Rhynern schlägt Aplerbeck - Gievenbeck und Wattenscheid souverän

Während Oberligist 1. FC Gievenbeck haushoher Favorit bei Bezirksligist FC Epe ist, treffen sich die Ligarivalen SV Westfalia Rhynern und ASC 09 Dortmund auf Augenhöhe. Noch in der 1. Runde befindet sich die SG Wattenscheid 09, die die Auswärtshürde bei Landesligist TuS Eichlinghofen vor der Brust hat.
TuS Eichlinghofen – SG Wattenscheid 09 0:3
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Leo Wöhl, Emre Yilmaz, Maurice Much, Mahir Boran Cenan, Fynn Gedaschke, Gad Addai Akrasi, Ahmed Ersoy, Oktay Ipek, Aleksandar Djordjevic, Andi Dapi - Trainer: Marc Neul
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Tarik Ould Seltana (58. Emirhan Hacioglu), Nils da Costa Pereira, Tom Sindermann, Nico Buckmaier, Steve Tunga (63. Mike Lewicki), Laurenz Kegel, Robert Tochukwu Nnaji, Atakan Uzunbas (58. Finn Wortmann), Jermaine Jann (68. Ilias Anan) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Inan Bulut (Herne)
Tore: 0:1 Laurenz Kegel (8.), 0:2 Robert Tochukwu Nnaji (54.), 0:3 Robert Tochukwu Nnaji (67.)
FC Epe – 1. FC Gievenbeck 1:9
FC Epe: Niklas Baumann, Timo Schönherr (46. Arne Klöpper), Jan Kühlkamp (76. Paul Lennart Beckhelling), Dustin Tschorn, Ricardo Deiters, Loris Deiters, Ben van Almsick, Marcel Buß, Kerhad Jasem (21. Tim Matthias Klümper), Noah Eggemann (46. Schaquil Nicklas Soares), Kevin Husha (46. Mika Finn Siewert) - Trainer: Ralf Cordes
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil (70. David Isaak), Malte Wesberg, Niklas Klinke (46. Benedikt Fallbrock), Henrik Winkelmann, Marvin Holtmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Ben Matteo Wolf (46. Piet Bräunig), Alexander Wiethölter (70. Louis Martin), Fabian Witt (46. Leon Richter) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 530
Tore: 0:1 Marvin Holtmann (2.), 0:2 Ben Matteo Wolf (4.), 0:3 Fabian Witt (9.), 0:4 Kerolos Makkar (19. Handelfmeter), 0:5 Fabian Witt (27.), 0:6 Ben Matteo Wolf (31.), 0:7 Alexander Wiethölter (35.), 0:8 Kerolos Makkar (39.), 0:9 Felix Ritter (49.), 1:9 Ben van Almsick (88.)
Rot: Loris Deiters (18./FC Epe/Handspiel auf der Linie)
Westfalia Rhynern – ASC 09 Dortmund 2:1
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Michael Wiese, Patrick Franke (64. Elias Kourouma), Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek (75. Fabian Brall), Mergim Deljiu, Rafael-Miguel Lopez-Zapata (90. Semih Tirgil), Connor Mc Leod, Wladimir Wagner (81. Akhim Seber), Kerim Yüksel Karyagdi (46. Johannes Thiemann) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
ASC 09 Dortmund: Joshua Thiede, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lucius Marcus Patrias (59. Elias Boadi Opoku), Lars Warschewski, Jannik Urban, Samer-Amer Sarar, Maximilian Podehl, Rafael Camprobin (73. Luis Sebastian Kehl) - Trainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli
Zuschauer: 323
Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (8.), 1:1 Lars Warschewski (22.), 2:1 Wladimir Wagner (56.)