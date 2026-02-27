Rheydter SV und SpVg Odenkirchen II siegen, Remis in Korschenbroich

Die Kreisliga A aus dem Kreis Mönchengladbach & Viersen ist zurück. Der Tabellenführer Rheydter SV baut den Vorsprung an der Spitze mit einem 3:1-Erfolg gegen die DJK Hehn weiter aus. Der VfB Korschenbroich und der SC Rheindahlen trennen sich zeitgleich mit 2:2. Die Red Stars Mönchengladbach verlieren bei der SpVg Odenkirchen II klar mit 1:4.
Der SC Rheindahlen blieb auch beim VfB Korschenbroich unbesiegt und setzt somit die ungeschlagene Serie fort, die nun bei sechs Partien steht. Dabei gingen die Hausherren in der 37. Minute durch Philip Schmitz in Führung. Kurz nach der Pause glich Manuel Gottuso zum 1:1 aus (53.), ehe Hassan El Hage auf 2:1 für die Gäste stellte (82.). Das letzte Wort hatte jedoch der VfB, der durch Elias Amani noch zum 2:2-Ausgleich und dem gleichzeitigen Endstand kam (82.). Korschenbroich hielt den Abstand auf Rheindahlen durch das Remis bei zwei Punkten.
Mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz zwei ging der Rheydter SV in die verdiente Winterpause. Auch nach der Saison-Unterbrechung machte der Liga-Primus da weiter, wo er vor der Pause aufgehört hatte. Beim 3:1-Sieg bei der DJK Hehn drehten Melih Karakas (33.), Durukan Celik (69.) und Mats Schleszies (90.) die Partie, nachdem Oussama Mansour die Hausherren in Führung brachte (30.). Der SV setzt sich somit weiter an der Spitze ab, während Hehn im Tabellenkeller verbleibt.
Die Red Stars Mönchengladbach stehen weiterhin mit dem Rücken zur Wand. Auch bei der SpVg Odenkirchen II gab es nichts zu holen für den Tabellenletzten. Tobias Kamper (3., 69.), Malik Sinanovic (47.) und Thomas Fialkowski sorgten für eine komfortable 4:0-Führung der Heimmannschaft. Beim Stand von 0:2 vergaben die Gäste zu allem Überfluss auch noch einen Strafstoß. In der 77. Minute erzielte Leon Pfeiffer allerdings noch den 1:4-Ehrentreffer. Odenkirchen machte große Schritte aus dem Keller heraus, während die Red Stars weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Rang stehen.
Der SV Otzenrath siegte im Hinspiel mit 1:0 gegen den SV Schelsen. Allerdings stehen die Vorzeichen vor dem anstehenden Duell anders. Die Schelsener gewannen die vergangenen drei Liga-Spiele und sind gewillt diesen Lauf auch beim Favoriten fortzusetzen. Die Hausherren warten derweil seit vier Liga-Duellen auf einen Dreier. Die Heimmannschaft könnte mit einem Sieg auf Rang drei springen, während sich die Gäste zunächst einmal aus dem Tabellenkeller verabschieden könnten.
Sowohl der ASV Süchteln II, als auch der TuS Liedberg erlebten ein schwieriges Liga-Ende im vergangenen Jahr. Während die Gäste die vergangenen drei Liga-Partien nicht gewinnen konnten, warten die Hausherren seit fünf Duellen auf einen Punktgewinn. Für beide Mannschaften geht es somit zunächst darum, den Negativtrend nicht noch mit in die Rückrunde zu tragen.
Durch einen Lauf von sechs ungeschlagenen Spielen in Serie kämpften sich die Sportfreunde Neuwerk II aus dem Tabellenkeller heraus. Mit einem weiteren Dreier könnten die Blau-Weißen den nächsten Rang in der Tabelle gut machen. Allerdings wartet mit den Sportfreunden Neersbroich ein harter Gegner auf Neuwerk. Die Hausherren stehen aktuell auf dem zweiten Platz und brauchen weiterhin Erfolge, um am Liga-Primus aus Rheydt dran zu bleiben.