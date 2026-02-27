Rheydter SV will sich weiter absetzen, Red Stars in Punkte-Not

Der Rheydter SV will die Führung an der Spitze ausbauen – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Die Kreisliga A aus dem Kreis Mönchengladbach & Viersen ist zurück. Der Tabellenführer Rheydter SV will den Vorsprung an der Spitze mit einem Erfolg gegen die DJK Hehn weiter ausbauen. Die Sportfreunde Neersbroich wollen derweil den Druck mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Neuwerk aufrecht erhalten. Die Red Stars Mönchengladbach brauchen Punkte. Das ist der 17. Spieltag:

Der SV Otzenrath siegte im Hinspiel mit 1:0 gegen den SV Schelsen. Allerdings stehen die Vorzeichen vor dem anstehenden Duell anders. Die Schelsener gewannen die vergangenen drei Liga-Spiele und sind gewillt diesen Lauf auch beim Favoriten fortzusetzen. Die Hausherren warten derweil seit vier Liga-Duellen auf einen Dreier. Die Heimmannschaft könnte mit einem Sieg auf Rang drei springen, während sich die Gäste zunächst einmal aus dem Tabellenkeller verabschieden könnten.

Der SC Rheindahlen reist mit viel Selbstvertrauen zum VfB Korschenbroich. Aus den vergangenen fünf Liga-Spielen holten die Blau-Weißen ganze 13 Zähler und etablierten sich somit in der oberen Tabellenregion. Dort wollen sie sich nun auch mit einem weiteren Erfolg festsetzen. Die Korschenbroicher absolvierten derweil schon ein Liga-Spiel im Jahr 2026, in dem sie sich mit 1:1 von der Zweitvertretung Odenkirchens trennten. Mit einem Sieg könnte der VfB auf Rang zwei springen.

Sowohl der ASV Süchteln II, als auch der TuS Liedberg erlebten ein schwieriges Liga-Ende im vergangenen Jahr. Während die Gäste die vergangenen drei Liga-Partien nicht gewinnen konnten, warten die Hausherren seit fünf Duellen auf einen Punktgewinn. Für beide Mannschaften geht es somit zunächst darum, den Negativtrend nicht noch mit in die Rückrunde zu tragen.

Durch einen Lauf von sechs ungeschlagenen Spielen in Serie kämpften sich die Sportfreunde Neuwerk II aus dem Tabellenkeller heraus. Mit einem weiteren Dreier könnten die Blau-Weißen den nächsten Rang in der Tabelle gut machen. Allerdings wartet mit den Sportfreunden Neersbroich ein harter Gegner auf Neuwerk. Die Hausherren stehen aktuell auf dem zweiten Platz und brauchen weiterhin Erfolge, um am Liga-Primus aus Rheydt dran zu bleiben.

Mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz zwei ging der Rheydter SV in die verdiente Winterpause. Nun wollen die Schwarz-Weißen da weiter machen, wo sie im Dezember des vergangenen Jahres aufgehört haben. Es geht gegen die DJK Hehn, die aktuell auf einem möglichen Abstiegsplatz steht. Somit brauchen die Hausherren die Zähler genauso dringend wie auch die Gäste.

