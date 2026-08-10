Rheydter SV schlägt Landesligisten, Neuwerk unterliegt Oberligisten

Drei Siege und zwei Niederlagen: Für die regionalen Teams ergab die erste Runde des Niederrheinpokals am Wochenende eine gemischte Bilanz. Doch es war auch eine positive Überraschung dabei.
Die haben die Sportfreunde Neuwerk zwar verpasst, haben sich in der ersten Pokalrunde aber ordentlich verkauft. Auch wenn sie sich dem klassenhöheren Oberligisten Sportfreunde Baumberg am Ende mit 0:3 (0:0) geschlagen geben mussten. Vor allem im ersten Durchgang hielt der Landesliga-Aufsteiger den Favoriten lange in Schach und ließ nur wenige klare Möglichkeiten zu. Erst nach der Pause setzte sich die individuelle Qualität der Gäste entscheidend durch.
Trainer Dony Karaca sagte nach der Partie, dass er mit dem Auftritt seiner Mannschaft trotz der Niederlage zufrieden gewesen sei. Vor rund 150 Zuschauern begegnete Neuwerk dem klassenhöheren Gegner mit einer kompakten Defensive und großer Laufbereitschaft. Baumberg hatte zwar mehr Ballbesitz, fand gegen die gut organisierte Hintermannschaft der Gastgeber aber zunächst kaum Lösungen. Offensiv setzte Neuwerk nur vereinzelte Akzente, ging den defensiven Matchplan jedoch konsequent und diszipliniert an. „Unser Fokus war, gut zu verteidigen. Das haben wir auch gut gemacht. In der ersten Halbzeit hatten wir zwar einige Ballgewinne, waren nach vorne aber nicht zwingend genug“, sagte Karaca.
Direkt nach dem Seitenwechsel kippte die Partie. Milan Burovac brachte Baumberg in der 48. Minute mit 1:0 in Führung. Nur neun Minuten später erhöhte Ernesto Carratala-Jimenez auf 2:0. Beide Treffer fielen nach verlorenen Zweikämpfen im Zentrum und waren aus Sicht Karacas durchaus vermeidbar. „Wir haben die Gegentore zu leicht zugelassen. Das 1:0 und auch das 2:0 waren Situationen, die wir besser verteidigen müssen“, erklärte der Neuwerker Coach.
Trotz des Zwei-Tore-Rückstands steckte der Landesligist nicht auf. Rund eine Viertelstunde vor Schluss bot sich Lasse Buschmann die große Gelegenheit zum Anschlusstreffer, sein Abschluss landete jedoch am Aluminium. Wenig später forderten die Gastgeber nach einem Zweikampf mit Denis Salk im Strafraum einen Elfmeter, doch der Schiedsrichter entschied auf Weiterspielen. „Da wurde Denis Salk im Strafraum angespielt und dann komplett weggeräumt. Für mich war das eine klare Fehlentscheidung“, sagte Karaca.
Als Neuwerk in der Schlussphase mehr riskierte, ergaben sich für den Oberligisten Räume zum Kontern. Einen davon nutzte der eingewechselte Brian Owusu in der Nachspielzeit (90.+4) zum 3:0-Endstand. Trotz des Ausscheidens zog Karaca ein positives Fazit. Gegen den Oberligisten habe seine Mannschaft über weite Strecken das umgesetzt, was sie sich vorgenommen hatte. „Im Großen und Ganzen kann man mit dem, was ich von der Mannschaft sehen wollte, zufrieden sein. Natürlich nicht mit der Niederlage, aber wir haben gegen eine gestandene Oberliga-Mannschaft gespielt“, sagte der Trainer.
Der SC Union Nettetal hat die erste Hürde im Niederrheinpokal ohne Probleme gemeistert. Beim A-Ligisten Büdericher SV feierte der Landesligist einen ungefährdeten 9:0 (1:0)-Erfolg. Nach einer zunächst zähen ersten Halbzeit sorgte Peer Winkens per Handelfmeter mit seinem Führungstreffer (34.) für die Weichenstellung. Nach dem Seitenwechsel brach der Widerstand des Außenseiters. Winkens (52./70.) und Phillip Spickenbaum (68./72./86.) erzielten jeweils einen Dreierpack. Die weiteren Treffer steuerten Niklas Götte (53.) und Leo Stegner (62./65.) bei.
Die VSF Amern haben sich beim Landesliga-Konkurrenten VfB Speldorf mit 3:2 (0:1) durchgesetzt und stehen ebenfalls in der zweiten Pokalrunde. Nach dem frühen Rückstand durch Christian Küper (10.) drehte die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg und Dennis Homann die Begegnung innerhalb von zehn Minuten. Niklas Thobrock (63.) und Luca Dorsch mit einem Doppelpack (64./73.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer von Luca Grillemeier (80.) sorgte noch einmal für Spannung, am verdienten Erfolg der Amerner änderte sich jedoch nichts.
Für eine Überraschung sorgte indes Bezirksliga-Aufsteiger Rheydter SV. Die Mannschaft gewann gegen Landesligist SC Werden-Heidhausen aus Essen mit 5:3 und zog in die zweite Runde ein. Tobias Jerghoff brachte die Essener zunächst in Führung (18.), ehe Leonard Bajraktari für den RSV ausglich (30.). Vor der Pause ging Werden erneut in Führung durch Gianluca Nava (35.). In der zweiten Hälfte drehte der „Spö“ die Partie. Branimir Galic mit einem Dreierpack (51./61./82.) und Melih Karakas (54.) machten den Erfolg perfekt, Heidhausen gelang nur noch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 3:4 (81.).
Ohne Chance blieb der TSV Kaldenkirchen gegen den klassenhöheren DSC Düsseldorf und kassierte eine regelrechte Abreibung. Der A-Ligist musste sich blamabel mit 0:10 beim Bezirksligisten geschlagen geben und schied damit bereits in der ersten Runde des Niederrheinpokals aus.