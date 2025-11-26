Rheydter SV verpflichtet Landesliga-Torhüter

Der Rheydter SV, aktuell souveräner Tabellenführer der Kreisliga A, hat sich noch einmal verstärkt: Torhüter Christoph Sikowski schließt sich ab sofort dem Klub an. Der Torwart war seit Saisonbeginn vereinslos, nachdem er sich beim Landesligisten VSF Amern aus persönlichen Gründen zurückgezogen hatte. In der Vorsaison stand er in Amern in 14 Landesliga-Spielen zwischen den Pfosten.
Ausgebildet wurde Sikowski in mehreren Nachwuchsabteilungen der Region. Seine fußballerische Basis erhielt er bei Fortuna Dilkrath, ehe er für die Jugendmannschaften von Union Nettetal, des 1. FC Mönchengladbach und des FC Wegberg-Beeck spielte. Im Seniorenbereich wagte er zur Saison 2022/23 den Schritt zum 1. FC Viersen und kam dort in eineinhalb Spielzeiten insgesamt in neun Partien der Landesliga zum Einsatz. Im Winter 2023/24 wechselte er zu den VSF Amern.
Beim Rheydter SV waren die Verantwortlichen auf der Suche nach Verstärkung auf der Torwartposition – und wurden mit Sikowski fündig. „Wir sind mit drei Torhütern in die Saison gestartet, leider musste einer von ihnen aus beruflichen Gründen aufhören. Da wir weiterhin Bedarf hatten, kam Christoph ins Spiel. Er war vereinslos, hat bei uns mittrainiert und es hat von Anfang an super gepasst“, sagt RSV-Trainer Arian Gerguri. Er und Sikowski kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Mönchengladbach in der U17-Niederrheinliga. „Christoph ist sehr talentiert und passt perfekt zu unserer Philosophie. Mit drei Torhütern können wir die Trainingsqualität und die Intensität auf einem hohen Niveau halten – ein echter Gewinn für das gesamte Team“, fügt der Trainer an.
Sikowski selbst sagt zu seinem Neustart beim Rheydter SV: „Arian kannte ich schon aus meiner Jugendzeit, und wir waren immer mal wieder in Kontakt. Aus persönlichen Gründen habe ich in den letzten Monaten auf Fußball verzichtet und sogar überlegt, ganz aufzuhören. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass etwas fehlt.“ Er nahm daraufhin Kontakt zu Gerguri auf. Denn ihm sei klar gewesen, dass er „ligatechnisch vielleicht etwas tiefer anfangen muss, um wieder Spaß am Sport zu finden“. Nach einigen Einheiten und Gesprächen wusste Sikowski jedoch: Er möchte noch einmal angreifen.
„Die Mannschaft ist top, und die Erfolge kommen ja nicht von ungefähr. Manchmal muss man auch einen Schritt zurückgehen, um nach vorne zu kommen. Jetzt versuche ich wieder in Form zu kommen, um dem Team zu helfen“, sagt der Torhüter.
Der Rheydter SV überzeugt seit Wochen mit konstanter Defensive und einem klaren Spielkonzept – ideale Voraussetzungen für einen Torhüter, der sich neu orientieren und dabei trotzdem hohe sportliche Ansprüche sucht. Sikowski bringt einen neuen Wettbewerb auf der Torwartposition in den Verein. In den vergangenen Wochen hütete Oguz Aydin Ürkmez das Tor des RSV.