Rhynern kassiert Last-Minute-Ausgleich - ASC 09 bleibt an SVL dran

Durch den 2:0-Heimerfolg gegen Türkspor Dortmund festigte der SV Lippstadt 08 die Tabellenführung. Auf Schlagdistanz bleibt der ASC 09 Dortmund dran, der einen knappen 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Gievenbeck feiern durfte.
Auf Platz 3 rutschte der SV Westfalia Rhynern ab, der zahlreichen Chancen ausließ und in der Nachspielzeit bestraft wurde. Alexander Gockel hatte gerade per Strafstoß den 2:2-Ausgleich für den TuS Hiltrup verpasst und traf doch noch nach einer Ecke per Kopf.
Der TSV Victoria Clarholz ist die positive Überraschung des Saisonstarts. Mit dem 1:0-Heimerfolg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl haben die Ostwestfalen bereits sieben Punkte auf der Habenseite. Davon kann Schlusslicht TuS Ennepetal nur träumen. Die 1:3-Pleite beim SC Preußen Münster II war die vierte Niederlage im vierten Spiel.
1:1-Punkteteilungen gab es zwischen dem SV Schermbeck und der TSG Sprockhövel, der SpVgg Erkenschwick und RW Ahlen und dem FC Eintracht Rheine und dem SC Verl II. Schermbeck kassierte den Ausgleich während einer 40-minütigen Überzahl, die selbst zu keinem Torerfolg mehr genutzt werden konnte. Ob der 1:1-Ausgleichstreffer von Ahlens Hakan Sezer den Job von Trainer Luka Tankulic nochmal gerettet hat, bleibt abzuwarten. In Rheine war Tugay Gündogan der gefeierte Ausgleichstorschütze für die Gastgeber in der 88. Spielminute.
Vor satten 1549 Zuschauern im nun fertigen Lohrheidestadion enttäuschte die SG Wattenscheid 09 beim torlosen Remis gegen die SpVgg Vreden. Immerhin steht der routinierte Keeper Joshua Mroß weiterhin bei keinem einzigen Gegentor.
Spielfrei hatte "Quereinsteiger" DSC Arminia Bielefeld II.
Der 4. Spieltag im Überblick:
SV Lippstadt 08 – Türkspor Dortmund 2:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi (50. Tom Kocielnik), Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, David Dören (84. Seungyoung Lee), Nico Jan Böll (79. Shayan Sadeghi), Max Kamann, Iker Luis Kohl, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina (57. David Belenzada), Amed Öncel (74. Anil Özgen), Serdar Bingöl (74. Ilyas Khattari), Mats Brämer, Ömer Akman (67. Brayan Sosa), Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (84. Joel Westheide), Oguzhan Kefkir, Sezer Toy, Bernad Gllogjani - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 540
Tore: 1:0 David Dören (47.), 2:0 Iker Luis Kohl (50.)
ASC 09 Dortmund – 1. FC Gievenbeck 1:0
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch (80. Lucius Marcus Patrias), Jannik Urban, Rafael Camprobin (62. Elias Boadi Opoku), Samer-Amer Sarar (75. Dan Tshibaka Tshimanga), Maximilian Podehl (88. Josip Kopecki) - Trainer: Marco Stiepermann
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp (62. Marvin Holtmann), Niklas Klinke, Henrik Winkelmann (80. Jelke Willem Elferink), Kerolos Makkar, Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf (75. Louis Martin), Alexander Wiethölter, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Keanu Diskau (63.)
Victoria Clarholz – SG Finnentrop/Bamenohl 1:0
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück (85. Julian Linnemann), Markus Baum, Janis Büscher, Sinan Aygün (71. Samy Benmbarek), Julius Max Wiedemann (90. Deniz Aygün), Philpp Lamkemeyer (82. Marco Pollmann), Can Yilmaz, Arian Papenfort, Nick Flock (86. Lazar Kahraman) - Trainer: Christian Lichte
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes (78. Marcel Becker), Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt, Melvin Musangu (78. Jan Klingenspohr), Gordon Meyer, Erik Dier (64. Robin Klaas), Marlon Zilz (46. Marten Schelle), Eren Albayrak, Luca Uwe Herrmann (64. Anas Akhabach), Maurice Danielle Werlein - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 269
Tore: 1:0 Philpp Lamkemeyer (9.)
SpVgg Erkenschwick – Rot Weiss Ahlen 1:1
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann, Anis El Hamassi, Dzenan Pilica, Dario Biancardi (46. Dylan Pires) (67. Brightney Igbinadolor), Lukas Matena, Cem-Ali Dogan (84. Luis Oliver Schultz), Barbaros Inan (90. Phil Britscho) - Trainer: Nassir Malyar
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Mike Pihl, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus, Hakan Sezer, Marius Müller, Ben Binyamin, Aristote Lufuankenda, Davin Wöstmann (76. Sergio Baris Gucciardo), Gianluca Di Vinti - Trainer: Luka Tankulic
Schiedsrichter: Philip Roedig - Zuschauer: 387
Tore: 1:0 Lukas Matena (52.), 1:1 Hakan Sezer (61.)
SV Schermbeck – TSG Sprockhövel 1:1
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (79. Berkant Gedikli), Kerem Sengün (67. Ibuki Noguchi), Christopher Stöhr, Miles Grumann (74. Mustafa Gürpinar), Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka (86. Jos Krechting), Jamal El Mansoury, Shawn Kiyau (69. Fynn Broos) - Trainer: Engin Yavuzaslan
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Simon Hendel (76. Aleksander Dimitrov), Ishak Dogan (90. Alen Cengic), Matti Pickel, Max Michels (87. Jasper Stojan), Oussama Anhari, Cihat Topatan, Fatih Öztürk (66. Deniz Yasar), Ibrahim Bulut, Agon Arifi (87. Jason Stevens), Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 111
Tore: 1:0 Venis Uka (17.), 1:1 Zakaria Anhari (75.)
Rot: Oussama Anhari (50./TSG Sprockhövel/)
Westfalia Rhynern – TuS Hiltrup 2:2
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Patrick Franke (85. Akhim Seber), Finn Schubert (66. Semih Tirgil), Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Jonah Wagner (90. Mohamed Lamine Kourouma), Mergim Deljiu (71. Connor Mc Leod), Rafael-Miguel Lopez-Zapata (66. Johannes Thiemann), Wladimir Wagner, Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann (88. Till Dresemann), Justin Mittmann, Enoch Moussa (46. Cris Adeyeemi Ojo), Mohammed-Ali Khan (46. Asmar Paenda), Alexander Gockel, Jonas Weißen (46. Shayan Sarrafyar), Felix Hesker, Felix Bußmann, Nils Johannknecht, Janus Scheele (75. Marko Costa Rocha) - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 314
Tore: 1:0 Wladimir Wagner (9.), 1:1 Nils Johannknecht (45.+3), 2:1 Johannes Thiemann (83.), 2:2 Alexander Gockel (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Alexander Gockel (TuS Hiltrup) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).
Eintracht Rheine – SC Verl II 1:1
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Leon Niehues (82. Ralf Lamaj), Luca Meyer, Pascal Petruschka (77. Noah Kosthorst), Sören Wald (72. Josha Felix Häusler), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (82. Luca Marco De Angelis), Fabian Kerellaj (68. Lamin Touray), Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus
SC Verl II: Julian Fuest, Dennis Simic, Alessandro Toia, Jaden-Romeo Garris (84. Fabian Jurisic), Manuel Adrian Harmann (60. Moritz Lamkemeyer), Cristiano Andre Sonntag (77. Adrian Nezir), Emmanuel Bamba, Sekou Eickholt, Henry Obermeyer, Noah Heim (75. Janis Seiler), Louis Ahenkora (86. Josiah Patruno-Nwanko) - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 205
Tore: 0:1 Janis Seiler (77.), 1:1 Tugay Gündoğan (88.)
SG Wattenscheid 09 – SpVgg Vreden 0:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki (83. Laurenz Kegel), Nico Buckmaier (63. Tom Sindermann), Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann (58. Ilias Anan), Kevin Schacht (73. Nils da Costa Pereira) - Trainer: Christopher Pache
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Kilian Heisterkamp, Mika Völker, Felix Mensing, Dennis Wüpping (94. Kilian Daniel Voss), Lars Bleker (87. Matteo Anton Geesink), Leon Kondring (66. Julian Risthaus), Nicolas Ostenkötter (77. Martin Sinner), Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster (92. Anton Heynk) - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Yannick Paul Rupert - Zuschauer: 1549
Tore: keine Tore
SC Preußen Münster II – TuS Ennepetal 3:1
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause (46. Ryan Acar), Bennet Eickhoff (4. Adrian Delmoni) (66. Ben Menke), Michel Scharlau, Lukas Herb, Melih Sayin, Tidiane Gueye (56. Mikail Demirhan), Leon Kayser, Till Hausotter (70. Ben Kronenberg), Arbnor Hoti, Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Joshua Tollas, Tomislav Simic, Mehmet Serif Dalyanoglu, Robin Gallus (66. Christoph van der Heusen), Cedrick Hupka, Duje Goles, Lilian-Gabriel Reyes Mellado, Arda Nebi (75. Ramin Roodbareki Shabani), Kevin Hagemann - Trainer: Sebastian Westerhoff
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Lukas Herb (43.), 1:1 Kevin Hagemann (48.), 2:1 Marvin Schulz (59.), 3:1 Marvin Schulz (70. Foulelfmeter)