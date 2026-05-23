Rheydter SV verstärkt sich mit Welzer und Eroglu Der Meister der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen präsentiert mit Philip Welzer den nächsten Zugang für die kommende Bezirksliga-Saison. von Rheydter SV / kpn · Gestern, 23:10 Uhr · 0 Leser

Philip Welzer wechselt zum Rheydter SV. – Foto: RSV

Der Rheydter SV kann die nächsten Zugänge für die kommende Bezirksliga-Saison präsentieren: Philip Welzer wechselt vom 1. FC Mönchengladbach an den Jahnplatz, Erdem Eroglu kommt von TuRa Brüggen.

Der 26-Jährige Welzer wurde beim 1. FC Mönchengladbach ausgebildet und bringt bereits Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga mit. Beim RSV soll er künftig eine wichtige Rolle im zentralen Mittelfeld einnehmen. Gerguri lobt Welzers Flexibilität Trainer Arian Gerguri freut sich auf den Zugang: „Philip ist ein Spieler, den du lieber in deiner Mannschaft hast als gegen dich. Er bringt enorme Intensität, Zweikampfstärke und Mentalität mit. Zudem verfügt er über große Qualität bei Standardsituationen und sorgt mit seiner Art, Fußball zu spielen, für Energie auf dem Platz. Besonders wertvoll macht ihn außerdem seine Flexibilität auf mehreren Positionen.“

Auch der Sportliche Leiter Markus Horsch blickt positiv auf den Transfer: „Philip kann auf dem Platz auch mal eklig für seine Gegenspieler sein. Er tut alles dafür, dass seine Mannschaft am Ende gewinnt. Gerade im zentralen Mittelfeld bringt er die Zweikampfstärke mit, die du auf dieser Position brauchst. Wir haben dort viele technisch starke Spieler im Kader – Philip gibt uns zusätzlich Stabilität und Präsenz gegen den Ball. Genau deshalb war es uns wichtig, ihn zu verpflichten.“ Familiäres Umfeld wichtig für Welzer Dass der Wechsel zum RSV für Philip eine bewusste Entscheidung war, macht der Spieler selbst deutlich: „Ich habe Bock auf ehrlichen Fußball, ein ambitioniertes Projekt und einen Verein mit echter Seele. Das familiäre Umfeld ist mir wichtig, und auch die lokale Verbundenheit zum RSV. Für mich ist der Wechsel zum Rheydter SV eine bewusste Entscheidung für ein echtes Herzensprojekt.“

Eroglu kommt aus Brüggen Kurz darauf ließen die Rheydter dann wissen, dass sie auch Erdem Eroglu von TuRa Brüggen verpflichtet haben, einen ebenfalls 26-jährigen zentralen Mittelfeldspieler. Eroglu kommt mit Erfahrung aus der Landes- und Bezirksliga, spielte bereits für den 1. FC Viersen, Victoria Mennrath und den TuS Wickrath. Ausgebildet würde er in der Jugend unter anderem beim FC Wegberg-Beeck.

– Foto: RSV