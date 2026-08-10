Rheydter SV schlägt Landesligisten, Neuwerk unterliegt Oberligisten

Für eine Überraschung sorgte indes Bezirksliga-Aufsteiger Rheydter SV. Die Mannschaft gewann gegen Landesligist SC Werden-Heidhausen aus Essen mit 5:3 und zog in die zweite Runde ein. Tobias Jerghoff brachte die Essener zunächst in Führung (18.), ehe Leonard Bajraktari für den RSV ausglich (30.). Vor der Pause ging Werden erneut in Führung durch Gianluca Nava (35.). In der zweiten Hälfte drehte der „Spö“ die Partie. Branimir Galic mit einem Dreierpack (51./61./82.) und Melih Karakas (54.) machten den Erfolg perfekt, Heidhausen gelang nur noch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 3:4 (81.).

Ohne Chance blieb der TSV Kaldenkirchen gegen den klassenhöheren DSC Düsseldorf und kassierte eine regelrechte Abreibung. Der A-Ligist musste sich blamabel mit 0:10 beim Bezirksligisten geschlagen geben und schied damit bereits in der ersten Runde des Niederrheinpokals aus.