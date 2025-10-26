Rheydter SV steht ganz oben, Schelsen holt ersten Sieg

Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Der 11. Spieltag stand vor der Tür und war allen voran für den ASV Süchteln II, den Rheydter SV und für die Sportfreunde Neersbroich von Bedeutung, denn der Tabellenführer aus Otzenrath hatte spielfrei. Somit hatten die drei genannten Vereine die Möglichkeit mit einem Erfolg an die Spitze zu springen. Allerdings gelang es nur Rheydt einen Sieg einzufahren und somit holte sich der SV die Tabellenführung.
Den Anfang des Spieltags machten die DJK Hehn und der VfB Korschenbroich. In einem kuriosen Duell brachte Elias Amani die Gäste in Führung (9.), ehe Patrick Theveßen ausglich für die DJK (24.). Ein hin und her in Halbzeit Eins endete in einer 3:2-Pausenführung für den VfB. Für Korschenbroich trafen Ali Salgin (33.) und Kyriakos Koutras (43.), während Fabian Hentrup das zwischenzeitliche 2:2 markierte (39.). Kurz nach der Unterbrechung erhöhte Noumouke Diabatè auf 4:2 (47.), bevor Moussa Diabate auf Seiten der Gäste mit einer roten Karte vom Platz flog (55.). Doch auch in Unterzahl kam der VfB noch zum 5:2 durch Doppeltorschütze Diabatè (62.). Den Schlusspunkt setzte Theveßen mit dem 3:5-Anschlusstreffer (74.), der allerdings nichts am zweiten aufeinanderfolgenden Sieg der Korschenbroicher änderte. Der VfB kletterte auf den vierten Platz, während die Hausherren im Tabellenkeller blieben.
Gleichzeitig traf der Rheydter SV auf die SpVg Odenkirchen II. Von Beginn an dominierte der Favorit die Partie und siegte schlussendlich klar und deutlich mit 6:1 gegen die Spielvereinigung. Durukan Celik (14., 57.) und Mats Schleszies (18., 81.) trafen derweil beim Erfolg doppelt. Für Schleszies waren es zudem die Treffer 17 und 18 - damit setzte sich der Top-Stürmer weiter in der Torschützenliste ab. Die weiteren zwei Treffer der Heimmannschaft erzielten Nikita Maul (78.) und Baris Ibrahim Dalbun (89.). Der zwischenzeitliche 1:3-Anschlusstreffer von Tobias Kamper (62.) änderte nichts am Spielgeschehen. Somit blieb Odenkirchen auch im siebten aufeinanderfolgenden Duell ohne Sieg, während Rheydt neuer Tabellenführer ist.
Die Sportfreunde Neuwerk II führten seit der 25. Minute durch das Tor von Mohammed Amraoui mit 1:0 beim FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Lange sah es nach einem zweiten Dreier in Serie für die Gäste aus, bis Kevin Schwiers in der 79. Spielminute zum 1:1-Ausgleich und dem gleichzeitigen Endergebnis traf. Die Neuwerk blieben durch den einen Zähler im Tabellenmittelfeld, während der FC weiterhin seit dem ersten Spieltag sieglos blieb. Durch den Sieg Schelsens vergrößerte sich zudem der Abstand auf den zwölften Rang für die Hausherren.
Der Polizei SV Mönchengladbach musste sich am vergangenen Spieltag nach sechs Liga-Partien ohne Niederlage klar und deutlich mit 1:6 in Korschenbroich geschlagen geben. Auf diesen Dämpfer antwortete der SV allerdings mit einem 3:0-Erfolg gegen die Zweitvertretung des ASV Süchteln. Doppelpacker Elah Al Maghamseh (35., 48.) brachte seine Mannschaft kurz nach der Pause auf Siegeskurs, ehe Jason Krüer schon in der 58. Minute für die Entscheidung sorgte. Mit dem 3:0-Sieg blieben die Gladbacher in Schlagdistanz zu den oberen Rängen. Für Süchteln war es das dritte sieglose Spiel in den vergangenen vier Partien. Somit verpasste der ASV die Tabellenspitze.
Der TuS Liedberg verlor ein wenig den Faden nach dem überragenden Saisonstart. Auch gegen den FC Wickrathhahn blieben die Liedberger trotz einer 2:0-Führung am vergangenen Spieltag sieglos. Es war das fünfte Liga-Duell in Folge, das der TuS ohne einen Triumph beendete. Diese Serie endete jedoch im Duell mit dem SC Rheindahlen. Muhamet Azirovic (11.) und Jan Alexander Luig (19.) sorgten nach 19. Minuten für eine komfortable 2:0-Führung der Hausherren. Die Rheindahlener gaben sich in der zweiten Hälfte allerdings nicht auf und kamen durch einen Doppelpack von Hassan El Hage (49., 64.) zurück ins Spiel. Doch im Gegensatz zu dem Duell gegen Wickrathhahn, hatten die Liedberger diesmal noch einen in der Hinterhand. Marc Neues sorgte nur kurz nach dem 2:2 für die erneute Führung des TuS und somit zeitgleich für den dritten Sieg der Spielzeit. Rheindahlen verlor zeitgleich das zweite Duell hintereinander in der Liga.
Der SV Schelsen war vor dem Spieltag der einzige Verein aus der Liga, der noch keinen Dreier feiern konnte - dies änderte sich im Duell mit den Sportfreunden aus Neersbroich. Dabei gingen die Hausherren durch Top-Torjäger Christopher Link in der 36. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte traf dann allerdings zunächst Gian-Luca Jordans per Strafstoß zum 1:1-Ausgleich (65.), ehe David Ringel (75.) die Schelsener mit seinem Treffer zum 2:1-Sieg erlöste. Hinzu kam zudem noch eine gelb-rote Karte auf Seiten der Gastgeber, denn Jonas Hintsches musste früher duschen gehen (80.). Am 11. Spieltag holte der SV somit den ersten Saisonsieg und setzte sich somit zunächst von den direkten Abstiegsplätzen ab. Für die Sportfreunde Neersbroich war es ein herber Rückschlag im oberen Tabellenbereich.
Spieldaten:
Rheydter SV – SpVg Odenkirchen II 6:1
Rheydter SV: Leon Vosen, Onur Altuntac, Valon Bajraktari, Vitali Kwitko, Joel Bernards, Kevin Adrovic, Durukan Celik, Nikita Maul (81. Baris Ibrahim Dalbun), Mats Schleszies, Florian Vitia (41. Mohamedyasine Belhamri), Mohammed Abd Erraouf Achouri (70. Danyal Öviç) - Trainer: Arian Gerguri
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Kelvin Tibu Sarfo, Mehmet Sirin Özekinci, Nicolas Wilms (39. Yannik Topüth), Michael Nelißen, Kevin Yaramis, Devid Yalda (46. Kevin Volkholz), Tobias Kamper, Daniel Halm, Thomas Fialkowski (81. Luis Virkus), Robin Kutschinski (46. Thorben Schmitt) - Trainer: Markus Anders
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 92
Tore: 1:0 Durukan Celik (14.), 2:0 Mats Schleszies (18.), 3:0 Durukan Celik (57.), 3:1 Tobias Kamper (62.), 4:1 Nikita Maul (78.), 5:1 Mats Schleszies (81.), 6:1 Baris Ibrahim Dalbun (89.)
DJK Hehn – VfB Korschenbroich 3:5
DJK Hehn: Julian Brockmann, Fabian Hentrup (67. Christian Lenzen), Patrick Theveßen, Moritz Gross (56. Riad Ainouz), Patrick Müller (52. Janusz Kersting), Dominik Santos Marques (75. Lars Schroers) - Trainer: Torsten Müller
VfB Korschenbroich: Erfanullah Tasal, Kolja Wirtz (46. Philip Schmitz), Moussa Diabate, Florim Redzepi, Amer Bedour, Anastasios Koutras, Luan Kurhasku, Elias Amani, Kyriakos Koutras (69. Albin Zejnaj), Noumouke Diabatè (90. Ali Choumar), Ali Salgin (81. Cedric Wintzen) - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Elias Amani (9.), 1:1 Patrick Theveßen (24.), 1:2 Ali Salgin (33.), 2:2 Fabian Hentrup (39.), 2:3 Kyriakos Koutras (43.), 2:4 Noumouke Diabatè (47.), 2:5 Noumouke Diabatè (62.), 3:5 Patrick Theveßen (74.)
Rot: Moussa Diabate (55./VfB Korschenbroich/Beleidigung)
FC Blau-Weiß Wickrathhahn – Sportfreunde Neuwerk II 1:1
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten (93. Tim Sturm), Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Christoph Wolters, Albion Hajra, Jonas Peltzer, Pasqual König, Sebastian Schopp (46. Maanon Nayagam), Christian Engels, Cristiano Luis Dos Santos Miguel (88. Tim Krüll) - Trainer: Mark Endemann - Trainer: Carlos Miguel
Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Jonas Symes, Janik Richter, Florian Haupts, Marcel Bosbach (54. Jan-Ole Heck), Jan Spürkmann, Alexander Dreilich, Ben Lawrenz, Mohammed Amraoui, Oualid Ouahabi - Trainer: Holger Rütten
Schiedsrichter: Lasaros Savvidis (Viersen) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Mohammed Amraoui (25.), 1:1 Kevin Schwiers (79.)
TuS Liedberg – SC Rheindahlen 3:2
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Tobias Lysson, Dominik Jansen Chavez, Kubilay Serin, Sinan Kleine, Philip Onkelbach, David Maaßen, Muhamet Azirovic (69. David Wilms), Jan Alexander Luig, Dominic Wallrath (57. Jannik Hanfland), Marc Neues (68. Claudio Fernandes) - Trainer: Fabian Vitz
SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Hasan Er (89. Mesut Özegen), Jephte Chibalonza Kwanza (46. Kay Hübner), Emre Türkmen, Florian Torrens, Murat Tam, Manuel Gottuso (89. Miracle Mangaya Mongengo), Lucas Scelza, Nils Rupietta (27. Ousmane Thiao), Enrico Zentsch, Hassan El Hage - Trainer: Michael von Amelen
Schiedsrichter: Kevin Jansen (Viersen) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Muhamet Azirovic (11.), 2:0 Jan Alexander Luig (19.), 2:1 Hassan El Hage (49.), 2:2 Hassan El Hage (64.), 3:2 Marc Neues (67.)
Sportfreunde Neersbroich – SV Schelsen 1:2
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Sebastian Heymanns (65. Fabian Spancken), Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp (79. Dennis Kylau), Nicolas Puhe, Tim Glogau, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski (83. Mathis Beyer), Christopher Link, Jonas Hintsches - Trainer: Oliver Glogau
SV Schelsen: Luke Pöhler, Michael Prigge, David Ringel, Linus Bien, Marius Sentis, Lucas Jansen, Sebastian Gerhard Selke, Tayler Helm (91. Till Kruchen), Luka Tanaskovic, Luis Enrique Thomas (51. Yehor Kachan), Gian-Luca Jordans (66. Artem Skriahin) - Trainer: Marc Gülzow
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Christopher Link (36.), 1:1 Gian-Luca Jordans (65. Foulelfmeter), 1:2 David Ringel (75.)
Gelb-Rot: Jonas Hintsches (80./Sportfreunde Neersbroich/Meckern)
Polizei SV Mönchengladbach – ASV Einigkeit Süchteln II 3:0
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz, Furkan Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf (81. Naoufal El Aboussi), Elah Al Maghamseh, Ahmed El Aboussi (73. Ebrahem Ahmed), Faisal Mirzada, Jason Krüer (77. Elias Lukas El Moudene) (84. Nick Schaub) - Trainer: Erhan Kuralay
ASV Einigkeit Süchteln II: Sascha Jansen-Ophei, Anthony Kreft, Rohan Hirsch, Fynn Brocker, Klaus Siemes, Ben Luca Müller, Björn Fruhen (76. Lion Lambertz), Noe Hirsch (62. Cameron Luis Heinrichs), Joe Recker, Jan Schouren, Niklas Reimelt (76. Matthias Bertges) - Trainer: Marvin Hermes
Schiedsrichter: Darius Lukossek - Zuschauer: 51
Tore: 1:0 Elah Al Maghamseh (35.), 2:0 Elah Al Maghamseh (48.), 3:0 Jason Krüer (58.)
Die kommenden Spieltage:
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Rheindahlen - Wickrathhahn
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr DJK Hehn - ASV Süchteln II
So., 02.11.25 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Polizei SV
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Otzenrath - Rheydter SV
So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Schelsen - Liedberg
So., 02.11.25 15:15 Uhr Red Stars MG - Neersbroich
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr Rheindahlen - SV Schelsen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Korschenbr.
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr DJK Hehn - SF Neuwerk II
So., 09.11.25 15:00 Uhr Wickrathhahn - Polizei SV
So., 09.11.25 15:00 Uhr Liedberg - Red Stars MG
So., 09.11.25 15:00 Uhr Neersbroich - Odenkirchen II