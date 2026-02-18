Rheydter SV: Ligaprimus mit Hang zum Harakiri

Gute Laune beim RSV. – Foto: Markus Verwimp

Der Rheydter SV ist zur Winterpause klar auf Meisterkurs: Der RSV führt die Kreisliga A mit 34 Punkten an – der Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Sportfreunde Neersbroich, beträgt mittlerweile sieben Zähler. „Wir sind sehr zufrieden. Die Mannschaft setzt das um, was wir erarbeiten. Die Ergebnisse sprechen für die Jungs“, sagt Trainer Arian Gerguri, der aber betont: „Natürlich können wir uns darauf nicht ausruhen.“ Schon vor der Saison hatte der Vorjahresfünfte intern auf den Platz an der Sonne geschielt, „extern haben wir es nicht als Ziel ausgegeben, obwohl uns schon viele auf dem Zettel hatten“, so der Cheftrainer.

Die Saison startete mit drei Siegen in der Liga und dem 2:1-Pokalerfolg gegen Landesligist ASV Süchteln furios. Das 2:2 gegen den jetzigen Verfolger Neersbroich beendete die Serie zwar, warf den Spitzenreiter aber nicht aus der Bahn.

Die zweite und bislang letzte Saisonniederlage setzte es gegen die Sportfreunde Neuwerk II Ende November. „So ein Spiel hast du einmal in der Saison. Du läufst 90 Minuten auf ein Tor und in der 90. Minute kriegst du so ein Eiertor rein – daraus wollen wir lernen“, sagt der RSV-Coach zur 0:1-Pleite. Das 5:3 gegen den Polizei SV rundete die insgesamt sehr konstante Hinrunde ab. Elf der 14 Spiele entschied Rheydt für sich.

Eine Woche später schoss der Rheydter SV den TuS Liedberg mit 10:0 ab und bezwang Neersbroich im Kreispokal. Die erste von zwei Niederlagen kassierte der RSV maximal spektakulär: Gegen den SC Rheindahlen lag Rheydt mit 0:3 hinten, führte dann zwischenzeitlich mit 5:3, verlor letztlich aber 5:6. „Das gehört dazu“, sagt Gerguri, dessen Mannschaft darauf mit einer Serie von sechs Ligasiegen in Folge und der nächsten Pokal-Überraschung gegen die SpVg Odenkirchen (2:0) reagierte.

Das war gut

Die Offensive um den 18-fachen Torschützen Mats Schleszies ist das klare Prunkstück des Spitzenreiters. 61-mal hat der RSV in der Hinrunde getroffen. Zum Vergleich: Der VfB Korschenbroich stellt mit 39 Toren den zweitbesten Angriff. Vor allem die „Flexibilität und die Mischung im Zentrum“ mache die Offensivstärke seiner Mannschaft aus, so Gerguri: „Wir haben immer wieder Jungs, die das Spiel entscheiden können. Natürlich glänzt Mats mit seinen Toren, aber Flo Vitia und Melih Karakas sind da ganz nah dran.“

Das muss besser werden

Die starke Offensive täuschte zum Teil darüber hinweg, dass Rheydt defensiv durchaus anfällig war. In der Liga spielte der Tabellenführer nur dreimal zu null. „Ich bin ein Freund davon, defensiv stabil zu stehen. Das Spiel gegen den PSV mit dem 1:3-Rückstand und das Harakiri-Spiel gegen Rheindahlen, bei dem wir fünf Dinger kassieren, haben mich schon gestört“, moniert Gerguri, der den Rheydter SV seit über zwei Jahren trainiert. Mit 20 Gegentoren stellt seine Mannschaft trotzdem die zweitbeste Defensive der Liga.

So geht es weiter

Im Kern bleibt der Herbstmeisterkader des RSV zusammen, einige personelle Veränderungen gibt es aber trotzdem. Danyal Övic hat den Verein in Richtung des Bezirksligisten Fortuna Dilkrath verlassen. Dafür gibt es in Ahmet Ilhan, Sergen Camcioglu (beide TVAS Viersen), Leonit Ala (Blau-Weiß Wickrathhahn), Sandro Santos Ferrera (1. FC Viersen) und Andony Naim Behnam (Ares Football Academy/Kanada) gleich fünf externe Neuzugänge.

„Man konnte schon in der Halle sehen, dass die Jungs für uns eine Bereicherung sind. Bei den Testspielen haben alle ihre Zeiten gesehen – sie bringen uns qualitativ weiter“, sagt Gerguri. Durch das Hallenmasters in Dülken gab es für den A-Ligisten im Grunde keine Winterpause. Die ersten Testspiele gegen den FSV Vatan Neuss (4:0), den SC Wegberg (3:0) und DJK Novesia Neuss (3:3) sind bereits absolviert, drei weitere Testspiele sind geplant.

Am 27. Februar geht gegen den DJK Hehn die Aufstiegsmission weiter. „Die Jungs wollen hoch, der Verein bringt alles mit. Wir wollen da hart dran arbeiten und schauen, dass wir das Ding mit einer vernünftigen Leistung über die Ziellinie bringen“, sagt Gerguri. Die Meisterschaft könnte indes nicht der einzige Titel werden: Am 4. April steht mit dem Kreispokalfinale gegen Neuwerk ein weiteres Saisonhighlight auf dem Programm.