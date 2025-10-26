Rheydter SV steht ganz oben, Schelsen holt ersten Sieg

Den Anfang des Spieltags machten die DJK Hehn und der VfB Korschenbroich. In einem kuriosen Duell brachte Elias Amani die Gäste in Führung (9.), ehe Patrick Theveßen ausglich für die DJK (24.). Ein hin und her in Halbzeit Eins endete in einer 3:2-Pausenführung für den VfB. Für Korschenbroich trafen Ali Salgin (33.) und Kyriakos Koutras (43.), während Fabian Hentrup das zwischenzeitliche 2:2 markierte (39.). Kurz nach der Unterbrechung erhöhte Noumouke Diabatè auf 4:2 (47.), bevor Moussa Diabate auf Seiten der Gäste mit einer roten Karte vom Platz flog (55.). Doch auch in Unterzahl kam der VfB noch zum 5:2 durch Doppeltorschütze Diabatè (62.). Den Schlusspunkt setzte Theveßen mit dem 3:5-Anschlusstreffer (74.), der allerdings nichts am zweiten aufeinanderfolgenden Sieg der Korschenbroicher änderte. Der VfB kletterte auf den vierten Platz, während die Hausherren im Tabellenkeller blieben.

Gleichzeitig traf der Rheydter SV auf die SpVg Odenkirchen II. Von Beginn an dominierte der Favorit die Partie und siegte schlussendlich klar und deutlich mit 6:1 gegen die Spielvereinigung. Durukan Celik (14., 57.) und Mats Schleszies (18., 81.) trafen derweil beim Erfolg doppelt. Für Schleszies waren es zudem die Treffer 17 und 18 - damit setzte sich der Top-Stürmer weiter in der Torschützenliste ab. Die weiteren zwei Treffer der Heimmannschaft erzielten Nikita Maul (78.) und Baris Ibrahim Dalbun (89.). Der zwischenzeitliche 1:3-Anschlusstreffer von Tobias Kamper (62.) änderte nichts am Spielgeschehen. Somit blieb Odenkirchen auch im siebten aufeinanderfolgenden Duell ohne Sieg, während Rheydt neuer Tabellenführer ist.

Die Sportfreunde Neuwerk II führten seit der 25. Minute durch das Tor von Mohammed Amraoui mit 1:0 beim FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Lange sah es nach einem zweiten Dreier in Serie für die Gäste aus, bis Kevin Schwiers in der 79. Spielminute zum 1:1-Ausgleich und dem gleichzeitigen Endergebnis traf. Die Neuwerk blieben durch den einen Zähler im Tabellenmittelfeld, während der FC weiterhin seit dem ersten Spieltag sieglos blieb. Durch den Sieg Schelsens vergrößerte sich zudem der Abstand auf den zwölften Rang für die Hausherren.

Der Polizei SV Mönchengladbach musste sich am vergangenen Spieltag nach sechs Liga-Partien ohne Niederlage klar und deutlich mit 1:6 in Korschenbroich geschlagen geben. Auf diesen Dämpfer antwortete der SV allerdings mit einem 3:0-Erfolg gegen die Zweitvertretung des ASV Süchteln. Doppelpacker Elah Al Maghamseh (35., 48.) brachte seine Mannschaft kurz nach der Pause auf Siegeskurs, ehe Jason Krüer schon in der 58. Minute für die Entscheidung sorgte. Mit dem 3:0-Sieg blieben die Gladbacher in Schlagdistanz zu den oberen Rängen. Für Süchteln war es das dritte sieglose Spiel in den vergangenen vier Partien. Somit verpasste der ASV die Tabellenspitze.

Der TuS Liedberg verlor ein wenig den Faden nach dem überragenden Saisonstart. Auch gegen den FC Wickrathhahn blieben die Liedberger trotz einer 2:0-Führung am vergangenen Spieltag sieglos. Es war das fünfte Liga-Duell in Folge, das der TuS ohne einen Triumph beendete. Diese Serie endete jedoch im Duell mit dem SC Rheindahlen. Muhamet Azirovic (11.) und Jan Alexander Luig (19.) sorgten nach 19. Minuten für eine komfortable 2:0-Führung der Hausherren. Die Rheindahlener gaben sich in der zweiten Hälfte allerdings nicht auf und kamen durch einen Doppelpack von Hassan El Hage (49., 64.) zurück ins Spiel. Doch im Gegensatz zu dem Duell gegen Wickrathhahn, hatten die Liedberger diesmal noch einen in der Hinterhand. Marc Neues sorgte nur kurz nach dem 2:2 für die erneute Führung des TuS und somit zeitgleich für den dritten Sieg der Spielzeit. Rheindahlen verlor zeitgleich das zweite Duell hintereinander in der Liga.