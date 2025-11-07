Rheydter SV will Vorsprung ausbauen, Red Stars brauchen Punkte

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der kommende Spieltag ist ein bedeutsamer für den Tabellenführer Rheydter SV - während der Erstplatzierte im Duell mit dem VfB Korschenbroich den Abstand auf die Konkurrenz vergrößern kann, haben die direkten Verfolger, der SV Otzenrath und der ASV Süchteln II, ein spielfreies Wochenende. Somit bietet sich eine große Möglichkeit für Rheydt die Führung oben auszubauen. Zudem sind die Red Stars Mönchengladbach und der FC Blau-Weiß Wickrathahn in ihren Partien zum Punkten verpflichtet.
Am Freitagabend gibt es gleich drei Partien für die Zuschauer des Kreises Mönchengladbach/Viersen. In einem der Duelle trifft der SC Rheindahlen auf den SV Schelsen. Während die Hausherren am vergangenen Spieltag einen knappen, dafür aber sehr wichtigen Erfolg einfuhren, blieben die Gäste im zweiten Spiel in Serie ungeschlagen und holten einen Punkt gegen Liedberg. Von einem möglichen Abstiegsplatz trennen die Schelsener aktuell nur drei Zähler - somit muss der SV die ungeschlagene Serie fortführen und punkten. Der SC hat derweil mit einem Dreier die Chance sich weiter von der roten Zone abzusetzen.
Im zweiten Duell des Abends treffen der Rheydter SV und der VfB Korschenbroich aufeinander. Die Heimmannschaft hat die Möglichkeit mit einem Erfolg den Abstand auf die Konkurrenz zu erweitern. Allerdings wird es eine harte Aufgabe für den Liga-Primus, denn die Korschenbroicher sind seit dem ersten Spieltag ungeschlagen und setzten ihre Serie mit Siegen gegen den Polizei SV und Hehn weiter fort. Damit spielte sich der VfB in die Spitzengruppe der Liga. Mit einem Dreier gegen den SV könnten die Gäste auf drei Zähler an die Spitze ran kommen.
Das letzte Spiel des Freitagabends findet zwischen der DJK Hehn und Sportfreunden aus Neuwerk statt. In der Tabelle stehen beide Mannschaften mit zwölf Punkten im unteren Tabellenmittelfeld. Der Sieger des Duells würde sich an die Spitzengruppe der Liga ran pirschen. Dabei zeigten sich beide Teams vor allem in den vergangenen Partien in guter Verfassung. Die Hehner ergatterten sich neun Zähler aus den vergangenen fünf Spielen, während es bei den Neuwerkern sechs waren. Allerdings sind die Sportfreunde Neuwerk II seit vier Liga-Begegnungen ungeschlagen.
Der Polizei SV Mönchengladbach musste sich am vergangenen Spieltag trotz einer Führung mit einem Zähler in Neuwerk zufrieden geben. Doch der SV ist weiterhin nah dran an den oberen drei Rängen der Tabelle und hat mit einem Sieg gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn die Chance sich bis auf den zweiten Rang hoch zu arbeiten. Die Chancen für einen Dreier der Gäste stehen dabei nicht schlecht, denn die Blau-Weißen sind seit dem ersten Spieltag sieglos. Nach zwei wichtigen Punktgewinnen musste sich der FC trotz einer kämpferischen Leistung knapp in Rheindahlen geschlagen geben. Um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren benötigt Wickrathhahn wieder Zähler.
Punkte benötigen auch die Red Stars Mönchengladbach, denn mit fünf Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz wird es immer düsterer für den Bezirksliga-Absteiger. Nur einen Dreier konnten die Hausherren in der bisherigen Saison feiern und damit stehen die Gladbacher am Tabellenende. Dieses können sie allerdings verlassen mit einem Erfolg gegen den TuS Liedberg. Es wird jedoch ein harter Brocken für das Tabellenschlusslicht werden, denn die Liedberger haben sich nach einer kleinen Schwächephase wieder gefangen und sind seit drei Liga-Spielen ungeschlagen. Diese Serie wollen sie auch gegen den Underdog fortsetzen um sich im Tabellenmittelfeld festsetzen zu können.
Die Sportfreunde Neersbroich zeigten eine Reaktion auf die Niederlage gegen Schelsen und siegten souverän mit 5:0 gegen die Red Stars. Durch Patzer der Konkurrenz kletterten die Sportfreunde auf den zweiten Rang. Diesen Platz will Neersbroich nun verteidigen und zeitgleich Druck auf die Spitze ausüben. Die Zeichen für einen Sieg der Heimmannschaft stehen dabei gut, denn die Sportfreunde treffen auf die formschwächste Mannschaft der Liga. Die SpVg Odenkirchen II ist seit sieben Partien sieglos und rutschte somit bis auf elften Rang ab. Um nicht weiter nach unten zu fallen benötigen die Odenkirchener einen Sieg, der gleichzeitig den Negativtrend stoppen würde.