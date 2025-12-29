Rheydter SV zieht überraschend in die Endrunde ein – vor Neuwerk

Der RSV bot einen eindrucksvollen Auftritt in der Jahnhalle. Im ersten Spiel ging es gleich gegen den SC Hardt, einem potenziellen Widersacher um den Einzug in die nächste Runde. Und zwischenzeitlich führte Hardt sogar mit 2:1, musste sich jedoch mit 2:7 geschlagen geben. Auch gegen den Ligarivalen Hehn ging der RSV in Front. Die DJK hielt lange den knappen Rückstand, musste sich aber durch fünf weitere Gegentreffer in den letzten fünf Minuten mit 0:6 geschlagen geben. Gegen Welate Roj dauerte es erneut bis zur fünften Minute, ehe der RSV durch Mats Schleszies in Führung ging. Am Ende stand ein 7:0-Sieg. Somit kassierte Rheydt einzig gegen den SC Hardt Gegentore. Das Duo Schleszies und Belhamri erzielten zusammen die Hälfte der 24 RSV-Tore.