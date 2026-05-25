Rhynern und Wattenscheid steigen auf, Türkspor und Bamenohl steigen ab

Rhynern und Wattenscheid stehen sich nächste Saison in der Regionalliga gegenüber. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Der SV Westfalia Rhynern rollte mit dem dritten klaren Sieg in Folge erfolgreich an Pfingstmontag Richtung Regionalliga. Nach dem 5:0-Heimsieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl knallten bei den Gastgebern, die zum zweiten Mal nach 2017 in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse schaffen, die Sektkorken. Die Sauerländer fuhren dagegen in der Gewissheit nach Hause, dass es nach sechs Jahren zurück in die Westfalenliga geht. Ein 14 Tore schlechteres Torverhältnis wird am letzten Spieltag gegenüber der SpVgg Vreden nicht mehr aufzuholen sein.

Als zweiter Aufsteiger in die Regionalliga West steht die SG Wattenscheid 09 nach dem 5:1-Auswärtssieg bei der SpVgg Erkenschwick fest, jedoch unter Vorbehalt. Das Abbruchspiel beim SV Schermbeck wurde in erster Instanz mit 2:0 für den früheren Bundesligisten gewertet. Rechtskräftig und auch nicht in der offiziellen Tabelle eingerechnet ist dieses Urteil jedoch nicht, da Schermbeck Rechtsmittel eingelegt hat.

Der Drittplatzierte ASC 09 Dortmund machte seine Hausaufgaben (1:0 gegen die SpVgg Vreden) und stünde für den letzten Spieltag bereit, wenn sich am "Grünen Tisch" doch nochmal etwas ändert. Für den SV Lippstadt 08 setzte sich eine Misserfolgsserie gegenüber den Top 5-Konkurrenten fort. Auch gegen den SC Preußen Münster II war nichts zu holen (1:3).

Neben Finnentrop/Bamenohl muss Türkspor Dortmund den Gang in die Westfalenliga antreten. Die Hypothek des Insolvenzverfahrens, das einen Abzug von neun Punkten mit sich brachte, war zu hoch. Personell gingen die Dortmunder zuletzt auf dem Zahnfleisch. Zu allem Überfluss verletzte sich Spielertrainer Aldin Kljajic im Auswärtsspiel beim FC Eintracht Rheine nach wenigen Minuten schwer. Am Ende ging die Partie durch einen Last-Minute-Treffer mit 1:2 verloren. Nur ein Sieg hätte die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrechterhalten.