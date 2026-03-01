Rheydter SV holt Topstürmer Galic aus der Landesliga

Galic (li.) wechselt zum Rheydter SV. – Foto: Andreas Bornewasser

Der Rheydter Spielverein setzt für die kommende Saison ein deutliches Ausrufezeichen in der Offensive: Mit Branimir Galić wechselt ein erfahrener und torgefährlicher Angreifer vom SC Union Nettetal an den Jahnplatz. Der 30-Jährige soll dem Offensivspiel der Rheydter mehr Durchschlagskraft, Tempo und Variabilität verleihen.

Vor allem seine Leistungen in der laufenden Spielzeit haben die Verantwortlichen überzeugt: Elf Tore in 18 Einsätzen für den SC Union Nettetal in der Landesliga. Damit ist er einer der auffälligsten Offensivspieler der Liga und ein Hoffnungsträger für den Rheydter SV.

Galić bringt zudem reichlich internationale Erfahrung mit. Er absolvierte Einsätze sowohl in der 1. als auch in der 2. Liga in Kroatien und war in Österreich in der Burgenlandliga aktiv. In Deutschland lief er unter anderem für den SC St. Tönis in der Oberliga sowie für den 1. FC Viersen in der Landesliga auf. Zuletzt machte er in Nettetal mit seiner Treffsicherheit nachhaltig auf sich aufmerksam.

Trainer Arian Gerguri sieht in dem Neuzugang einen wichtigen Baustein für die kommende Saison: „Er bringt Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit und weiß, worauf es ankommt. Wir erwarten, dass er Verantwortung übernimmt – auf und neben dem Platz. Zudem soll er unsere jungen Spieler mit seiner Erfahrung weiterentwickeln und ihnen Orientierung geben. Ich bin überzeugt, dass er diese Rolle sehr gut ausfüllen wird.“

Auch der Sportliche Leiter Markus Horsch betont die Bedeutung des Transfers für den eingeschlagenen Weg des Vereins: „Mit Branimir verpflichten wir einen Spieler, der sportlich und menschlich perfekt zu unserem Weg passt. Spieler mit dieser Vita entscheiden sich bewusst für einen Verein. Das zeigt, dass unsere Entwicklung wahrgenommen wird. Wir arbeiten Schritt für Schritt daran, Qualität, Mentalität und klare Strukturen zu vereinen. Dass sich solche Persönlichkeiten für uns entscheiden, bestätigt unseren Kurs.“ Aktuell ist der Rheydter SV Tabellenführer der Kreisliga A und gilt als Favorit auf den Aufstieg in die Bezirksliga.

Mit der Verpflichtung von Branimir Galić treibt der Rheydter Spielverein die gezielte Weiterentwicklung seines Kaders weiter voran und setzt dabei auf einen Angreifer, der zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wie wertvoll er vor dem Tor sein kann.