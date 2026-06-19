Rhynern nimmt Bielefelds U21-Topscorer mit in die Regionalliga

Der 21-jährige Latif-Bilal Alassane wechselt vom DSC Arminia Bielefeld II zum Regionalliga-Aufsteiger SV Westfalia Rhynern. Der Angreifer erzielte in der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit 15 Scorerpunkte (zehn Tore, fünf Assists).
Beim SV Rödinghausen von der C- bis zur A-Jugend ausgebildet, stand Alassane danach stets im Blickfeld der Regionalliga-Profis, kam jedoch fast ausschließlich in der U21 in der Westfalenliga zum Einsatz, wo der Flügelstürmer von 2023 bis 2025 über 30 Scorerpunkte sammelte.
Fünfmal durfte er in der 1. Mannschaft reinschnuppern. Sein Tor dabei dürfte einigen SVR-Fans noch gut in Erinnerung sein, als er am 26. April 2025 kurz vor Schluss zum 2:1-Heimsieg gegen RW Oberhausen traf. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel zur neu gegründeten Bielefelder U21, bei der er unter den Feldspielern die fünftmeiste Spielzeit erhielt.
"Mit seiner außergewöhnlichen Geschwindigkeit, seinen starken Eins-gegen-Eins-Qualitäten und seiner Torgefahr bringt Bilal genau die Eigenschaften mit, die unser Spiel noch variabler und dynamischer machen. Dazu überzeugt er mit seiner Mentalität und seinem Teamgeist – ein Spieler, der perfekt zu uns passt", schreibt die Westfalia in Ihrer Meldung.
Alassane soll insbesondere die Lücke schließen, die durch den Abgang von Kerim Karyagdi (zu Borussia Mönchengladbach II) entstanden ist. Bei einem Leistungstest in Bielefeld zu Beginn der vergangenen Saison war Alassane mit einer Geschwindigkeit von 36 km/h gemessen worden – der Bestwert aller bei der Arminia unter Vertrag stehenden Spieler inklusive der Profis.
SV Westfalia Rhynern Transfer 2026/27:
Zugänge: Safwane Errifai (eigene U19), Jaron Emilian Habekost (eigene U10), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Elias Boadi Opoku (ASC 09 Dortmund), Simon Ole Schilling (Hombrucher SV U19), Latif-Bilal Alassane (DSC Arminia Bielefeld II)
Abgänge: Christopher Sander (Königsborner SV), Kerim Karyagdi (Borussia Mönchengladbach II), Wladimir Wagner (Ziel unbekannt), Henrik Koch (SC Paderborn 07 II), Mathis Paschko (SVE Heessen)