julien Kracht (28.), 2:0 Mohammed Berjaoui (82.)
Besondere Vorkommnisse: Bernad Gllogjani (Rot Weiss Ahlen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Philip Hildesheim (90.).