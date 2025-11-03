Rheydter SV mit Big-Points, Hehn überrascht

Den Spieltag eröffneten der SC Rheindahlen und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Beide Vereine waren im unteren Tabellenbereich unterwegs. Die Rheindahlener hatten den besseren Start und führten nach 20 Minuten durch einen Doppelschlag von Mesut Özegen (19.) und Murat Tam (20.) mit 2:0. Durch ein Eigentor von Özegen kamen die Gäste noch vor der Halbzeit auf 1:2 ran (31.), ehe Hassan El Hage kurz vor dem Pausenpfiff den alten Abstand wieder herstellte (45.). In einer umkämpfen zweiten Hälfte traf Tim Sturm in der 84. Minute noch zum 2:3-Anschluss des FC - allerdings passierte daraufhin nichts mehr und so holte sich der SC wichtige Zähler. Rheindahlen kletterte auf Rang Neun, während Wickrathhahn weiterhin seit dem ersten Spieltag auf einen Dreier warten muss.

Zeitgleich traf die DJK Hehn auf den ASV Süchteln II. Die Partie eröffnete Matthias Bertges zur standesgemäßen 1:0-Führung der Gäste (7.). In der Folgezeit fanden die Hehner jedoch immer besser in das Spiel und drehten den 0:1-Rückstand noch vor der Pause in eine 2:1-Führung um - treffsicher dabei waren Patrick Theveßen (26.) und Sandi Kheder (39.). Doch auch in der zweiten Hälfte hörte die DJK nicht auf und erhöhte durch Theveßen auf 3:1 (56.). Dies war zeitgleich der Endstand und somit holte sich Hehn wichtige Punkte im Tabellenkeller. Gleichzeitig verlor Süchteln den Anschluss an die Spitze.

Sowohl der SV Schelsen, als auch der TuS Liedberg setzten ihrem Negativtrend der vergangenen Wochen am 11. Spieltag ein Ende und siegten. Somit setzte sich der SV von der roten Zone ab, während Liedberg sich im Tabellenmittelfeld einnistete. Im direkten Duell wollten beide Vereine nachlegen, allerdings endete ein umkämpftes Spiel schlussendlich mit 0:0. Durch das torlose Remis blieben die Schelsener im Tabellenkeller. Zeitgleich verblieb der TuS im Mittelfeld der Liga.

Die Sportfreunde Neuwerk II sicherten sich mit einer erfahrenen Truppe einen wichtigen Zähler gegen den Polizei SV Mönchengladbach. Dabei gingen die Gäste in der 46. Minute durch Jason Krüer in Führung. Die Hausherren drückten mit allem was sie haben auf den Ausgleich - dieser fiel in der 68. Minute durch den kurz zuvor eingewechselten Fabio Leonardo Nüchel. Die Neuwerker blieben somit im vierten Spiel in Folge ungeschlagen, während es die Gladbacher versäumten an die Spitzengruppe der Liga anzuknüpfen.

Es war das absolute Top-Spiel des Spieltags, denn der Tabellenführer aus Rheydt traf auf den Zweitplatzierten aus Otzenrath. Nur zwei Zähler trennten die beiden Mannschaften vor dem Duell von einander. Florian Vitia brachte die Rheydter kurz vor Ende der ersten Hälfte in Führung (45.). Die Heimmannschaft zeigte allerdings weshalb sie dort oben weilt und kam durch Merlin Padberg zum 1:1-Ausgleich (60.) - der allerdings nicht lange hielt, denn Nikita Maul traf nur sieben Spielminuten später zur erneuten Führung der Gäste (67.). Für die 3:1-Entscheidung sorgte dann Aleksandar Milenovic in der 90. Minute. Durch den Sieg und die Pleite Süchtelns holte Rheydt absolute Big-Points. Otzenrath musste derweil einen bitteren Rückschlag hinnehmen.