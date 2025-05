Rheydter SV verabschiedet zwei Vereinsikonen

Beide haben über viele Jahre hinweg im Seniorenbereich des Rheydter Spielvereins gewirkt. Der Torwart Blazeski (38 Jahre) war schon in seiner Jugend für den RSV aktiv. Seit dem Neustart des Vereins im Jahr 2022 waren beide fester Bestandteil des Teams – und seither unverzichtbare Säulen beim „Spö“.

Vereinsikone zieht Schlussstrich

Fabian Bohlen ist weit mehr als nur der Kapitän des A-Ligisten. Der 34-Jährige gilt als ein Aushängeschild des Vereins, ein Leader, der auf und neben dem Platz immer vorangeht. Auch in schweren Zeiten Bohlen als jemand, der nicht aufgibt und den Verein mit viel Einsatz und Energie mitzieht. „Der ganze Verein sagt: Danke, Fabian! Wir sind stolz und glücklich, dass er uns auch weiterhin erhalten bleibt – ab der kommenden Saison als Teammanager“, erklärte der Rheydter SV. Neben den zahlreichen Spielzeiten beim RSV, die in Bohlens Vita stehen, lief er auch für den SC Hardt, die Sportfreunde Neuwerk, den SC Rheindahlen, den TuS Wickrath oder auch die SpVg Odenkirchen auf, stets zwischen Landesliga und Kreisliga A. Seit 2016 war er mit Unterbrechungen beim RSV. „Auch bei Stevica Blazeski möchten wir uns von ganzem Herzen bedanken. Steve ist – genau wie Fabian – eine wahre Vereinsikone. Als wir ihn 2022 beim Neuanfang baten, zurückzukehren, sagte er sofort zu. Seitdem war er unser starker Rückhalt im Tor – verlässlich, engagiert und voller Leidenschaft“, teilte der „Spö“ mit. Und fügte an: „Wir freuen uns sehr, dass du dem RSV weiterhin verbunden bleibst – als Teil des Trainerteams der Zweiten Mannschaft, wo du deine wertvolle Erfahrung einbringen wirst.“