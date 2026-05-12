Rhynern bestätigt Diskau - Opoku im Anflug?

David Schmidt (links) mit Keanu Diskau – Foto: SV Westfalia Rhynern

Der SV Westfalia Rhynern vergrößert die "ASC-Fraktion". Nach Coach Marco Stiepermann und Lars Warschewski wird auch der 20-jährige Keanu Diskau vom ASC 09 Dortmund nach Hamm wechseln. Der Transfer war bereits in der vergangenen Wochenende von der Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" angekündigt worden. Nun hat die Westfalia den Sommerneuzugang offiziell präsentiert.

"Ich denke, ich werde da den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Die Kombination aus Stiepi (Anm.: Marco Stiepermann) mit seiner Erfahrung als Profi und Justin (Anm.: Co-Trainer Justin Martin) mit seinem Fachwissen ist klasse. Die beiden ergänzen sich super, da ist eine tolle Dynamik zwischen den beiden. Daher freue ich mich darauf, dass sie meinen Weg weiter begleiten. Wie ich mich schon jetzt unter ihnen entwickelt habe, das ist unfassbar“, sagt Diskau gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger".

In seiner Meldung schreibt der Verein: "Der Defensivallrounder bringt alles mit, was es in der Abwehr braucht: Zweikampfstärke, starkes Spielverständnis, gutes Auge, Ruhe am Ball, körperliche Präsenz und starke Mentalität. Mit diesen Qualitäten wird Keanu unsere Mannschaft in der neuen Saison entscheidend verstärken."