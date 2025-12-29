Rheydter SV zieht überraschend in die Endrunde ein – vor Neuwerk

Platz drei in der Gruppe ging an Hardt, die im letzten Auftritt immerhin einen Sieg gegen Welate Roj feierten. Gegen die DJK Hehn kam Hardt zuvor zu einem 3:3-Remis. Roj und Hehn trennten sich ebenfalls 3:3.
Auf dem Papier galten die Sportfreunde Neuwerk als Bezirksligist als der Favorit der Vorrundengruppe 3. Das Ticket für die Endrunde sicherte sich letztendlich überraschend jedoch der Rheydter SV.
Das entscheidende Duell beider Teams in der Gruppe ging deutlich an den RSV, der die Sportfreunde gleich mit 4:0 besiegte – Kevin Adrovic, Florian Vitia, Mats Schleszies und Mohamedyasine Belhamri erzielten die Tore. Ohnehin erwies sich der RSV vor allem konditionell in guter Verfassung: 14 der 24 Tore fielen erst in den letzten fünf Minuten der Partien. Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Arian Gerguri hinterher: „Gerade das Spiel gegen Neuwerk hat mir sehr gut gefallen, vor allem, als wir in Unterzahl in Führung gegangen sind. Im Endeffekt haben die Spieler all das umgesetzt, was wir besprochen hatten.“
Der RSV bot einen eindrucksvollen Auftritt in der Jahnhalle. Im ersten Spiel ging es gleich gegen den SC Hardt, einem potenziellen Widersacher um den Einzug in die nächste Runde. Und zwischenzeitlich führte Hardt sogar mit 2:1, musste sich jedoch mit 2:7 geschlagen geben. Auch gegen den Ligarivalen Hehn ging der RSV in Front. Die DJK hielt lange den knappen Rückstand, musste sich aber durch fünf weitere Gegentreffer in den letzten fünf Minuten mit 0:6 geschlagen geben. Gegen Welate Roj dauerte es erneut bis zur fünften Minute, ehe der RSV durch Mats Schleszies in Führung ging. Am Ende stand ein 7:0-Sieg. Somit kassierte Rheydt einzig gegen den SC Hardt Gegentore. Das Duo Schleszies und Belhamri erzielten zusammen die Hälfte der 24 RSV-Tore.
Neuwerk hatte bis zu diesem Zeitpunkt ein Spiel weniger absolviert. Im ersten Spiel überrollte Neuwerk den B-Ligisten Welate Roj gleich mit 9:0. Lasse Buschmann traf hier dreifach und eröffnete auch die Begegnung gegen Hardt. Der B-Ligist konterte und drehte die Partie auf ein 2:1. Doch drei Treffer der Sportfreunde sicherten einen 4:2-Erfolg. Mit der Niederlage gegen den RSV war jedoch vorzeitig klar, dass Neuwerk in der Gruppe nur der zweite Platz bleiben würde – und ein zusätzlicher Auftritt in der Zwischenrunde am 30. Dezember ansteht. Der 7:1-Sieg gegen Hehn im letzten Spiel war für die Galerie und hatte für die Tabelle keine Auswirkungen mehr.
