Rheydter SV will Vorsprung ausbauen, Red Stars brauchen Punkte

Das letzte Spiel des Freitagabends findet zwischen der DJK Hehn und Sportfreunden aus Neuwerk statt. In der Tabelle stehen beide Mannschaften mit zwölf Punkten im unteren Tabellenmittelfeld. Der Sieger des Duells würde sich an die Spitzengruppe der Liga ran pirschen. Dabei zeigten sich beide Teams vor allem in den vergangenen Partien in guter Verfassung. Die Hehner ergatterten sich neun Zähler aus den vergangenen fünf Spielen, während es bei den Neuwerkern sechs waren. Allerdings sind die Sportfreunde Neuwerk II seit vier Liga-Begegnungen ungeschlagen.

Der Polizei SV Mönchengladbach musste sich am vergangenen Spieltag trotz einer Führung mit einem Zähler in Neuwerk zufrieden geben. Doch der SV ist weiterhin nah dran an den oberen drei Rängen der Tabelle und hat mit einem Sieg gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn die Chance sich bis auf den zweiten Rang hoch zu arbeiten. Die Chancen für einen Dreier der Gäste stehen dabei nicht schlecht, denn die Blau-Weißen sind seit dem ersten Spieltag sieglos. Nach zwei wichtigen Punktgewinnen musste sich der FC trotz einer kämpferischen Leistung knapp in Rheindahlen geschlagen geben. Um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren benötigt Wickrathhahn wieder Zähler.

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr TuS Liedberg Liedberg Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG 15:00 PUSH

Punkte benötigen auch die Red Stars Mönchengladbach, denn mit fünf Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz wird es immer düsterer für den Bezirksliga-Absteiger. Nur einen Dreier konnten die Hausherren in der bisherigen Saison feiern und damit stehen die Gladbacher am Tabellenende. Dieses können sie allerdings verlassen mit einem Erfolg gegen den TuS Liedberg. Es wird jedoch ein harter Brocken für das Tabellenschlusslicht werden, denn die Liedberger haben sich nach einer kleinen Schwächephase wieder gefangen und sind seit drei Liga-Spielen ungeschlagen. Diese Serie wollen sie auch gegen den Underdog fortsetzen um sich im Tabellenmittelfeld festsetzen zu können.

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich SpVg Odenkirchen Odenkirchen II 15:00 live PUSH