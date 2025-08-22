Rheydter SV sehnt sich nach dem Aufstieg

Ein dritter Platz in der Rückrundentabelle machen den Rheydter SV zu einer der Aufstiegskandidaten in der aktuellen Spielzeit. Doch nun ist die Frage wie der SV mit dieser Rolle umgeht. Trainer Arian Gerguri sprach über das erste Spiel gegen den Polizei SV Mönchengladbach und die Rolle als Aufstiegsaspirant.

Der Übungsleiter übernahm in der Saison 2023/24 das Amt des Cheftrainers in Rheydt. In seinem ersten Jahr landete er auf dem achten Tabellenplatz. Eine Spielzeit später verbesserte sich seine Truppe um ganze drei Ränge. Nun will er mit seinem Team noch weiter nach oben.

"Mit dem ersten Spiel bin ich insgesamt sehr zufrieden. Die Jungs haben viele Dinge umgesetzt, die wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben– sowohl in der Grundordnung, als auch im Spiel mit dem Ball. Natürlich gibt es noch Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, aber für das erste Pflichtspiel war das ein sehr reifer Auftritt", sagte Gerguri über das Spiel seiner Truppe. Weiter führte er aus: "Besonders die Geduld und Ruhe im Ballbesitz, sowie das Verhalten gegen den Ball haben mir gut gefallen."

Nachdem sich die erste Mannschaft vom SC Waldniel in der vergangenen Saison zurückzog, wechselten einige Spieler vom Bezirksligisten nach Rheydt. Darunter Akteure, wie beispielsweise Melih Karakas, Florian Vitia oder auch Mats Schlezias, die ihr Können schon in höheren Ligen bewiesen haben. Diese drei Offensivspieler sorgten auch für den ersten Sieg am ersten Spieltag für den RSV, denn alle drei Stürmer trafen beim 3:0-Erfolg über den PSV.

Mit 54 Gegentoren stellte der SV die zweitbeste Defensive in der vergangenen Spielzeit. Auch gegen den Polizei SV gelang es der Rheydter Abwehr die Null zu halten und somit für mehr Ruhe im Spiel zu sorgen. Der Cheftrainer zeigte sich schlussendlich sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams. "Wir hatten das Auswärtsspiel von Beginn an im Griff, auch wenn’s am Anfang etwas hektisch zuging, aber nach fünf Wochen Vorbereitung war es ein gelungener Saisonstart", erklärte er.

Sehnsucht ist groß

Nach dem Bezirksliga-Abstieg in der Saison 2021/22 ist es nun die vierte aufeinanderfolgende Kreisliga A-Spielzeit für die Schwarz-Weißen. In Rheydt sehnen sich die Verantwortlichen nach einem Aufstieg. Vielleicht ist es in diesem Spieljahr soweit. An Selbstbewusstsein fehlt es niemanden beim A-Ligisten. "Wir blicken mit großer Motivation und einem gesunden Selbstvertrauen auf die Saison. Uns ist bewusst, dass wir die Qualität haben, oben mitzuspielen, aber wir wissen auch, dass der Weg lang und fordernd wird. Wir wollen Woche für Woche konstant unsere Leistung bringen", äußerte der Chefcoach.

Allerdings ist der Aufstieg keine Pflicht beim letztjährigen Fünftplatzierten. "Wenn wir weiter so fokussiert arbeiten und als Team auftreten, stehen unsere Chancen gut, das Ergebnis der letzten Saison zu verbessern. Was am Ende dabei rumkommt wird sich zeigen", verriet der Übungsleiter.

Noch ist es zu früh um mit Spekulationen zu beginnen. Allerdings ist der RSV aufgrund seiner Rückrunde und seines Kaders ein ernsthafter Kandidat für den Sprung in die Bezirksliga. Jedoch sind es noch 25 Partien, die das Team von Gerguri absolvieren muss. Am kommenden Spieltag wartet erstmal die DJK Hehn auf seine Mannschaft. Ob der Rheydter SV den nächsten Sieg einfahren kann und somit einen perfekten Start in die Saison erwischt, wird sich noch zeigen.