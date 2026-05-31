Rhynern nimmt zum ersten Mal am DFB-Pokal teil. – Foto: Maik Matheus | SGW09
Rhynern erreicht DFB-Pokal - Ahlen steigt unter Krawallen ab
Es ist nochmal ein negativer Höhepunkt am letzten Spieltag der Oberliga-Saison 2025/26.
von red · Heute, 19:46 Uhr
Rot Weiss Ahlen stand bereits vor Anpfiff vor einer ganz schweren Ausgangsposition. Ein Heimsieg gegen den FC Eintracht Rheine sowie passende Ergebnisse der Konkurrenz mussten her, um am Ende "über dem Strich" zu stehen. Nach einer Gewitterunterbrechung lag Ahlen gegen 17 Uhr am heutigen Sonntag 3:4 hinten, als die Nachricht bekannt wurde, dass der Abstieg aufgrund des Remis des TuS Ennepetal (1:1 gegen den ASC 09 Dortmund) besiegelt ist. Die Ahlener Fans drehten daraufhin durch und verursachten durch Böller, Raketen und Randale den Spielabbruch. Nach 33 Jahren (damals noch TuS Ahlen) wird der klassenhöchste Ahlener Verein ab Sommer nur noch in der sechsten Spielklasse aktiv sein.
Die SpVgg Vreden brauchte wie Ennepetal nur einen Punkt zum sicheren Klassenerhalt und ließ gegen die SpVgg Erkenschwick nichts anbrennen. Die 1:0-Pausenführung wurde in Überzahl zu einem souveränen 3:0-Heimsieg ausgebaut.
Im Kampf um Platz 1 und den Einzug in den DFB-Pokal wurde es kurz spannend, als der SV Westfalia Rhynern bei Türkspor Dortmund plötzlich zur Pause mit 1:3 zurücklag. Bis zur 70. Minute keimte bei der SG Wattenscheid 09 Hoffnung auf, dass es noch zur Meisterschaft reichen könnte. Die Lohrheide-Truppe brauchte zu diesem Zeitpunkt nur ein Tor, als es gegen den SV Lippstadt 08 torlos stand. Doch dann drehte Rhynern in den letzten 20 Minuten unter fleißiger Mithilfe des feststehenden Absteigers auf, der sich zweifach dezimierte, und gewann mit 5:3. Wattenscheid schaffte auch nicht mehr den Heimsieg und musste sich mit einem torlosen Remis zufrieden geben.
Dieses sicherte zumindest endgültig den Aufstieg, da der ASC 09 Dortmund wie erwähnt nicht gewann. Das noch nicht rechtskräftige Urteil vom Abbruch-Spiel in Schermbeck spielt für Wattenscheid keine Rolle mehr.
Eine Partie fand gar nicht statt. Da es im Spiel der 2. Mannschaft der TSG Sprockhövel im Umfeld zu einem medizinischen Notfall gekommen war, wurde die Partie der 1. Mannschaft gegen den SC Verl II kurzfristig abgesagt.
Die Partien des 38. Spieltags im Überblick:
SC Preußen Münster II – Victoria Clarholz 5:4 (fand bereits am 21. Mai 2026 statt)
SC Preußen Münster II: Paul Ervens, Michel Scharlau, Niklas Varelmann (87. Lukas Herb), Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Benjamin Hormann Evers (60. Moritz Krause), Tidiane Gueye (74. Luca Steinfeldt), Mikail Demirhan, Emanuel De Lemos (62. Till Hausotter), Arbnor Hoti (60. Leon Kayser), Ben Leiter - Trainer: Daniel Feldkamp - Trainer: Yannick Bauer
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Marco Pollmann (91. Jonas Ströker), Sinan Aygün, Lazar Kahraman, Samy Benmbarek, Philipp Lamkemeyer (73. Can Yilmaz), Arian Papenfort (79. Julius Max Wiedemann), Nick Flock (81. Malte Schulte) - Trainer: Christian Lichte - Co-Trainer: Sascha Otte
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Ben Leiter (4.), 2:0 Emanuel De Lemos (17.), 2:1 Philipp Lamkemeyer (33.), 2:2 Sinan Aygün (35.), 2:3 Philipp Lamkemeyer (68.), 2:4 Arian Papenfort (68.), 3:4 Ben Kronenberg (69.), 4:4 Leon Kayser (80.), 5:4 Till Hausotter (86.)
Rot: Markus Baum (38./Victoria Clarholz/Notbremse)
Rot: Julius Max Wiedemann (90./Victoria Clarholz/)
1. FC Gievenbeck – DSC Arminia Bielefeld II 3:0
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus (86. Max Heinrich Büscher), Niklas Beil, Leo Scheipers, Jonas Tepper (62. Leon Richter), Malte Wesberg, Niklas Klinke, Kerolos Makkar (64. Nicholas Sebastian Schunke), Felix Ritter (79. Benedikt Fallbrock), Mika Keute (74. David Isaak), Louis Martin, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
DSC Arminia Bielefeld II: Artem Zaloha, Milan Hoffmeister (46. Bradley Ndi), Niklas Möllers, Justin Lukas, Suat Fajic (67. Christopher Rasper), Fabiano Krasnic, Efe Tirpan, Tom Krüger (46. Mohammed Berjaoui), Hassan Mohamad (46. Marc Gouiffe à Goufan), Monti Theiß, Joyce Luyeye-Nkula (46. Semih Sarli) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 456
Tore: 1:0 Louis Martin (4.), 2:0 Louis Martin (44.), 3:0 Mika Keute (61.)
SpVgg Vreden – SpVgg Erkenschwick 3:0
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Kilian Heisterkamp (89. Matteo Anton Geesink), Romario Wiesweg, Felix Mensing, Dennis Wüpping, Martin Sinner (82. Kilian Daniel Voss), Lars Bleker (67. Julius Gerster), Leon Kondring (89. Neo Jason Muhr), Julian Risthaus, Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann (86. Anton Heynk) - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
SpVgg Erkenschwick: Marcel Müller, Mike Jordan, Kian Licina, Michael-Marvin West, Dzenan Pilica, Luis Oliver Schultz (36. Marius Lackmann), Oumar Keita, Bajrush Osmani (61. Anis El Hamassi), Lukas Matena (36. Yehor Koniuchenko), Barbaros Inan (37. Veron Osmani), Brightney Igbinadolor (68. Henry Haferkorn) - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Maximilian Hinkelmann (27.), 2:0 Maximilian Hinkelmann (69.), 3:0 Julian Risthaus (88.)
Rot: Kian Licina (64./SpVgg Erkenschwick/grobes Foul)
TuS Ennepetal – ASC 09 Dortmund 1:1
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh, Mehmet Serif Dalyanoglu (78. Arda Nebi), Francesco Santacroce-Di Gregorio, Robin Gallus, Duje Goles (66. Cedrick Hupka), Okan Keskin (84. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Joel Westheide (66. Christoph van der Heusen), David Vaitkevicius (90. Tomislav Simic), Kevin Hagemann - Trainer: Maximilian Borchmann
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier (60. Dan Tshibaka Tshimanga), Robert Hilsmann, Mats Wilkesmann, Lucius Marcus Patrias, Lars Warschewski (77. Luis Sebastian Kehl), Jannik Urban (46. Dustin Plöger), Elias Boadi Opoku, Justus Zimmermann, Maximilian Podehl (84. Josip Kopecki), Lewin Alexander D Hone (68. Glenn Byakoua-Youbi) - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 600
Tore: 0:1 Dan Tshibaka Tshimanga (74.), 1:1 Robin Gallus (79. Handelfmeter)
Türkspor Dortmund – Westfalia Rhynern 3:5
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Ömer Akman (94. Mohamad Khani), Alessandro Tomasello (94. Okan Aksoy), Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Ilyas Khattari, Sezer Toy, Amer Hodza, Brayan Sosa - Trainer: Aldin Kljajic
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Akhim Seber (46. Connor Mc Leod), Julius Woitaschek, Jonah Wagner (71. Georges Arthur Baya Baya), Wladimir Wagner, Johannes Thiemann (94. Mohamed Lamine Kourouma), Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Michael Wiese (5.), 1:1 Oguzhan Kefkir (12. Foulelfmeter), 2:1 Alessandro Tomasello (15.), 3:1 Brayan Sosa (33.), 3:2 Connor Mc Leod (71.), 3:3 Kerim Yüksel Karyagdi (77.), 3:4 Wladimir Wagner (87.), 3:5 Kerim Yüksel Karyagdi (90.+3 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Sezer Toy (75./Türkspor Dortmund/Zeitspiel)
Rot: Brayan Sosa (80./Türkspor Dortmund/Frustfoul)
Rot Weiss Ahlen – Eintracht Rheine 0:2
Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Bruno Soares, Emro Curic, Philimon Tawiah, Oktay Dal, Fabian Holthaus, Aaron Osei Bonsu, Bernad Gllogjani, Marc Heider - Trainer: Marcel Stöppel
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Sören Wald, Fabian Kerellaj, Gabriel Cavar, Krenar Krasniqi, Montasar Hammami, Bennet van den Berg - Trainer: Christian Bienemann
Tore: 1:0 Emro Curic (1.), 1:1 Adrian Wanner (23.), 1:2 Bennet van den Berg (45.+2), 2:2 Fabian Holthaus (45.+4), 2:3 Bennet van den Berg (55.), 3:3 Fabian Holthaus (74.), 3:4 Fabian Kerellaj (75.)
SG Wattenscheid 09 – SV Lippstadt 08 0:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann (87. Jermaine Jann), Eduard Renke, Nico Buckmaier (74. Emirhan Hacioglu), Steve Tunga, Ilias Anan (74. Atakan Uzunbas), Finn Wortmann (85. Laurenz Kegel), Kevin Schacht - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Maximilian Franke (84. Gerrit Kaiser), Nico Jan Böll, Fatih Ufuk, Simon Kötter (60. Justus Meier), Gentrit Muja (93. Mazlum Bulut), Tom Kocielnik, Louis Neugebauer (90. Cinar Sansar) - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Fabian Maibaum (Hagen) - Zuschauer: 4387
Tore: keine Tore
SG Finnentrop/Bamenohl – SV Schermbeck 1:4
SG Finnentrop/Bamenohl: Armend Shaqiri, Christopher Hennes (90. Daniel Tews), Felix Antonio Schmitt (62. Melvin Musangu), Elias Valentin Butzkamm (46. Gordon Meyer), Marcel Becker, Moritz Kümhof, Nasim Chatar (62. Marlon Zilz), Samuel Eickelmann, Eren Albayrak, Anas Akhabach, Din Alajbegovic (67. Luca Uwe Herrmann) - Trainer: Jonas Ermes
SV Schermbeck: Leon Nübel (88. Christopher Heisig), Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Christopher Stöhr, Berkant Gedikli, Jos Krechting (70. Shawn Kiyau), Marvin Grumann (62. Canay Niyazi Tufan), Mustafa Gürpinar, Eren Özat (74. Adrian Juko), Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Annika Kost (Schwerte) - Zuschauer: 112
Tore: 0:1 Eren Özat (10.), 1:1 Eren Albayrak (50.), 1:2 Jos Krechting (57.), 1:3 Jos Krechting (69.), 1:4 Shawn Kiyau (72.)