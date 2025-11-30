Rhynern bleibt oben dran - Schermbeck kassiert Last-Minute-Ausgleich

Zwei Tore von Wladimir Wagner reichten dem SV Westfalia Rhynern zu einem 2:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten TuS Ennepetal. Es war keine gute, aber eine sehr effiziente Leistung des Aufstiegsaspiranten.
Die SG Wattenscheid 09 hatte bereits am Samstagnachmittag das Topspiel beim ASC 09 Dortmund mit 2:0 gewonnen und bleibt souveräner Tabellenführer. Der SV Lippstadt 08 hatte Platz 2 am Freitagabend durch einen 4:1-Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz gefestigt.
Im Abstiegskampf war der FC Eintracht Rheine am heutigen Sonntag der große Gewinner, der das "Sechs-Punkte-Spiel" gegen die SG Finnentrop/Bamenohl mit 2:0 für sich entschied. Die SpVgg Erkenschwick rutschte nach der 2:4-Niederlage gegen den SC Preußen Münster II auf den "gefährlichen" Platz 16 ab. Die Adlerträger kletterten auf Platz 4 und dürfen weiterhin nach oben schielen.
Ein bitteres Remis musste der SV Schermbeck hinnehmen. Als Özat in der 79. Spielminute das 2:0 erzielte, roch alles nach dem überlebenswichtigen Dreier. Doch die SpVgg Vreden kam zurück und traf letztlich in der Schlussminute zum Ausgleich. Schermbecks Rückstand auf das rettende Ufer ist auf vier Punkte angewachen.
Für Ennepetal und auch RW Ahlen wird es immer düsterer. Am Samstagabend setzte sich die Sieglos-Serie unter Neu-Coach René Lewejohann fort (0:2 gegen den SC Verl II).
In Münsteraner Derby konnte der 1. FC Gievenbeck den Rückstand beim TuS Hiltrup in der Schlussphase zu einem 2:1-Auswärtssieg drehen, womit der FCG seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigte.
Last but not least trennten sich der DSC Arminia Bielefeld II und Türkspor Dortmund 1:1-unentschieden. Bei Türkspor übernahmen nach der Entlassung von Chefcoach Max Borchmann Hayrullah Alici und Aldin Kljajic interimsweise die Verantwortung.
Spielfrei hat der starke Aufsteiger TSG Sprockhövel, der in der oberen Tabellenhälfte rangiert.
TuS Hiltrup – 1. FC Gievenbeck 1:2
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer (90. Dickens Toka), Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Asmar Paenda (80. Lukas Berger), Enoch Moussa (46. Cris Adeyeemi Ojo), Jonas Weißen (83. Janus Scheele), Felix Hesker, Shayan Sarrafyar (68. Alexander Gockel), Felix Bußmann, Nils Johannknecht - Trainer: Marcel Stöppel
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper (72. Kerolos Makkar), Malte Wesberg, Niklas Klinke (41. Tom Langenkamp), Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Louis Martin (93. Piet Bräunig), Alexander Wiethölter (72. Benedikt Fallbrock), Fabian Witt (92. Jelke Willem Elferink) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Niklas Simpson - Zuschauer: 245
Tore: 1:0 Joschka Brüggemann (70.), 1:1 Benedikt Fallbrock (77.), 1:2 Louis Martin (88.)
Eintracht Rheine – SG Finnentrop/Bamenohl 2:0
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Tim Heger, Noah Kosthorst (75. Krenar Krasniqi), Lennard Maßmann (85. Leon Niehues), Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka (90. Lamin Touray), Fabian Kerellaj (83. Dicle Sahin), Tugay Gündoğan (77. Josha Felix Häusler), Gabriel Cavar, Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes, Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt (42. Melvin Musangu), Nicolas Herrmann, Gordon Meyer, Erik Dier, Marlon Zilz (65. Robin Klaas), Eren Albayrak, Anas Akhabach, Maurice Danielle Werlein (83. Luca Uwe Herrmann) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Tugay Gündoğan (19.), 2:0 Josha Felix Häusler (88.)
SpVgg Erkenschwick – SC Preußen Münster II 2:4
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch (28. Niklas Alter), Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann (46. Dzenan Pilica), Anis El Hamassi (42. Amin Bouchra), Dzenan Pilica (42. Kian Licina), Luis Oliver Schultz (82. Veron Osmani), Dario Biancardi, Lukas Matena, Barbaros Inan - Trainer: Nassir Malyar
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause, Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Ben Kronenberg (90. Ben Menke), Tidiane Gueye (68. Leon Kayser), Mikail Demirhan (82. Emanuel De Lemos), Leon Tasov (34. Lukas Herb), Jakob Korte, Luca Steinfeldt, Marvin Schulz (82. Arbnor Hoti) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 246
Tore: 0:1 Michel Scharlau (19.), 0:2 Marvin Schulz (21.), 0:3 Luca Steinfeldt (56.), 1:3 Lukas Matena (66.), 1:4 Ben Kronenberg (75.), 2:4 Michael-Marvin West (82. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Kian Licina (Erkenschwick, 77.)
SV Schermbeck – SpVgg Vreden 2:2
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Kerem Sengün, Ilias Bouassaria, Berkant Gedikli (90. Jonas Erwig-Drüppel), Jos Krechting, Marvin Grumann, Eren Özat, Venis Uka, Tyler Mehnert - Trainer: Engin Yavuzaslan
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt (90. Matteo Anton Geesink), Kilian Heisterkamp (76. Mika Völker), Romario Wiesweg, Felix Mensing, Dennis Wüpping (85. Kevin Meise), Leon Kondring (90. Kilian Daniel Voss), Julian Risthaus, Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster (80. Anton Heynk) - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Felix Mensing (43. Eigentor), 2:0 Eren Özat (79.), 2:1 Maximilian Hinkelmann (81.), 2:2 Kilian Daniel Voss (90.)
Westfalia Rhynern – TuS Ennepetal 2:0
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert (15. Mohamed Lamine Kourouma), Elias Kourouma, Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek, Fabian Brall (54. Jonah Wagner), Wladimir Wagner (76. Georges Arthur Baya Baya), Johannes Thiemann (66. Rafael-Miguel Lopez-Zapata), Kerim Yüksel Karyagdi (84. Justin Braun) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh (66. Kjell Friedenberg), Robin Gallus, Cedrick Hupka (76. Lein Tairi), Christoph van der Heusen (84. Julian Kray), Okan Keskin, Zakaria Elhankouri, Lilian-Gabriel Reyes Mellado (66. Arda Nebi), David Vaitkevicius (84. Erijon Topojani), Kevin Hagemann - Trainer: Leon Enzmann
Schiedsrichter: Justin Hegerding (Lemgo) - Zuschauer: 234
Tore: 1:0 Wladimir Wagner (19.), 2:0 Wladimir Wagner (73.)
DSC Arminia Bielefeld II – Türkspor Dortmund 1:1
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Jonathan Norbye, Milan Hoffmeister (83. Volodymyr Dehtiarov), Julien Kracht (63. Fabiano Krasnic), Florian Micheler, Monti Theiß (81. Obed Ofori), Latif-Bilal Alassane (63. Suat Fajic), Vincent Akrofi Frank Ocansey - Trainer: Oliver Döking
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl, Alessandro Tomasello (83. Amed Öncel), Halil Can Dogan (83. Mohamad Khani), Oguzhan Kefkir, Sercan Calik, Joel Westheide (64. Ömer Akman), Sezer Toy (83. Tolgahan Kaya), Bernad Gllogjani, Koray Dag (74. Ilyas Khattari) - Co-Trainer: Aldin Kljajic - Co-Trainer: Hayrullah Alici
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Julien Kracht (40.), 1:1 Bernad Gllogjani (53.)
SV Lippstadt 08 – Victoria Clarholz 4:1
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Max Kamann, Fabian Brosowski (75. Kiyan Sadeghi), Lukas Wulf, Cinar Sansar, Maximilian Franke, Fatih Ufuk (85. Ben Tautges), Simon Kötter (61. Iker Luis Kohl), Gentrit Muja (61. Nico Jan Böll), Nico Alexander Tübing (85. Seungyoung Lee) - Trainer: Felix Bechtold
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Steffen Brück (75. Jonas Ströker), Markus Baum, Janis Büscher (60. Julius Max Wiedemann), Sinan Aygün (85. Leon van der Veen), Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz (56. Julian Linnemann), Arian Papenfort, Rene Michen (81. Marco Pollmann), Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 520
Tore: 0:1 Rene Michen (17.), 1:1 Nico Alexander Tübing (38.), 2:1 Simon Kötter (40.), 3:1 Nico Alexander Tübing (47.), 4:1 Nico Alexander Tübing (60.)
ASC 09 Dortmund – SG Wattenscheid 09 0:2
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban (81. Mats Wilkesmann), Elias Boadi Opoku (62. Dan Tshibaka Tshimanga), Rafael Camprobin (72. Luis Sebastian Kehl), Justus Zimmermann (55. Samer-Amer Sarar), Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi (80. Emirhan Hacioglu), Tom Sindermann (72. Mike Lewicki), Eduard Renke, Berkan Firat (67. Atakan Uzunbas), Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji (89. Nils da Costa Pereira), Finn Wortmann (90. Nico Buckmaier), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 412
Tore: 0:1 Berkan Firat (21.), 0:2 Finn Wortmann (88.)
Rot Weiss Ahlen – SC Verl II 0:2
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Bruno Soares, Philimon Tawiah (86. Erik Heidbrink), Gideon Guzy, Fabian Holthaus, Marius Müller, Sergio Baris Gucciardo (64. Kevin Freiberger), Emro Curic, Aaron Osei Bonsu - Trainer: René Lewejohann
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Adrian Nezir, Jaden-Romeo Garris, Maurice Swoboda, Furkan Yilmaz (82. Seung-ho Hwang), Lian Vega Zambrano (76. Louis Ahenkora), Emmanuel Bamba, Janis Seiler (93. Luis Mensendiek), Fabian Wessig, Noah Heim - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Philipp Metzger - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Noah Heim (66.), 0:2 Louis Ahenkora (90.)