Rheydter SV mit Big-Points, Hehn überrascht

In der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen kam es am vergangenen Wochenende zum 12. Spieltag. Der Rheydter SV holte sich Big-Points im Top-Spiel gegen den SV Otzenrath. Gleichzeitig besiegte die DJK Hehn den ASV Süchteln II und holte damit wichtige Zähler im Tabellenkeller. Das war der 12. Spieltag:
Den Spieltag eröffneten der SC Rheindahlen und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Beide Vereine waren im unteren Tabellenbereich unterwegs. Die Rheindahlener hatten den besseren Start und führten nach 20 Minuten durch einen Doppelschlag von Mesut Özegen (19.) und Murat Tam (20.) mit 2:0. Durch ein Eigentor von Özegen kamen die Gäste noch vor der Halbzeit auf 1:2 ran (31.), ehe Hassan El Hage kurz vor dem Pausenpfiff den alten Abstand wieder herstellte (45.). In einer umkämpfen zweiten Hälfte traf Tim Sturm in der 84. Minute noch zum 2:3-Anschluss des FC - allerdings passierte daraufhin nichts mehr und so holte sich der SC wichtige Zähler. Rheindahlen kletterte auf Rang Neun, während Wickrathhahn weiterhin seit dem ersten Spieltag auf einen Dreier warten muss.
Zeitgleich traf die DJK Hehn auf den ASV Süchteln II. Die Partie eröffnete Matthias Bertges zur standesgemäßen 1:0-Führung der Gäste (7.). In der Folgezeit fanden die Hehner jedoch immer besser in das Spiel und drehten den 0:1-Rückstand noch vor der Pause in eine 2:1-Führung um - treffsicher dabei waren Patrick Theveßen (26.) und Sandi Kheder (39.). Doch auch in der zweiten Hälfte hörte die DJK nicht auf und erhöhte durch Theveßen auf 3:1 (56.). Dies war zeitgleich der Endstand und somit holte sich Hehn wichtige Punkte im Tabellenkeller. Gleichzeitig verlor Süchteln den Anschluss an die Spitze.
Sowohl der SV Schelsen, als auch der TuS Liedberg setzten ihrem Negativtrend der vergangenen Wochen am 11. Spieltag ein Ende und siegten. Somit setzte sich der SV von der roten Zone ab, während Liedberg sich im Tabellenmittelfeld einnistete. Im direkten Duell wollten beide Vereine nachlegen, allerdings endete ein umkämpftes Spiel schlussendlich mit 0:0. Durch das torlose Remis blieben die Schelsener im Tabellenkeller. Zeitgleich verblieb der TuS im Mittelfeld der Liga.
Die Sportfreunde Neuwerk II sicherten sich mit einer erfahrenen Truppe einen wichtigen Zähler gegen den Polizei SV Mönchengladbach. Dabei gingen die Gäste in der 46. Minute durch Jason Krüer in Führung. Die Hausherren drückten mit allem was sie haben auf den Ausgleich - dieser fiel in der 68. Minute durch den kurz zuvor eingewechselten Fabio Leonardo Nüchel. Die Neuwerker blieben somit im vierten Spiel in Folge ungeschlagen, während es die Gladbacher versäumten an die Spitzengruppe der Liga anzuknüpfen.
Es war das absolute Top-Spiel des Spieltags, denn der Tabellenführer aus Rheydt traf auf den Zweitplatzierten aus Otzenrath. Nur zwei Zähler trennten die beiden Mannschaften vor dem Duell von einander. Florian Vitia brachte die Rheydter kurz vor Ende der ersten Hälfte in Führung (45.). Die Heimmannschaft zeigte allerdings weshalb sie dort oben weilt und kam durch Merlin Padberg zum 1:1-Ausgleich (60.) - der allerdings nicht lange hielt, denn Nikita Maul traf nur sieben Spielminuten später zur erneuten Führung der Gäste (67.). Für die 3:1-Entscheidung sorgte dann Aleksandar Milenovic in der 90. Minute. Durch den Sieg und die Pleite Süchtelns holte Rheydt absolute Big-Points. Otzenrath musste derweil einen bitteren Rückschlag hinnehmen.
Das Tabellenschlusslicht Red Stars Mönchengladbach bekam es am vergangenen Spieltag zu tun mit den Sportfreunden aus Neersbroich. In der Partie hatten die Gäste von Beginn an keine Probleme und siegten dann schlussendlich auch verdient mit 5:0. Erfolgreich vor dem Tor waren dabei Christopher Link (20., 53.), Ben Julian Schwarzer (27.), Marco Glogau (66.) und Jan Hüsges (87.). Durch den Dreier kletterten die Neersbroicher bis auf den zweiten Platz. Die Red Stars verblieben derweil auf dem letzten Rang.
Spieldaten:
SC Rheindahlen – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3:2
SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Mesut Özegen, Hasan Er, Emre Türkmen (77. Akbar Khan Naderi), Florian Torrens, Fabian Lenz (67. Sayed Ahmad Alhaj Abo), Marius Esser (67. David Hennig), Murat Tam (67. Tim Kiak), Manuel Gottuso, Lucas Scelza, Hassan El Hage (90. Kay Hübner) - Trainer: Michael von Amelen
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Jonas Peltzer, Pasqual König, Maanon Nayagam, Mark Endemann, Christian Engels, Cristiano Luis Dos Santos Miguel, Albin Cekic - Trainer: Mark Endemann - Trainer: Carlos Miguel
Schiedsrichter: Markus Horsch - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Mesut Özegen (19.), 2:0 Murat Tam (20.), 2:1 Mesut Özegen (31. Eigentor), 3:1 Hassan El Hage (45.), 3:2 Tim Sturm (84.)
DJK Hehn – ASV Einigkeit Süchteln II 3:1
DJK Hehn: Henry Bradler, Janusz Kersting, Gabriel Herrmann, Sandi Kheder, Fabian Hentrup, Noah Wilms, Patrick Theveßen (90. Manuel Vogel), Dennis Can Horn, Riad Ainouz (70. Christian Lenzen), Patrick Müller, Dominik Santos Marques (71. Jawad Bouziani EL Bouziani) - Trainer: Torsten Müller - Co-Trainer: Hendrik Schotten - Co-Trainer: Holger Brockmann
ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft (88. Adrian Golub), Rohan Hirsch, Fynn Brocker, Ben Luca Müller, Björn Fruhen, Noe Hirsch, Joe Recker, Matthias Bertges, Niklas Reimelt, Cameron Luis Heinrichs - Co-Trainer: Julian Glöckner - Trainer: Marvin Hermes
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Matthias Bertges (7.), 1:1 Patrick Theveßen (26.), 2:1 Sandi Kheder (39.), 3:1 Patrick Theveßen (56.)
Sportfreunde Neuwerk II – Polizei SV Mönchengladbach 1:1
Sportfreunde Neuwerk II: Paul Metzen, Maximilian Haupts, Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter, Florian Haupts, Marcel Bosbach (66. Fabio Joel Peters), Jan Spürkmann (46. Alexander Dreilich), Lucas Lingen, Fabian Krah, Oualid Ouahabi (89. Christian van Vlodrop) - Trainer: Holger Rütten
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz, Furkan Güven, Soner Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay (77. Ahmed El Aboussi), Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh (82. Naoufal El Aboussi), Faisal Mirzada (82. Christian Schombert), Jason Krüer (82. Stephan Deues) - Trainer: Erhan Kuralay
Schiedsrichter: Oliver Finken (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jason Krüer (46.), 1:1 Fabio Leonardo Nüchel (68.)
SV 1909 Otzenrath – Rheydter SV 1:3
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Jonas Klann (70. Karl Hamacher), Dominik Strauch, Laurens Padberg (77. Hakan Karamermer), Jöran Waßenberg (56. Max Siebmanns), Paul Gross, Simon Schrey, Andre Jakuszeit (70. Nico Rosen), Merlin Padberg, Jan-Hendrik Schmitz (64. Ilker Özkan), Jan-Niklas Alexander Jaspers - Co-Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Onur Altuntac, Danyal Öviç (88. Valon Bajraktari), Vitali Kwitko, Joel Bernards, Kevin Adrovic, Durukan Celik, Matthis Zaum, Nikita Maul, Florian Vitia (78. Aleksandar Milenovic), Mohamedyasine Belhamri (64. Mohammed Abd Erraouf Achouri) - Co-Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri
Schiedsrichter: Christopher Klein - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Florian Vitia (45. Foulelfmeter), 1:1 Merlin Padberg (60.), 1:2 Nikita Maul (67.), 1:3 Aleksandar Milenovic (90.)
SV Schelsen – TuS Liedberg 0:0
SV Schelsen: Luke Pöhler, Michael Prigge, Giuliano Jordans, David Ringel, Linus Bien, Lucas Jansen, Vasilios Anthitsis, Sebastian Gerhard Selke, Tayler Helm, Luka Tanaskovic (83. Tim Hopf), Artem Skriahin (63. Gian-Luca Jordans) - Co-Trainer: Dominic Schiffer - Trainer: Marc Gülzow
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Tobias Lysson (50. Tobias Claßen), David Wilms (60. Marcel Bock), Dominik Jansen Chavez, Kubilay Serin, David Maaßen, Jannik Hanfland, Muhamet Azirovic, Jan Alexander Luig (86. Niklas Teut), Claudio Fernandes, Marc Neues (63. Jens Onkelbach) - Trainer: Fabian Vitz
Schiedsrichter: Ireneus Gagor - Zuschauer: 98
Tore: keine Tore
Red Stars Mönchengladbach – Sportfreunde Neersbroich 0:5
Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Johann Miller, Alexander Chilko, Ahmet Sunkur, Dennis Beidniz, Nikita Graf (64. Alexander Beidniz), Sirwan Samir Quassem, Gehad Jerdo (46. Leon Pfeiffer), Suber Keyse Ali (66. Daniel Schljanik) - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald
Sportfreunde Neersbroich: Dominik Hippler, Sebastian Heymanns, Robin Jungbluth, Felix Klomp (78. Alexander Lodes), Mathis Beyer (24. Leon Garche) (76. Oliver Kremers), Fabian Spancken, Jan Hüsges, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski (83. Julian Brüggen), Christopher Link, Ben Julian Schwarzer (46. Jeff Kamgaing Ezo) - Trainer: Oliver Glogau
Schiedsrichter: Thorben Werner Fincks (Viersen) - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Christopher Link (20. Foulelfmeter), 0:2 Ben Julian Schwarzer (27.), 0:3 Christopher Link (53.), 0:4 Marco Glogau (66.), 0:5 Jan Hüsges (87.)
Die kommenden Spieltage:
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr Rheindahlen - SV Schelsen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Korschenbr.
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr DJK Hehn - SF Neuwerk II
So., 09.11.25 15:00 Uhr Wickrathhahn - Polizei SV
So., 09.11.25 15:00 Uhr Liedberg - Red Stars MG
So., 09.11.25 15:00 Uhr Neersbroich - Odenkirchen II
14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SV Otzenrath - Neersbroich
Sa., 15.11.25 18:15 Uhr Red Stars MG - Rheindahlen
Sa., 15.11.25 18:30 Uhr Odenkirchen II - Liedberg
So., 16.11.25 13:00 Uhr ASV Süchteln II - Rheydter SV
So., 16.11.25 15:00 Uhr Wickrathhahn - SV Schelsen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Polizei SV - DJK Hehn