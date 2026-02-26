Rheydter SV verpflichtet Branimir Galic für die kommende Saison

Freude über den Zugang (von links): Timo Böcken, Markus Horsch, Branimir Galic und Arian Gerguri. – Foto: RSV

Der Rheydter SV hat seinen ersten Transfer für die kommende Saison vorgestellt, und dabei handelt es sich um eine Offensivkraft, die sicherlich auch den Herausforderungen nach einem möglichen Aufstieg in die Bezirksliga im Sommer mehr als gewachsen sein sollte. Denn der Traditionsverein hat sich die Dienste von Branimir Galic gesichert, der aktuell für den Landesligisten SC Union Nettetal die Schuhe schnürt.

Im Grenzland kam der 30-jährige Galic in der laufenden Spielzeit bisher 18-mal zum Einsatz, erzielte dabei elf Treffer. Zuvor lief Galic für den Oberligisten SC St. Tönis, aber auch für den 1. FC Viersen in der Landesliga auf, wo er in 22 Spielen 19 Tore erzielt hatte. Der Kroate bringt Profierfahrung aus seiner Heimat mit, spielte zudem auch in der österreichischen Landesliga.

Gerguri: "Sehr gute Ergänzung zu unseren Offensivkräften"

Natürlich ist das ein Transfer, über den die Rheydter sich freuen. So sagt sein zukünftiger Trainer Arian Gerguri: „Er bringt Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit und weiß, worauf es ankommt. Wir erwarten von ihm, dass er Verantwortung übernimmt – auf und neben dem Platz. Zudem soll er mit seiner Erfahrung auch unsere jungen Spieler weiterentwickeln und ihnen Orientierung geben. Ich bin überzeugt, dass er diese Rolle sehr gut ausfüllen wird. Wir haben schon viele Spiele von ihm gesehen, und er ist auch eine sehr gute Ergänzung zu unseren übrigen Offensivkräften.“