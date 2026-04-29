Rheydter SV kann Meister werden, Wickrathhahn will anknüpfen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der Tabellenführer Rheydter SV benötigt nur einen einzigen Punkt im Duell mit der SpVg Odenkirchen II um am kommenden Wochenende die Meisterschaft feiern zu können. Im Tabellenkeller sieht es zeitgleich spannender aus. Durch den Sieg des FC Blau-Weiß Wickrathhahn am vergangenen Spieltag bleibt es weiterhin umkämpft. Der SV Schelsen und der TuS Liedberg sind beide noch sieglos in diesem Jahr und brauchen allmählich die Kehrtwende im Kampf um die Klasse. Wickrathhahn will derweil am Erfolg des vergangenen Spiels anknüpfen. Das ist der 26. Spieltag:
Die Scorerliste der Kreisliga A
Die nächsten Spieltage:
27. Spieltag
Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath
So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen
So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn
So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG
28. Spieltag
Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn
So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen
So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg
So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn