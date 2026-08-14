Rhynern mit Last-Minute-Remis auf Platz 1 - Siegen auf Talfahrt

Aufsteiger SV Westfalia Rhynern könnte im Heimspiel gegen den noch punktlosen SC Wiedenbrück an die Tabellenspitze klettern. Borussia Dortmund II steht beim ebenfalls überraschend noch ungeschlagenen Aufsteiger SV Bergisch Gladbach nach zwei Remis schon etwas unter Druck. Die Sportfreunde Siegen sind nach der Entlassung von Boris Schommers unter Interims-Duo Marco Beier und Mo Aslan auswärts beim FC Schalke 04 II gefordert. Die Sportfreunde Lotte hoffen auf das erste Saisontor beim Bonner SC.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Zu den Livetickern:
Westfalia Rhynern – SC Wiedenbrück 2:2
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Philipp Ratz, Keanu Diskau (83. Johannes Thiemann), Elias Boadi Opoku (61. Elias Kourouma), Melih Sayin, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Lars Warschewski, Henrik Koch (74. Akhim Seber), Lennart Koerdt (61. Emanuel De Lemos) - Trainer: Marco Stiepermann
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Timo Kondziella (46. Furkan Yilmaz), Charalampos Chantzopoulos (25. Alessandro Toia), Simeon Tsanev, Julius Bochmann, Niklas Szeleschus (58. Leon Kayser), Marius Zentler, Max Ritter (75. Maik Amedick) (75. Iskender Aslan), Davud Tuma, Sebastian Mai, Tom Krüger (75. Janis Seiler) - Trainer: Dominik Sammer
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 1007
Tore: 1:0 Jonah Wagner (10.), 1:1 Davud Tuma (40.), 1:2 Julius Bochmann (76.), 2:2 Philipp Ratz (90.)
FC Schalke 04 II – Sportfreunde Siegen 2:0
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Jonas Zgorecki (74. Malik Tubic), Felix Meyer, Louis Tober, Anton Donkor, Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Max Grüger (90. Anas Bouda), Jean-Paul Ndiaye, Zaid Tchibara (83. Vincenzo Onofrietti) - Trainer: Jakob Fimpel
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, David Kammerbauer (46. Tim Arnold), Tom Gutsch, Jan-Luca Rumpf, Michel Stöcker, Dennis Brock (60. Eros Dacaj), Hamza Saghiri (75. Ömer Tokac), Dustin Willms, Kevin Goden (60. Elsamed Ramaj), Lucas Cueto, Serhat-Semih Güler - Co-Trainer: Marco Beier - Co-Trainer: Mohamed Aslan
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 650
Tore: 1:0 Jean-Paul Ndiaye (33.), 2:0 Edion Gashi (45.+2)
Rot: Elias Huth (72./Sportfreunde Siegen/Grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Jan-Luca Rumpf (85./Sportfreunde Siegen/)
SV Bergisch Gladbach 09 – Borussia Dortmund II 1:3
SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Rexhep Ajdari (59. Denys Pinchuk), Mathias Hülsenbusch, Eliot Albert (75. Claudio Heider), Fabian Fricke (87. Artem Belousov), Jonas Rücker, Ole Tillmann (59. Joel Kouekem), Ardit Mimini (59. Elyas Aydin), Daniel Spiegel, Tristan Arndt, Finn Stromberg - Trainer: Kevin Kruth
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Nanitonda Quiala, Malik Hodroj, Finn Fuchs (73. Mario Pejazic), Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain (46. Daniel Gabriel Nsumbu), Tim Degener, Connor Krempicki, Luke Fahrenhorst, Arne Wessels (46. Diego Ngambia), Bennedikt Wüstenhagen (46. Kevin Mutove) - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Fabian Fricke (23.), 1:1 Daniel Gabriel Nsumbu (47.), 1:2 Jesper Verlaat (52.), 1:3 Kevin Mutove (55. Foulelfmeter)
Bonner SC – Sportfreunde Lotte 2:2
Bonner SC: Elias Bördner, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Yannik David Dasbach (65. Jonas Berg), Tobias Knost, Frederic Baum, Nick Zimmermann (57. Eray Isik), Diamant Berisha (57. Luca de Meester de Tilbourg), Aaron Tshimuanga (82. Simon Breuer), Josue Santo, Cagatay Kader (57. William McIntosh) - Trainer: Björn Mehnert
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic (84. Dimitrie Deumi-Nappi), Mehmet Kaya, Justin Faltyn, Keanu Kerbsties, Rohin Shivani (76. Embarki Fares Tedj Hadj), Julien Kurowski, Nedzhib Hadzha, Malte Zumdieck (84. Yehor Koniuchenko), Eduard Mahmuti (62. Ayodele Ojo), Can Akbas (76. Karlo Grgic) - Trainer: Nadir Sönmez
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 1156
Tore: 0:1 Rohin Shivani (54.), 1:1 Frederic Baum (69. Foulelfmeter), 1:2 Embarki Fares Tedj Hadj (81.), 2:2 Massaman Keita (89.)