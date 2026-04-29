 2026-04-29T09:20:54.888Z

Allgemeines

Rheydter SV kann Meister werden, Wickrathhahn will anknüpfen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der Rheydter SV kann mit einem Punktgewinn in Odenkirchen die Meisterschaft klar machen. Im Tabellenkeller brauchen der SV Schelsen und der TuS Liedberg derweil die wichtige Kehrtwende.

von Tristan Benten · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Der Rheydter SV will die Meisterschaft klar machen
Der Rheydter SV will die Meisterschaft klar machen – Foto: Theo Titz

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Kreisliga A MG/VIE
Rheydter SV
Odenkirchen II
Rheindahlen
SF Neuwerk II

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der Tabellenführer Rheydter SV benötigt nur einen einzigen Punkt im Duell mit der SpVg Odenkirchen II um am kommenden Wochenende die Meisterschaft feiern zu können. Im Tabellenkeller sieht es zeitgleich spannender aus. Durch den Sieg des FC Blau-Weiß Wickrathhahn am vergangenen Spieltag bleibt es weiterhin umkämpft. Der SV Schelsen und der TuS Liedberg sind beide noch sieglos in diesem Jahr und brauchen allmählich die Kehrtwende im Kampf um die Klasse. Wickrathhahn will derweil am Erfolg des vergangenen Spiels anknüpfen. Das ist der 26. Spieltag:

Die Tabelle der Kreisliga A

Fr., 01.05.2026, 20:00 Uhr
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
20:00
Rheindahlen - Liedberg

Fr., 01.05.2026, 19:30 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
19:30
Korschenbr. - DJK Hehn

Sa., 02.05.2026, 18:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
18:30live
Odenkirchen II - Rheydter SV

So., 03.05.2026, 12:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
12:30
SF Neuwerk II - Wickrathhahn

So., 03.05.2026, 12:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
12:30
ASV Süchteln II - Polizei SV

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
15:15
SV Schelsen - Neersbroich

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

27. Spieltag
Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath
So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen
So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn
So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG

28. Spieltag
Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn
So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen
So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg
So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn