Rhynern nimmt Bielefelds U21-Topscorer mit in die Regionalliga

– Foto: SV Westfalia Rhynern

Der 21-jährige Latif-Bilal Alassane wechselt vom DSC Arminia Bielefeld II zum Regionalliga-Aufsteiger SV Westfalia Rhynern. Der Angreifer erzielte in der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit 15 Scorerpunkte (zehn Tore, fünf Assists).

Beim SV Rödinghausen von der C- bis zur A-Jugend ausgebildet, stand Alassane danach stets im Blickfeld der Regionalliga-Profis, kam jedoch fast ausschließlich in der U21 in der Westfalenliga zum Einsatz, wo der Flügelstürmer von 2023 bis 2025 über 30 Scorerpunkte sammelte.

Fünfmal durfte er in der 1. Mannschaft reinschnuppern. Sein Tor dabei dürfte einigen SVR-Fans noch gut in Erinnerung sein, als er am 26. April 2025 kurz vor Schluss zum 2:1-Heimsieg gegen RW Oberhausen traf. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel zur neu gegründeten Bielefelder U21, bei der er unter den Feldspielern die fünftmeiste Spielzeit erhielt.