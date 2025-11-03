Rheydter SV gewinnt Topspiel

Der Rheydter SV hat seine Favoritenrolle im Meisterschaftsrennen der Kreisliga A am Sonntag eindrucksvoll bestätigt. Im Topspiel gewann die Mannschaft von Trainer Arian Gerguri beim SV Otzenrath mit 3:1. Damit baut der RSV als Spitzenreiter der Liga mit nun 25 Zählern seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Sportfreunde Neersbroich, auf fünf Punkte aus. Otzenrath rutschte mit ebenfalls 20 Zählern auf Platz drei ab.

Per Strafstoß brachte Florian Vitia die Rheydter in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Halbzeit gelang Otzenrath durch Merlin Padberg in der 60. Minute zunächst der 1:1-Ausgleich. Allerdings ging der RSV nur drei Minuten später durch Nikita Maul erneut mit 2:1 in Führung. Der eingewechselte Aleksandar Milenovic traf in der 75. Minute zum 3:1-Endstand.

„Es war mehr ein Kampfspiel als ein Fußballspiel. Aber die Jungs haben eine gute Mentalität gezeigt“, sagte RSV-Trainer Gerguri nach Spielschluss. Durch das Regenwetter der Vortage sei der Platz entsprechend aufgeweicht gewesen. Auch während des Spiels kam es zu weiteren Regenschauern. „Wir konnten unser Spiel nicht komplett aufziehen, wie ich es gerne gehabt hätte, sondern mussten uns dem Platz und dem Wetter anpassen. Das haben unsere Jungs super gemacht“, so Gerguri und fügt an: „Es war ein verdienter Sieg gegen eine sehr gut organisierte Otzenrather Mannschaft, die uns auf diesem Platz das Leben sehr schwer gemacht hat. Unsere Mannschaft hat die Taktik und Marschroute für dieses Spiel aber super umgesetzt.“

Neersbroich jetzt auf Zwei

Neuer Tabellenzweiter sind nach einem souveränen 5:0-Erfolg bei den Red Stars die Sportfreunde Neersbroich. Zwei Tore gingen dabei auf das Konto von Christopher Link. Aus der Spitzengruppe ließ überraschend die zweite Mannschaft des ASV Süchteln Punkte liegen: Am Freitagabend verlor die ASV-Reserve mit 1:3 bei der DJK Hehn, die sich mit dem Dreier weiter von der Abstiegszone entfernt. Zwar ging Süchteln früh durch Matthias Bertges in der 7. Minute in Führung, doch noch vor der Pause drehte Hehn das Spiel nach Treffern von Patrick Theveßen (26. Minute) und Sandi Kheder (39. Minute). Theveßen erzielte mit seinem zweiten Tor in der 56. Minute den 3:1-Endstand.

Ebenfalls am Freitagabend feierte der SC Rheindahlen einen 3:2-Heimerfolg gegen Blau-Weiss Wickrathhahn. Ein schneller Doppelschlag durch Mesut Özegen (19. Minute) und Murat Tam (20. Minute) brachte Rheindahlen mit 2:0 in Führung, ehe Özegen in der 31. Minute ins eigene Tor traf und Wickrathhahn auf 1:2 heranbrachte. In der 45. Minute traf Hassan El Hage zum 3:1, das Tim Sturm in der 84. Minute nur noch auf 2:3 verkürzen konnte. Wickrathhahn wartet nun seit neun Ligaspielen auf einen Sieg.

Außerdem gab es zwei Remis: Die Sportfreunde Neuwerk II und der Polizei SV trennten sich mit 1:1 und keine Tore fielen zwischen dem SV Schelsen und dem TuS Liedberg.