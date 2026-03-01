Rheydter SV setzt sich ab, Verfolger Neersbroich verliert in Neuwerk

Die Red Stars Mönchengladbach stehen weiterhin mit dem Rücken zur Wand. Auch bei der SpVg Odenkirchen II gab es nichts zu holen für den Tabellenletzten. Tobias Kamper (3., 69.), Malik Sinanovic (47.) und Thomas Fialkowski sorgten für eine komfortable 4:0-Führung der Heimmannschaft. Beim Stand von 0:2 vergaben die Gäste zu allem Überfluss auch noch einen Strafstoß. In der 77. Minute erzielte Leon Pfeiffer allerdings noch den 1:4-Ehrentreffer. Odenkirchen machte große Schritte aus dem Keller heraus, während die Red Stars weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Rang stehen.

Der SV Otzenrath siegte im Hinspiel mit 1:0 gegen den SV Schelsen. Auch im Rückspiel behielten die Schwarz-Weißen die Überhand. Durch Treffer von Jan-Niklas Alexander Jaspers (7., 52.), Ilker Özkan (16.) und Tim Offermanns (48.) wurde die Partie bereits nach 52 Minuten entschieden. Der Ehrentreffer von Artem Skriahin (79.) trug nur noch zur Ergebniskosmetik bei. Durch den klaren 4:1-Heimerfolg sprang Otzenrath auf Rang drei, während Schelsen auf den zehnten Platz abrutschte.

Sowohl der ASV Süchteln II, als auch der TuS Liedberg erlebten ein schwieriges Liga-Ende im vergangenen Jahr. Den besseren Start in das neue Jahr erwischten allerdings die Hausherren mit einem deutlichen 5:1-Sieg über den TuS. Durch Tore von Jan Henrik Heynckes (24., 43.) und Kyle Brocker (37.) stand es bereits zur Halbzeitpause 3:0 für den ASV. In Hälfte zwei erhöhte Tom Plauk auf 4:0 (64.), ehe Jan Alexander Luig der 1:4-Ansschlusstreffer gelang (76.). Den Schlusspunkt setzte Niklas Reimelt zum 5:1-Endstand (86.). Die Süchtelner beendeten den Negativtrend. Liedberg rutschte derweil weiter in den Keller ab.

Durch einen Lauf von sechs ungeschlagenen Spielen in Serie kämpften sich die Sportfreunde Neuwerk II aus dem Tabellenkeller heraus. Auch nach der langen Winterpause legten die Blau-Weißen nach. Ein Spieler stach derweil im Duell mit den Sportfreunden Neersbroich heraus: Christopher Hermes netzte gleich dreimal für Neuwerk (2., 36., 68.) und brachte sein Team somit auf die Siegerstraße. Auch der 1:3-Anschlusstreffer von Christopher Link in Minute 81 änderte nichts an einem weiteren Sieg der Hausherren, die damit den Abstand auf das obere Tabellendrittel verkürzten. Neersbroich verlor derweil den Anschluss an den Rheydter SV.

Spieldaten:

VfB Korschenbroich – SC Rheindahlen 2:2

VfB Korschenbroich: Erfanullah Tasal, Kacper Kosciuk, Kolja Wirtz, Alvis Zejnaj, Florim Redzepi, Simon Lierz, Luan Kurhasku, Philip Schmitz, Elias Amani, Luca Kindervatter, Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps

SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Hasan Er, Jephte Chibalonza Kwanza (95. Naye Kante), Emre Türkmen, Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig (53. Ousmane Thiao), Marius Esser, Manuel Gottuso (88. Maurice Philip Debock), Lucas Scelza, Hassan El Hage (77. Nadir El-Harrak Bachiri) - Trainer: Mesut Özegen

Schiedsrichter: Robin Nilgen (Jüchen) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Philip Schmitz (37.), 1:1 Manuel Gottuso (53.), 1:2 Hassan El Hage (69.), 2:2 Elias Amani (82. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Danny Gosemärker (86./SC Rheindahlen/Foulspiel)

DJK Hehn – Rheydter SV 1:3

DJK Hehn: Marcel Meisen, Julian Brockmann, Sandi Kheder, Lars Schroers, Nico Klerx, Felix Peter Olbrich, Noah Wilms, Walid Chehaida, Patrick Müller, Patrick Theveßen, Oussama Mansour - Trainer: Torsten Müller - Co-Trainer: Hendrik Schotten - Co-Trainer: Holger Brockmann

Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez (62. Christoph Sikowski), Vitali Kwitko, Baris Han Karaman (62. Ahmet Sinan Ilhan), Karsten Waniek, Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic (90. Valon Bajraktari), Durukan Celik, Sergen Camcioglu (86. Mohamedyasine Belhamri), Mats Schleszies, Melih Karakas, Baris Ibrahim Dalbun (62. Florian Vitia) - Trainer: Arian Gerguri

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 88

Tore: 1:0 Oussama Mansour (14.), 1:1 Melih Karakas (33.), 1:2 Durukan Celik (69.), 1:3 Mats Schleszies (90.)

SpVg Odenkirchen II – Red Stars Mönchengladbach 4:1

SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Yannik Topüth, Mehmet Sirin Özekinci, Felix Zimmermann, Andre Garcia, Michael Nelißen, Kevin Yaramis, Tobias Kamper, Pascal Schmitz, Malik Sinanovic, Thomas Fialkowski - Trainer: Markus Anders

Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Johann Miller, Alexander Chilko (71. Igor Gunko), Ahmet Sunkur, Nikita Graf, Marc Klunk, Sirwan Samir Quassem (60. Daniel Schljanik), Selim Mohamed Kasmi, Gytautas Keinys (81. Arthur Kolesnikov), Leon Pfeiffer, Nikita Riel (46. Serhii Tsoi) - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald

Tore: 1:0 Tobias Kamper (3.), 2:0 Malik Sinanovic (46.), 3:0 Thomas Fialkowski (67.), 4:0 Tobias Kamper (68.), 4:1 Leon Pfeiffer (76.)

Besondere Vorkommnisse: Marc Klunk (Red Stars Mönchengladbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marvin Spinnrath (57.).

ASV Einigkeit Süchteln II – TuS Liedberg 5:1

ASV Einigkeit Süchteln II: Jens Lonny, Fynn Brocker, Ben Luca Müller, Noe Hirsch, Tom Plauk (65. Nils Wüsten), Kyle Brocker, Jan Schouren, Niklas Reimelt, Luca Noel Doneth (73. Björn Fruhen), Cameron Luis Heinrichs, Jan Henrik Heynckes (62. Ivan Jajetic) - Trainer: Marvin Hermes

TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Jens Onkelbach (81. David Wilms), Tobias Claßen, Philip Onkelbach, David Maaßen, Muhamet Azirovic (62. Dominik Jansen Chavez), Thomas Gründig, Jan Alexander Luig, Claudio Fernandes (69. Henri Cremer), Marcel Bock (81. Patrick Waclawowicz), Michael Kleine - Trainer: Fabian Vitz

Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 43

Tore: 1:0 Jan Henrik Heynckes (24.), 2:0 Kyle Brocker (37.), 3:0 Jan Henrik Heynckes (43.), 4:0 Tom Plauk (64.), 4:1 Jan Alexander Luig (76.), 5:1 Niklas Reimelt (86.)

Rot: Tobias Claßen (79./TuS Liedberg/)

Sportfreunde Neuwerk II – Sportfreunde Neersbroich 3:1

Sportfreunde Neuwerk II: Paul Metzen, Maximilian Haupts, Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter, Florian Haupts, Marcel Bosbach, Christopher Hermes (81. Maximilian Reich), Robin Beckers, Fabian Krah, Ricardo Martinez Ros, Tim Güth - Trainer: Holger Rütten

Sportfreunde Neersbroich: Robin Jungbluth, Alexander Lodes, Fabian Spancken (57. Alexander Lodes), Nicolas Puhe, Tim Glogau, Nikolas Bergs (61. Oliver Kremers), Marco Glogau (61. Jeff Kamgaing Ezo), Jan Pascal Kucklinski, Christopher Link, Felix Koch (61. Mathis Beyer), Jonas Hintsches (57. Tim Scheeren) - Trainer: Oliver Glogau

Schiedsrichter: Christian Lex (Wegberg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Christopher Hermes (2.), 2:0 Christopher Hermes (36.), 3:0 Christopher Hermes (68.), 3:1 Christopher Link (81. Foulelfmeter)

SV 1909 Otzenrath – SV Schelsen 4:1

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Hakan Karamermer (46. Laurens Padberg), Paul Gross, Simon Schrey (65. Nils Ceglarek), Bennet Dahmen (64. Gian-Luca Jordans), Andre Jakuszeit, Jan-Niklas Alexander Jaspers, Henrik Wirtz, Ilker Özkan (74. Karl Hamacher), Max Siebmanns, Tim Offermanns (74. Jan-Hendrik Schmitz) - Co-Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

SV Schelsen: Tim Noever, Linus Bien, Lucas Jansen (46. Lars Lüdtke), Vasilios Anthitsis, Sebastian Gerhard Selke, Tayler Helm (63. Julien Radosavljevic) (75. Frederik Forsting), Luka Tanaskovic, Marius Sentis, Umut Akis, Artem Skriahin, Jasin Al-Zaben (69. Nils Muders) - Co-Trainer: Maximilian Linke - Trainer: Marc Gülzow

Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Jan-Niklas Alexander Jaspers (7.), 2:0 Ilker Özkan (16.), 3:0 Tim Offermanns (48.), 4:0 Jan-Niklas Alexander Jaspers (52.), 4:1 Artem Skriahin (79. Foulelfmeter)

Die kommenden Spieltage:

18. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr Rheindahlen - ASV Süchteln II

Sa., 07.03.26 17:30 Uhr Odenkirchen II - Wickrathhahn

So., 08.03.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Liedberg

So., 08.03.26 15:00 Uhr Neersbroich - Polizei SV

So., 08.03.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Korschenbr.

So., 08.03.26 15:15 Uhr Red Stars MG - SV Otzenrath

19. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Korschenbr. - Red Stars MG

Sa., 14.03.26 16:00 Uhr SV Otzenrath - Odenkirchen II

So., 15.03.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - SV Schelsen

So., 15.03.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Rheindahlen

So., 15.03.26 15:00 Uhr DJK Hehn - Neersbroich

So., 15.03.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Rheydter SV

So., 15.03.26 15:30 Uhr Polizei SV - Liedberg