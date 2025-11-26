Rheydter SV verpflichtet Landesliga-Torhüter

Sikowski selbst sagt zu seinem Neustart beim Rheydter SV: „Arian kannte ich schon aus meiner Jugendzeit, und wir waren immer mal wieder in Kontakt. Aus persönlichen Gründen habe ich in den letzten Monaten auf Fußball verzichtet und sogar überlegt, ganz aufzuhören. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass etwas fehlt.“ Er nahm daraufhin Kontakt zu Gerguri auf. Denn ihm sei klar gewesen, dass er „liga­technisch vielleicht etwas tiefer anfangen muss, um wieder Spaß am Sport zu finden“. Nach einigen Einheiten und Gesprächen wusste Sikowski jedoch: Er möchte noch einmal angreifen.

Schritt zurück für Schritt nach vorne

„Die Mannschaft ist top, und die Erfolge kommen ja nicht von ungefähr. Manchmal muss man auch einen Schritt zurückgehen, um nach vorne zu kommen. Jetzt versuche ich wieder in Form zu kommen, um dem Team zu helfen“, sagt der Torhüter.

Der Rheydter SV überzeugt seit Wochen mit konstanter Defensive und einem klaren Spielkonzept – ideale Voraussetzungen für einen Torhüter, der sich neu orientieren und dabei trotzdem hohe sportliche Ansprüche sucht. Sikowski bringt einen neuen Wettbewerb auf der Torwartposition in den Verein. In den vergangenen Wochen hütete Oguz Aydin Ürkmez das Tor des RSV.