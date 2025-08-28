Rheydter SV gelingt Pokalcoup

Es ist eine kleine Pokalsensation: A-Ligist Rheydter SV hat in der zweiten Runde des Kreispokals Mönchengladbach-Viersen den Landesligisten und Vorjahresfinalisten ASV Süchteln aus dem Turnier geschmissen. Am Dienstag schlug der Kreisliga-Tabellenführer den aktuellen Landesliga-Zweiten mit 2:1 und steht damit in der dritten Pokalrunde. „Es hat Spaß gemacht, großes Kompliment an die Mannschaft“, freute sich der Rheydter Trainer Arian Gerguri.

„Vom Papier war der ASV Favorit, er hat mit sechs Stammkräften gespielt“, berichtete Gerguri. Auf einigen Positionen rotierte ASV-Trainer Volker Hansen, so stand Angreifer Leonit Popova nicht in der Startelf, Leon Falter spielte gar nicht. Doch auch der RSV habe rotiert und einigen Nachwuchsspielern Spielzeit gegeben, beton Gerguri. Im Tor stand etwa der 19-jährige Oguz Ürkmez. „Er hat einen super Tag erwischt und viele Eins-gegen-eins-Situationen entschärft“, lobte Gerguri.

Nachdem es in der Pause 0:0 stand, kam Popova für Süchteln in der letzten halbe Stunde ins Spiel. Der ASV erhöhte den Offensiv- Druck und RSV-Keeper Ürkmez musste ein paar Mal entscheidend eingreifen. Doch auch Rheydt war im Spiel und zeigte Laufbereitschaft und Kampf gegen das höherklassige Team: „Was mein Co-Trainer Karsten Waniek und ich ausgearbeitet haben, hat die Mannschaft zu 120 Prozent umgesetzt. Wir haben einen Sahnetag erwischt“, so der Coach.

In der 71. Minute ging der RSV durch Aleksandar Milenovic in Führung, vielleicht „zehn Minuten zu früh“, wie Gerguri fand. Denn Süchteln hatte noch genügend Zeit zu kontern. Und den Ausgleich markierte Paul Fröhling (81. Minute). Süchteln hatte das psychologische Momentum und machte Druck, doch in dieser Drangphase gelang Rheydt der späte „Lucky Punch“ durch Melih Karakas in der ersten Minute der Nachspielzeit. „Er hat ihn nach einer guten Balleroberung reingehauen, das hat Süchteln den Stecker gezogen“, berichtete Gerguri, der nicht fand, dass ein Klassenunterschied zwischen beiden Team feststellbar gewesen sei.

Keine weitere Überraschungen

Nach dem Spiel habe der ASV fair gratuliert und sein Trainerkollege habe ihm den „verdienten“ Sieg attestiert, so Gerguri. Der Coach hat für die nächste Runde keine speziellen Wünsche, würde sich aber wieder ein Heimspiel im RSV-Stadion wünschen.

Weitere Pokal-Überraschungen blieben am Dienstag aus. Die Sportfreunde Neersbroich schlugen wie erwartet B-Ligist Fortuna Mönchengladbach mit 6:2. Im Kreisliga-A-Duell schlug der Polizei SV den FC Blau-Weiß Wickrathhahn mit 3:0. Und Türkiyemspor hatte mit B-Ligist VfB Hochneukirchen beim 4:1-Sieg nur wenig Mühe, denn bereits nach einer Viertelstunde lag der Bezirksligist mit drei Toren in Front. Die restlichen Spiele der zweiten Runde fanden am Mittwochabend (Ergebnisse standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest) statt, eines (SC Rheindahlen gegen Eintracht Gladbach) ist am Donnerstag.