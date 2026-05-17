Rhynern fast durch - Wattenscheid schlägt Aplerbeck - Bamenohl lebt

Der SV Westfalia Rhynern marschiert mit großen Schritten Richtung Regionalliga. Dem 4:0-Erfolg gegen Vreden folgte der gleiche Sieg beim TuS Ennepetal. Da die SG Wattenscheid 09 das Verfolgerduell gegen den ASC 09 Dortmund mit 3:1 gewann, ist der Rhyneraner Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz auf fünf Punkte angewachsen. Da das Torverhältnis gegenüber dem ASC zudem auf zwölf Tore ausgebaut wurde, reicht Rhynern aller Voraussicht nach bereits ein Punkt aus den verbleibenden Spielen gegen die SG Finnentrop/Bamneohl und Türkspor Dortmund um den Aufstieg klarzumachen. Das Ziel ist aber eindeutig: Meisterschaft und Einzug in den DFB-Pokal.
Davon träumen auch noch die Wattenscheider Fans. Doch wenn der vermeintliche 3:2-Erfolg bem Abbruch-Spiel in Schermbeck am Grünen Tisch in eine Niederlage umgewandelt wird, beträgt der Rückstand auf Rhynern drei Punkte. Auch hier spricht das Torverhältnis recht klar für Rhynern.
Der ASC 09 Dortmund hat nun mindestens zwei Punkte Rückstand. Für den SV Lippstadt 08 dürfte der Aufstiegszug nach dem torlosen Remis beim TSV Victoria Clarholz wohl abgefahren sein. Aber Wunder gibt es bekanntlich immer wieder, zudem Lippstadt am letzten Spieltag noch nach Wattenscheid reist.
Westfalia Rhynern (76 Punkte, +51 Tore)
SG Wattenscheid 09 (73 Punkte, +44 Tore)
ASC 09 Dortmund (71 Punkte, 39 Tore)
SV Lippstadt 08 (69 Punkte, +36 Tore)
Im Abstiegskampf hat das bis dato Schlusslicht SG Finnentrop/Bamenohl ein Ausrufezeichen nach vier Sieglos-Spielen gesetzt. Beflügelt vom Olper Kreispokalsieg unter der Woche wurde der FC Eintracht Rheine mit 3:0 geschlagen. Auch Rot Weiss Ahlen beeindruckte mit einem 4:1-Auswärtssieg beim SC Verl II und steht plötzlich über dem Strich, da Ennepetal wieder auf den letzten Platz durchgereicht wurde.
Türkspor Dortmund punktete gegen den DSC Arminia Bielefeld II, hat nun aber erstmals drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Ennepetal muss im Nachholspiel am kommenden Mittwoch gegen Rheine punkten. Schon ein 1:0-Erfolg würde die Südwestfalen auf einen Nichtabstiegsplatz katapultieren.
Schlechte Karten besitzt der TuS Hiltrup, der das Derby beim 1. FC Gievenbeck verlor und nur noch "einen Schuss hat". Am letzten Spieltag haben die Münsteraner spielfrei und werden aller Voraussicht nach von den gegnerischen Ergebnissen abhängig sein, ob sie dann noch durchgereicht werden.
Eng bleibt es auch für die SpVgg Vreden, die dem SV Schermbeck mit 0:2 unterlag. Die Münsterländer gehören in der Rückrunde zu den schlechtesten Mannschaften und müssen aufpassen, dass sie am Ende nicht plötzlich unter dem Strich stehen.
TuS Ennepetal (31 Punkte, -33 Tore)
Türkspor Dortmund (31 Punkte, -14 Tore)
SG Finnentrop/Bamenohl (33 Punkte, - 28 Tore)
RW Ahlen (34 Punkte, -32 Tore)
TuS Hiltrup (34 Punkte, -16 Tore)
SpVgg Vreden (36 Punkte, -18 Tore)
Last but not least trennten sich der SC Preußen Münster II und die SpVgg Erkenschwick 1:1-unentschieden. Für beide ist die Saison bereits gelaufen.
Zu erwähnen ist noch, dass der 1. FC Gievenbeck und der TSV Victoria Clarholz die Westfalenpokal-Qualifikation heute so gut wie gesichert haben. Beide konnten im Kreispokal kein Ticket lösen, haben nun aber die notwendige Platzierung in der Tabelle erreicht. Da Münster II und Bielefeld II aus der Wertung fallen, ist eine Top 8-Platzierung notwendig. Dass Sprockhövel oder Erkenschwick den Sechs-Punkte-Rückstand noch aufholen, dürfte so gut wie ausgeschlossen sein.
SG Wattenscheid 09 – ASC 09 Dortmund 3:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke (90. Nico Pulver), Berkan Firat (74. Mike Lewicki), Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji (89. Nils da Costa Pereira), Finn Wortmann (74. Ilias Anan), Kevin Schacht (84. Laurenz Kegel) - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Robert Hilsmann (46. Dan Tshibaka Tshimanga), Keanu Diskau, Mats Wilkesmann, Lars Warschewski, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (82. Joel Schlotter), Rafael Camprobin, Maximilian Podehl, Lewin Alexander D Hone (71. Lucius Marcus Patrias) - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 2306
Tore: 1:0 Robert Tochukwu Nnaji (16.), 2:0 Robert Tochukwu Nnaji (21. Foulelfmeter), 3:0 Berkan Firat (24.), 3:1 Rafael Camprobin (50.)
1. FC Gievenbeck – TuS Hiltrup 1:0
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg, Kerolos Makkar (46. Tom Sikorski), Felix Ritter, Mika Keute, Jelke Willem Elferink (70. Niklas Klinke), Alexander Wiethölter, Benedikt Fallbrock (80. Henrik Winkelmann), Fabian Witt (92. Leo Scheipers), Ben Matteo Wolf (94. David Isaak) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Jonas Weißen, Thomas Hitchcock (68. Enoch Moussa), Felix Hesker (87. Dickens Toka), Shayan Sarrafyar, Cris Adeyeemi Ojo, Felix Bußmann, Janus Scheele (62. Linus Gröger) - Trainer: Raul Prieto
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Fabian Witt (14.)
Victoria Clarholz – SV Lippstadt 08 0:0
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Janis Büscher, Sinan Aygün (85. Rene Michen), Leon van der Veen (58. Marco Pollmann), Samy Benmbarek (77. Lazar Kahraman), Can Yilmaz (58. Julius Max Wiedemann), Arian Papenfort, Nick Flock (85. Oliver Cylkowski) - Trainer: Christian Lichte
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Max Kamann (78. Nils Köhler), Lukas Wulf, Maximilian Franke, Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl (78. David Dören), Fatih Ufuk, Gentrit Muja (70. Cinar Sansar), Tom Kocielnik (70. Gerrit Kaiser), Louis Neugebauer (78. Simon Kötter) - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Lukas Sauer - Zuschauer: 600
Tore: keine Tore
SC Preußen Münster II – SpVgg Erkenschwick 1:1
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Moritz Krause, Bennet Eickhoff, Ben Menke (66. Benjamin Hormann Evers), Ben Kronenberg, Lukas Herb (87. Finn Noack), Emanuel De Lemos (66. Adrian Delmoni), Leon Kayser (62. Arbnor Hoti), Ryan Acar (80. Tidiane Gueye), Till Hausotter, Ben Leiter - Trainer: Daniel Feldkamp - Trainer: Yannick Bauer
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Mike Jordan, Ole Overhoff, Kian Licina, Michael-Marvin West, Dzenan Pilica (64. Marius Lackmann), Dario Biancardi, Dylan Pires (8. Veron Osmani) (64. Luis Oliver Schultz), Bajrush Osmani, Brightney Igbinadolor (91. Andreas Ovelhey), Yehor Koniuchenko (64. Lukas Matena) - Co-Trainer: Tobias Portmann - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Till Hausotter (52.), 1:1 Lukas Matena (90.)
Gelb-Rot: Bajrush Osmani (61./SpVgg Erkenschwick/)
SpVgg Vreden – SV Schermbeck 0:2
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Kilian Heisterkamp (61. Anton Heynk), Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Dennis Wüpping (85. Matteo Anton Geesink), Martin Sinner (71. Neo Jason Muhr), Leon Kondring (85. Kilian Daniel Voss), Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann (71. Bugra Günes), Julius Gerster - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Kerem Sengün, Berkant Gedikli (87. Marlon Baran Feldmann), Kasper Harbering, Miles Grumann (85. Mustafa Gürpinar), Marvin Grumann, Eren Özat, Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir (90. Adrian Juko) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Jonathan Bäthge - Zuschauer: 113
Tore: 0:1 Miles Grumann (9.), 0:2 Kasper Harbering (52.)
Türkspor Dortmund – DSC Arminia Bielefeld II 1:1
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir, Ilyas Khattari, Hayrullah Alici (17. Mohamad Khani), Sezer Toy, Amer Hodza, Brayan Sosa - Trainer: Aldin Kljajic
DSC Arminia Bielefeld II: Artem Zaloha, Christopher Rasper, Milan Hoffmeister (90. Obed Ofori), Niklas Möllers (46. Yoost Diezemann), Fabiano Krasnic, Efe Tirpan (57. Tom Krüger), Julien Kracht, Marc Gouiffe à Goufan (76. Mohammed Berjaoui), Hassan Mohamad (57. Joyce Luyeye-Nkula), Monti Theiß, Latif-Bilal Alassane - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Amer Hodza (51.), 1:1 Mohammed Berjaoui (85.)
TuS Ennepetal – Westfalia Rhynern 0:4
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh (69. Edon Rizaj), Mehmet Serif Dalyanoglu, Francesco Santacroce-Di Gregorio (46. Kevin Hagemann), Robin Gallus (77. Joshua Tollas), Cedrick Hupka, Christoph van der Heusen, Okan Keskin, David Vaitkevicius (60. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Arda Nebi (81. Kjell Friedenberg) - Trainer: Maximilian Borchmann
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese (75. Patrick Franke), Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek, Jonah Wagner (83. Fabian Brall), Wladimir Wagner (75. Connor Mc Leod), Johannes Thiemann (78. Georges Arthur Baya Baya), Kerim Yüksel Karyagdi (78. Mathis Paschko) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Justin Hegerding (Lemgo) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Wladimir Wagner (30.), 0:2 Johannes Thiemann (40.), 0:3 Akhim Seber (69.), 0:4 Jonah Wagner (78.)
SG Finnentrop/Bamenohl – Eintracht Rheine 3:0
SG Finnentrop/Bamenohl: Armend Shaqiri, Christopher Hennes (78. Nasim Chatar), Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt (84. Melvin Musangu), Moritz Kümhof, Gordon Meyer, Samuel Eickelmann (90. Elias Valentin Butzkamm), Eren Albayrak (82. Luca Uwe Herrmann), Anas Akhabach, Maurice Danielle Werlein, Din Alajbegovic (72. Marlon Zilz) - Trainer: Jonas Ermes
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Fabian Kerellaj (46. Fynn Fellmann), Gabriel Cavar (78. Tugay Gündoğan), Josha Felix Häusler, Krenar Krasniqi (46. Kubilay Yilmaz), Bennet van den Berg (46. Montasar Hammami), Ralf Lamaj (46. Johann Tschirbs) - Trainer: Christian Bienemann
Schiedsrichter: Thorsten Eick (Alsfeld) - Zuschauer: 184
Tore: 1:0 Eren Albayrak (6.), 2:0 Eren Albayrak (30.), 3:0 Christopher Hennes (45.)
SC Verl II – Rot Weiss Ahlen 1:4
SC Verl II: Marlon Zacharias, Dennis Simic (87. Jaden-Romeo Garris), Adrian Nezir, Maurice Swoboda, Manuel Adrian Harmann (87. Furkan Yilmaz), Cristiano Andre Sonntag, Alessandro Toia, Jan Olschewski (66. Jarne Henkler), Sekou Eickholt (57. Yannick Blaszyk), Janis Seiler, Louis Ahenkora (46. Lian Vega Zambrano) - Trainer: Robert Mainka
Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Tim Breuer, Kilian Hornbruch (89. Louis Krieg), Bruno Soares, Emro Curic (87. Franko Uzelac), Philimon Tawiah, Oktay Dal, Gianluca Di Vinti (86. Aristote Lufuankenda), Davin Wöstmann (66. Fabian Holthaus), Bernad Gllogjani (76. Ben Binyamin), Marc Heider - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Marc Heider (35.), 0:2 Marlon Zacharias (54. Eigentor), 1:2 Yannick Blaszyk (72.), 1:3 Bernad Gllogjani (75.), 1:4 Gianluca Di Vinti (80.)