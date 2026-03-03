Rheydter SV gewinnt Rückrundenauftakt nach Rückstand

Rheydter SV baut Vorsprung an der Spitze aus – Foto: Theo Titz

Der Rheydter SV ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Allerdings begann die zweite Saisonhälfte für den Spitzenreiter zunächst unbefriedigend: Gegen Abstiegskandidat DJK Hehn lag die Mannschaft von Arian Gerguri nach 14 Minuten durch ein Tor von Oussama Mansour mit 0:1 zurück. In der 33. Minute erzielte Melih Karakas den 1:1-Ausgleich. Es dauerte jedoch bis zur 69. Minute, ehe Durukan Celik den RSV mit 2:1 in Führung brachte. Mats Schleszies traf in der 90. Minute zum 3:1-Endstand

Trotzdem darf dieses Wochenende für den Spitzenreiter als überaus erfolgreich gewertet werden, denn Verfolger Neersbroich verlor am Sonntag überraschend mit 1:3 bei der Reserve der Sportfreunde Neuwerk. Alle drei Tore für die Neuwerker erzielte Christopher Hermes. Für Neersbroich reichte es in der Schlussphase nur noch zum 1:3-Ehrentreffer durch Christopher Link.

Otzenrath und Süchtelns Reserve holen drei Punkte

Damit wächst der Vorsprung der Rheydter auf den Tabellenzweiten auf zehn Punkte an. Das dürfte Neersbroich in den verbleibenden elf Partien kaum noch aufholen können. Der SV Otzenrath startete mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SV Schelsen in die zweite Saisonhälfte. Einen hohen Sieg verbuchte auch die Reserve des ASV Süchteln, die mit 5:1 gegen den TuS Liedberg gewann. Die Reserve der SpVg Odenkirchen holte beim 4:1 gegen die Red Stars ebenfalls drei Punkte – zwei Treffer gingen auf das Konto von Tobias Kamper. Die Red Stars bleiben damit mit nur drei Zählern abgeschlagenes Schlusslicht der Kreisliga A. Hehn ist mit zwölf Punkten Vorletzter.