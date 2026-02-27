Rheydter SV und SpVg Odenkirchen II siegen, Remis in Korschenbroich

Mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz zwei ging der Rheydter SV in die verdiente Winterpause. Auch nach der Saison-Unterbrechung machte der Liga-Primus da weiter, wo er vor der Pause aufgehört hatte. Beim 3:1-Sieg bei der DJK Hehn drehten Melih Karakas (33.), Durukan Celik (69.) und Mats Schleszies (90.) die Partie, nachdem Oussama Mansour die Hausherren in Führung brachte (30.). Der SV setzt sich somit weiter an der Spitze ab, während Hehn im Tabellenkeller verbleibt.

Die Red Stars Mönchengladbach stehen weiterhin mit dem Rücken zur Wand. Auch bei der SpVg Odenkirchen II gab es nichts zu holen für den Tabellenletzten. Tobias Kamper (3., 69.), Malik Sinanovic (47.) und Thomas Fialkowski sorgten für eine komfortable 4:0-Führung der Heimmannschaft. Beim Stand von 0:2 vergaben die Gäste zu allem Überfluss auch noch einen Strafstoß. In der 77. Minute erzielte Leon Pfeiffer allerdings noch den 1:4-Ehrentreffer. Odenkirchen machte große Schritte aus dem Keller heraus, während die Red Stars weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Rang stehen.

Morgen, 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath SV Schelsen SV Schelsen 15:00 PUSH

Der SV Otzenrath siegte im Hinspiel mit 1:0 gegen den SV Schelsen. Allerdings stehen die Vorzeichen vor dem anstehenden Duell anders. Die Schelsener gewannen die vergangenen drei Liga-Spiele und sind gewillt diesen Lauf auch beim Favoriten fortzusetzen. Die Hausherren warten derweil seit vier Liga-Duellen auf einen Dreier. Die Heimmannschaft könnte mit einem Sieg auf Rang drei springen, während sich die Gäste zunächst einmal aus dem Tabellenkeller verabschieden könnten.

Morgen, 12:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II TuS Liedberg Liedberg 12:30 PUSH

Sowohl der ASV Süchteln II, als auch der TuS Liedberg erlebten ein schwieriges Liga-Ende im vergangenen Jahr. Während die Gäste die vergangenen drei Liga-Partien nicht gewinnen konnten, warten die Hausherren seit fünf Duellen auf einen Punktgewinn. Für beide Mannschaften geht es somit zunächst darum, den Negativtrend nicht noch mit in die Rückrunde zu tragen.

Morgen, 12:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II Sportfreunde Neersbroich Neersbroich 12:30 PUSH